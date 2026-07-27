в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30

Владивосток приглашает на увлекательную прогулку на каяке в бухте острова Русский. Ощутите свободу на воде, любуясь живописными приморскими пейзажами
В бухте острова Русский, защищенной от ветра и волн, на каяках можно насладиться безопасной и комфортной прогулкой.
Группа до 4 человек отправится на морских каяках, чтобы за два часа освоить управление читать дальшеуменьшить
и почувствовать себя уверенно на воде.
Потрясающие виды, возможность увидеть объекты Владивостокской крепости и наблюдать за морской жизнью делают это приключение незабываемым. Прогулка доступна в любое время года, но особенно приятно наслаждаться ею в солнечные дни
Лучшее время для прогулки на каяке в бухте острова Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море спокойное, а температура комфортная для водных прогулок. Май и сентябрь также подходят, но могут быть прохладнее, что требует дополнительной подготовки. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки возможны, но стоит учитывать холод и частые штормы, что может ограничить комфорт и безопасность.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Владивостокская крепость
Описание экскурсии
Идеальная бухта для каякинга. Из Владивостока мы отправимся на остров Русский, наша конечная цель — бухта Новик. Окружающие скалы надежно защищают её от ветра и высоких волн — как раз то, что нам нужно! Краткий инструктаж: на берегу бухты я расскажу об управлении каяком и безопасности на воде. Перед стартом прогулки вы сможете поупражняться на воде, чтобы почувствовать себя максимально уверенно. Покоряем море. В бухту мы выйдем на одно- или двухместных морских каяках, устойчивых и безопасных. За два часа вы подружитесь с водным транспортом, ощутите дух моря, увидите объекты Владивостокской крепости и, конечно, полюбуетесь береговой линией с отвесными скалами. В солнечную погоду сможете понаблюдать за рыбами, а если прогулка пройдет вечером — полюбуетесь, как солнце садится прямо в бухту.
Организационные детали
Дорога до острова входит в стоимость, после завершения прогулки вы можете уехать с базы каяков на общественном транспорте или вызвать такси. Обратный путь оплачивается гостем самостоятельно.
При неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена на другой день или отменена
Продолжительность прогулки 2 часа, 30 минут займет инструктаж + время на дорогу на остров и обратно
Необходимо одеться по погоде, взять с собой комплект сухой одежды, перекус, воду
в будние дни в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 554 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Алексей, несколько лет провожу экскурсии по Владивостоку и окрестностям. С радостью поделюсь красотой Приморья с вами и покажу самые интересные места нашего края.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Нам очень понравилось, для нас это новое и интересное времяпрепровождения. Маршрут не тяжелый, красивый. Вообщем мы довольны, смело рекомендуем Алексея.
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А
Арина
Алексей ни минуты не давал скучать! интересно было попробовать такой вид спорта, медитативно. на свой страх и риск сделала фотки, но прикрепить их почему-то не могу, но в общем там красиво:) мажьтесь спф даже в пасмурную погоду, мы сгорели
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С
Светлана
Всё понравилось, классно покатались:) немного сложная дорога до места начала… но этот вопрос решаем)
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Олег
идеальный отдых
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Н
Наталья
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории. Время провели на 10/10.
Совет для туристов: если солнечная погода, обязательно берите с собой солнцезащитный крем.
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Дмитрий
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику Алексею за его работу, любовь к морю, каякингу и своему краю!
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