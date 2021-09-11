в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30

Прогулка на каяке в бухте острова Русский

Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком

5
3 отзыва
Нет места лучше, чтобы подружиться с Японским морем, чем закрытая и тихая бухта Русского острова.

На комфортных и устойчивых каяках в группе до 4 человек вы выйдете на большую воду, почувствуете себя уверенно с веслом в руках и за пару часов исследуете просторы бухты Новик.

Потрясающие приморские пейзажи прилагаются!
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский

Что вас ожидает

Идеальная бухта для каякинга. Из Владивостока мы отправимся на остров Русский, наша конечная цель — бухта Новик. Окружающие скалы надежно защищают её от ветра и высоких волн — как раз то, что нам нужно!
Краткий инструктаж: на берегу бухты я расскажу об управлении каяком и безопасности на воде. Перед стартом прогулки вы сможете поупражняться на воде, чтобы почувствовать себя максимально уверенно.
Покоряем море. В бухту мы выйдем на одно- или двухместных морских каяках, устойчивых и безопасных. За два часа вы подружитесь с водным транспортом, ощутите дух моря, увидите объекты Владивостокской крепости и, конечно, полюбуетесь береговой линией с отвесными скалами. В солнечную погоду сможете понаблюдать за рыбами, а если прогулка пройдет вечером — полюбуетесь, как солнце садится прямо в бухту.

Организационные детали

  • Дорога до острова Русский и обратно входит в стоимость экскурсии. После прогулки вы сможете добраться до Владивостока со мной, а также на такси или автобусе.
  • При неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена на другой день или отменена
  • Продолжительность прогулки 2 часа, 30 минут займет инструктаж + время на дорогу на остров и обратно
  • Необходимо одеться по погоде, взять с собой комплект сухой одежды, перекус, воду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30

Алексей
Алексей
Привет, друзья! Меня зовут Алексей, несколько лет провожу экскурсии по Владивостоку и окрестностям. С радостью поделюсь красотой Приморья с вами и покажу самые интересные места нашего края.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 настоящих отзыва от туристов

Е
11 сен 2021
Классная экскурсия. Встретились во Владивостоке, всех отвезли до причала, а потом поплыли на каяках по бухте Новик. Каяки на любой вкус и цвет, на любой размер и вес, и очень устойчивые, за наше плавание ни разу никто не перевернулся. Плавали по очень красивым местам, заплыли даже в речку. Всем рекомендую. Встретить закат на каяке - волшебно!
С
14 авг 2021
Очень понравилось! Алексей - очень приятный человек, ко любой ситуации подходит с оптимизмом, что очень располагает:)
Проинструктировал, во время «каячения» помогал (мы с подругой были неопытные), за всеми участниками пристально следил, не упуская из виду, кроме того сделал классные фотографии и накормил арбузом:)
Ещё раз спасибо!
А
4 авг 2021
Огромное спасибо Алексею за прекрасно проведённое время! Лето, море - вот оно, прямо под кончиками пальцев, воздух, виды, природа - замечательный день и куча приятных впечатлений.
Хорошо подобрано место - даже в достаточно ветреный день прогулка удалась. Если сложно, Алексей поможет добраться на буксире.
Удобный трансфер - не нужно думать, как добраться до острова и обратно.
Инструктаж понятный, уже через 5-10 минут на воде вполне понимаешь, как управлять каяком и начинаешь наслаждаться прогулкой.
Спасибо!

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