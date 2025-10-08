Проведите неспешный день на Русском острове! В компании опытного водителя вы прокатитесь по знаменитым мостам, заглянете в старинные форты и попробуете свежайшие морепродукты на мореферме. А также отдохнёте на пляже и искупаетесь.
Это путешествие подарит не только красивые виды и фотографии, но и по-настоящему расслабленное настроение.
Описание экскурсии
Проедем по Золотому и Русскому мостам — почувствуем их масштаб и сделаем фото на фоне символов Владивостока.
Посетим военные объекты — Новосельцевскую и Назимовскую батареи, откуда открываются впечатляющие виды на бухты и мост, изображённый на 2000-рублёвой купюре.
Остановимся на пляже Ахлестышева — можно искупаться, позагорать или устроить небольшой пикник.
Заглянем на мореферму — разберёмся, как выращивают морепродукты, и попробуем свежие деликатесы. По желанию — полноценный обед в кафе на территории.
Насладимся природой острова — заедем в красивые бухты, прогуляемся, подышим морским воздухом.
По желанию — заедем в Свято-Серафимовский мужской монастырь.
Организационные детали
- Мы путешествуем на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah или другом авто — в зависимости от размера группы
- Отдельно оплачивается: экскурсия по мореферме (60 мин) — 500 ₽ с чел., дегустация морепродуктов — от 800 до 3000 ₽ с чел., обед — по желанию
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
в среду и субботу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
8 окт 2025
Это было идеально! Мыс Табинзона покорил сердце ❤️ отличный водитель - гид, все показал, рассказал.
Входит в следующие категории Владивостока
