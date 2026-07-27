в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30

В бухте острова Русский, защищенной от ветра и волн, на каяках можно насладиться безопасной и комфортной прогулкой.Группа до 4 человек отправится на морских каяках, чтобы за два часа освоить управление

и почувствовать себя уверенно на воде. Потрясающие виды, возможность увидеть объекты Владивостокской крепости и наблюдать за морской жизнью делают это приключение незабываемым. Прогулка доступна в любое время года, но особенно приятно наслаждаться ею в солнечные дни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на каяке в бухте острова Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море спокойное, а температура комфортная для водных прогулок. Май и сентябрь также подходят, но могут быть прохладнее, что требует дополнительной подготовки. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки возможны, но стоит учитывать холод и частые штормы, что может ограничить комфорт и безопасность.

Сейчас август — это идеальное время.