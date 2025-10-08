Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 1830 туристов

Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!