Экскурсия «Тигры, море, шашлычок» предлагает уникальную возможность увидеть редких животных в их естественной среде, насладиться пляжным отдыхом и попробовать ароматный шашлык.Путешествие начинается с посещения сафари-парка, где амурские тигры и другие

обитатели тайги живут в условиях, приближённых к дикой природе. Затем вы отправитесь на популярный пляж Шамора, чтобы расслабиться у моря. Всё это сопровождается вкусным угощением на свежем воздухе. Прекрасный день для любителей природы и отдыха на Дальнем Востоке

Описание экскурсии

Особенности программы

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка с пляжным отдыхом в компании сопровождающего, без исторической составляющей. Водитель не является профессиональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет основные локации по пути.

Что вас ожидает

10:00 — выезд из Владивостока

12:00 — сафари-Парк (Шкотовский район)

Первая остановка — уникальный сафари-парк, созданный зоологом и энтузиастом Дмитрием Мезенцевым. Это не просто зоопарк, а большой участок леса площадью 17 гектаров, где животные находятся в условиях, максимально приближённых к дикой природе. Здесь вы:

Увидите амурских тигров, гималайских медведей, кабанов, косуль и других обитателей тайги

Пройдёте по маршрутам без клеток и вольеров — между вами и животными не будет решёток

Сможете покормить и погладить ручных зверей

Узнаете истории спасённых животных — большинство из них пострадали от браконьеров и обрели здесь второй шанс

14:00 — бухта Шамора (Лазурная)

После прогулки по лесу отправимся на побережье. Шамора — один из самых популярных пляжей Владивостока, известный мягким песком, пологим входом в море и красивыми видами. Здесь вас ждут:

Купание в Японском море

Свободное время на отдых и фото

Угощение — сочный шашлык под открытым небом

16:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали