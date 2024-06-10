Вы увидите две легендарные бухты, пройдёте по настоящей тайге через ущелье Дарданеллы вдоль реки Тигровая, подниметесь на скалу «Замок принцессы».
После этого отправитесь в сафари-парк, где посмотрите на свободно разгуливающих косуль, медведей, леопардов и, конечно же, хозяина тайги — уссурийского тигра!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Бухта Стеклянная или, как говорят в народе, «Стекляшка» — тут вместо гальки и песка мозаика переливающихся камней. Погуляем по пляжу, разглядывая стеклянные камешки, и я расскажу, как образовалось это уникальное место. Спойлер: таких пляжей в мире всего два! В тёплое время здесь можно искупаться: вода чистая, прозрачная и солёная.
Бухта Шамора. Легендарный пляж в окрестностях Владивостока, воспетый группой «Мумий Тролль». Мы полюбуемся его песками и ласковым морем.
Ущелье Дарданеллы в долине реки Тигровая. Я привезу вас сюда, чтобы вы увидели красоты не только моря, но и приморской тайги. Мы не будем совершать трудные переходы и восхождения; набор высоты небольшой — пойдём в комфортном темпе.
Шкотовский сафари-парк. Единственный парк России, который входит в 12 лучших сафари-парков мира. Помните дружбу тигра Амура и козлика Тимура? Она зародилась именно здесь. Все животные не изъяты из природы специально: эти звери не могут жить в дикой тайге и теперь это их дом. Для людей тут абсолютно безопасно: мы будем ходить по дорожкам на высоте 3-4 метра и наблюдать за животными сверху. Экскурсоводы сафари-парка расскажут о каждом звере, а пятнистых оленей и косуль можно будет покормить с рук.
Примерный тайминг экскурсии:
- 8:00 выезд из Владивостока
- 8:30 бухта Стеклянная
- 9:00 выезжаем из Стеклянной
- 9:30 бухта Шамора
- 10:00 выезжаем из Шаморы
- 11:00 ущелье Дарданеллы
- 15:00 выезжаем из ущелья
- 16:00 сафари-парк
- 17:00 выезжаем из парка
- 18:00 прибытие во Владивосток
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Тoyota Noah
- В экскурсии могут участвовать взрослые и дети с 8 лет
- Необходимо надеть спортивную обувь на толстой подошве, так как нам нужно будет пройти по камням
Дополнительные расходы:
- Обед (по желанию)
- Билеты в сафари-парк:
— Взрослый (c 14 лет) — 700 руб.
— Детский (c 8 до 13 лет включительно) — 400 руб.
— Пенсионный (по возрасту) — 400 руб.
— Детский льготный (из многодетной семьи с 8 до 13 лет включительно) — 350 руб.