Экскурсия «Тигры, море, шашлычок» предлагает уникальную возможность увидеть редких животных в их естественной среде, насладиться пляжным отдыхом и попробовать ароматный шашлык.
5 причин купить эту экскурсию
- 🐯 Увидеть амурских тигров в естественной среде
- 🏖️ Отдохнуть на популярном пляже Шамора
- 🍢 Насладиться ароматным шашлыком
- 🚐 Комфортная поездка на микроавтобусе
- 🌿 Погрузиться в природу Приморья
Что можно увидеть
- Сафари-Парк
- Бухта Шамора
Описание экскурсии
Особенности программы
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка с пляжным отдыхом в компании сопровождающего, без исторической составляющей. Водитель не является профессиональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет основные локации по пути.
Что вас ожидает
10:00 — выезд из Владивостока
12:00 — сафари-Парк (Шкотовский район)
Первая остановка — уникальный сафари-парк, созданный зоологом и энтузиастом Дмитрием Мезенцевым. Это не просто зоопарк, а большой участок леса площадью 17 гектаров, где животные находятся в условиях, максимально приближённых к дикой природе. Здесь вы:
- Увидите амурских тигров, гималайских медведей, кабанов, косуль и других обитателей тайги
- Пройдёте по маршрутам без клеток и вольеров — между вами и животными не будет решёток
- Сможете покормить и погладить ручных зверей
- Узнаете истории спасённых животных — большинство из них пострадали от браконьеров и обрели здесь второй шанс
14:00 — бухта Шамора (Лазурная)
После прогулки по лесу отправимся на побережье. Шамора — один из самых популярных пляжей Владивостока, известный мягким песком, пологим входом в море и красивыми видами. Здесь вас ждут:
- Купание в Японском море
- Свободное время на отдых и фото
- Угощение — сочный шашлык под открытым небом
16:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- Поездка проходит на 6-местном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah или на другом авто, в зависимости от набора группы
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
- В стоимость входит один билет в сафари-парк и одна порция шашлыка на каждого человека
в среду и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
1 авг 2025
Замечательно. Петр отличный гид. Все очень понравилось. Огромное спасибо, что он перенес время поездки и мы имели возможность побывать на экскурсии небольшим коллективом, а не огромной толпой. Спасибо за шашлык. Что очень ценно, это когда тебя не напрягают, а дают свободу в поездке. Никаких ограничений по времени, для меня это очень ценно. Спасибо Пете и погоде😝
Дата посещения: 30 июля 2025
Алена
20 авг 2025
Прекрасная экскурсия, Дмитрий сопровождал нас на всех этапах, рассказывал во время поездки и Владивостоке и отвечал на все вопросы. Сначала посетили Сафари парк, нас ни кто не торопил, спокойно ждал
Входит в следующие категории Владивостока
