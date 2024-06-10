Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день

Погрузиться в природу Приморского края
Приглашаю вас в путешествие по моему любимому краю.

Вы увидите две легендарные бухты, пройдёте по настоящей тайге через ущелье Дарданеллы вдоль реки Тигровая, подниметесь на скалу «Замок принцессы».

После этого отправитесь в сафари-парк, где посмотрите на свободно разгуливающих косуль, медведей, леопардов и, конечно же, хозяина тайги — уссурийского тигра!
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бухта Стеклянная или, как говорят в народе, «Стекляшка» — тут вместо гальки и песка мозаика переливающихся камней. Погуляем по пляжу, разглядывая стеклянные камешки, и я расскажу, как образовалось это уникальное место. Спойлер: таких пляжей в мире всего два! В тёплое время здесь можно искупаться: вода чистая, прозрачная и солёная.

Бухта Шамора. Легендарный пляж в окрестностях Владивостока, воспетый группой «Мумий Тролль». Мы полюбуемся его песками и ласковым морем.

Ущелье Дарданеллы в долине реки Тигровая. Я привезу вас сюда, чтобы вы увидели красоты не только моря, но и приморской тайги. Мы не будем совершать трудные переходы и восхождения; набор высоты небольшой — пойдём в комфортном темпе.

Шкотовский сафари-парк. Единственный парк России, который входит в 12 лучших сафари-парков мира. Помните дружбу тигра Амура и козлика Тимура? Она зародилась именно здесь. Все животные не изъяты из природы специально: эти звери не могут жить в дикой тайге и теперь это их дом. Для людей тут абсолютно безопасно: мы будем ходить по дорожкам на высоте 3-4 метра и наблюдать за животными сверху. Экскурсоводы сафари-парка расскажут о каждом звере, а пятнистых оленей и косуль можно будет покормить с рук.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 8:00 выезд из Владивостока
  • 8:30 бухта Стеклянная
  • 9:00 выезжаем из Стеклянной
  • 9:30 бухта Шамора
  • 10:00 выезжаем из Шаморы
  • 11:00 ущелье Дарданеллы
  • 15:00 выезжаем из ущелья
  • 16:00 сафари-парк
  • 17:00 выезжаем из парка
  • 18:00 прибытие во Владивосток

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Тoyota Noah
  • В экскурсии могут участвовать взрослые и дети с 8 лет
  • Необходимо надеть спортивную обувь на толстой подошве, так как нам нужно будет пройти по камням

Дополнительные расходы:

  • Обед (по желанию)
  • Билеты в сафари-парк:
    — Взрослый (c 14 лет) — 700 руб.
    — Детский (c 8 до 13 лет включительно) — 400 руб.
    — Пенсионный (по возрасту) — 400 руб.
    — Детский льготный (из многодетной семьи с 8 до 13 лет включительно) — 350 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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