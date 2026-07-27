в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30

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Прогулка на каяке в бухте острова Русский

Владивосток приглашает на увлекательную прогулку на каяке в бухте острова Русский. Ощутите свободу на воде, любуясь живописными приморскими пейзажами
В бухте острова Русский, защищенной от ветра и волн, на каяках можно насладиться безопасной и комфортной прогулкой.

Группа до 4 человек отправится на морских каяках, чтобы за два часа освоить управление
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и почувствовать себя уверенно на воде.

Потрясающие виды, возможность увидеть объекты Владивостокской крепости и наблюдать за морской жизнью делают это приключение незабываемым. Прогулка доступна в любое время года, но особенно приятно наслаждаться ею в солнечные дни

4.8
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛶 Безопасные и устойчивые каяки
  • 🌊 Прекрасные морские пейзажи
  • 🏞️ Защищенная от ветра бухта
  • 🗺️ Возможность увидеть крепость
  • 👥 Группы до 4 человек
  • 📚 Инструктаж и поддержка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на каяке в бухте острова Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море спокойное, а температура комфортная для водных прогулок. Май и сентябрь также подходят, но могут быть прохладнее, что требует дополнительной подготовки. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки возможны, но стоит учитывать холод и частые штормы, что может ограничить комфорт и безопасность.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский

Что можно увидеть

  • Владивостокская крепость

Описание экскурсии

Идеальная бухта для каякинга. Из Владивостока мы отправимся на остров Русский, наша конечная цель — бухта Новик. Окружающие скалы надежно защищают её от ветра и высоких волн — как раз то, что нам нужно!
Краткий инструктаж: на берегу бухты я расскажу об управлении каяком и безопасности на воде. Перед стартом прогулки вы сможете поупражняться на воде, чтобы почувствовать себя максимально уверенно.
Покоряем море. В бухту мы выйдем на одно- или двухместных морских каяках, устойчивых и безопасных. За два часа вы подружитесь с водным транспортом, ощутите дух моря, увидите объекты Владивостокской крепости и, конечно, полюбуетесь береговой линией с отвесными скалами. В солнечную погоду сможете понаблюдать за рыбами, а если прогулка пройдет вечером — полюбуетесь, как солнце садится прямо в бухту.

Организационные детали

  • Дорога до острова входит в стоимость, после завершения прогулки вы можете уехать с базы каяков на общественном транспорте или вызвать такси. Обратный путь оплачивается гостем самостоятельно.
  • При неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена на другой день или отменена
  • Продолжительность прогулки 2 часа, 30 минут займет инструктаж + время на дорогу на остров и обратно
  • Необходимо одеться по погоде, взять с собой комплект сухой одежды, перекус, воду

в будние дни в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 554 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Алексей, несколько лет провожу экскурсии по Владивостоку и окрестностям. С радостью поделюсь красотой Приморья с вами и покажу самые интересные места нашего края.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
3
2
2
1
М
Нам очень понравилось, для нас это новое и интересное времяпрепровождения. Маршрут не тяжелый, красивый. Вообщем мы довольны, смело рекомендуем Алексея.
Нам очень понравилось, для нас это новое и интересное времяпрепровождения. Маршрут не тяжелый, красивый. Вообщем мы
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А
Алексей ни минуты не давал скучать! интересно было попробовать такой вид спорта, медитативно. на свой страх и риск сделала фотки, но прикрепить их почему-то не могу, но в общем там красиво:) мажьтесь спф даже в пасмурную погоду, мы сгорели
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С
Всё понравилось, классно покатались:) немного сложная дорога до места начала… но этот вопрос решаем)
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Олег
идеальный отдых
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Н
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Время провели на 10/10.

Совет для туристов: если солнечная погода, обязательно берите с собой солнцезащитный крем.
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
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Дмитрий
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику Алексею за его работу, любовь к морю, каякингу и своему краю!
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику
Это не экскурсия в обычном понимании, а скорее отличная смесь приключения и тренировки. Огромное спасибо проводнику
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