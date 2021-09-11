в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30

Что вас ожидает

Идеальная бухта для каякинга. Из Владивостока мы отправимся на остров Русский, наша конечная цель — бухта Новик. Окружающие скалы надежно защищают её от ветра и высоких волн — как раз то, что нам нужно!

Краткий инструктаж: на берегу бухты я расскажу об управлении каяком и безопасности на воде. Перед стартом прогулки вы сможете поупражняться на воде, чтобы почувствовать себя максимально уверенно.

Покоряем море. В бухту мы выйдем на одно- или двухместных морских каяках, устойчивых и безопасных. За два часа вы подружитесь с водным транспортом, ощутите дух моря, увидите объекты Владивостокской крепости и, конечно, полюбуетесь береговой линией с отвесными скалами. В солнечную погоду сможете понаблюдать за рыбами, а если прогулка пройдет вечером — полюбуетесь, как солнце садится прямо в бухту.

Организационные детали