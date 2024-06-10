Приглашаю вас в путешествие по моему любимому краю. Вы увидите две легендарные бухты, пройдёте по настоящей тайге через ущелье Дарданеллы вдоль реки Тигровая, подниметесь на скалу «Замок принцессы». После этого отправитесь в сафари-парк, где посмотрите на свободно разгуливающих косуль, медведей, леопардов и, конечно же, хозяина тайги — уссурийского тигра!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бухта Стеклянная или, как говорят в народе, «Стекляшка» — тут вместо гальки и песка мозаика переливающихся камней. Погуляем по пляжу, разглядывая стеклянные камешки, и я расскажу, как образовалось это уникальное место. Спойлер: таких пляжей в мире всего два! В тёплое время здесь можно искупаться: вода чистая, прозрачная и солёная.

Бухта Шамора. Легендарный пляж в окрестностях Владивостока, воспетый группой «Мумий Тролль». Мы полюбуемся его песками и ласковым морем.

Ущелье Дарданеллы в долине реки Тигровая. Я привезу вас сюда, чтобы вы увидели красоты не только моря, но и приморской тайги. Мы не будем совершать трудные переходы и восхождения; набор высоты небольшой — пойдём в комфортном темпе.

Шкотовский сафари-парк. Единственный парк России, который входит в 12 лучших сафари-парков мира. Помните дружбу тигра Амура и козлика Тимура? Она зародилась именно здесь. Все животные не изъяты из природы специально: эти звери не могут жить в дикой тайге и теперь это их дом. Для людей тут абсолютно безопасно: мы будем ходить по дорожкам на высоте 3-4 метра и наблюдать за животными сверху. Экскурсоводы сафари-парка расскажут о каждом звере, а пятнистых оленей и косуль можно будет покормить с рук.

Примерный тайминг экскурсии:

8:00 выезд из Владивостока

8:30 бухта Стеклянная

9:00 выезжаем из Стеклянной

9:30 бухта Шамора

10:00 выезжаем из Шаморы

11:00 ущелье Дарданеллы

15:00 выезжаем из ущелья

16:00 сафари-парк

17:00 выезжаем из парка

18:00 прибытие во Владивосток

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Тoyota Noah

В экскурсии могут участвовать взрослые и дети с 8 лет

Необходимо надеть спортивную обувь на толстой подошве, так как нам нужно будет пройти по камням

Дополнительные расходы: