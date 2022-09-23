Топ 5 мысов Острова русский

На всем пути вас ждет увлекательный рассказ об истории острова

На всем пути вас ждет увлекательный рассказ об истории острова, его предназначении при императоре, в советский период и в наше время. Проедем по Золотому и Русскому мосту. Посетим топ 5 мысов Русского острова. Мы увидим все разнообразие скальных пород.

Отправимся на видовую площадку на мысе Шмидта — это высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишённый растительности.
Топ 5 мысов Острова русский
Топ 5 мысов Острова русский
Топ 5 мысов Острова русский
Топ 5 мысов Острова русский
Топ 5 мысов Острова русский
Топ 5 мысов Острова русский
Топ 5 мысов Острова русский

Что вас ожидает 🤩

  • Мысы:
  • Новосильцевского
  • Ахлестышева
  • Вятина
  • Шмидта
  • Тобизина
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Золотой и Русский мост

На авто мы отправимся в сторону острова русский. Проедем по Золотому и Русскому мосту, попутно слушая историю о городе и его жителях. Первой нашей остановкой будет мыс Новосильского. Там путешественники смогут насладиться просторами японского моря, сделать фото подобно тому, которое есть на купюре в 2000р, услышать от меня исчерпывающую информацию о строительстве моста и одноименной батарее, находящейся на мысе.

Мысы Ахлестышева и Вятлина

Следующей точкой для остановки будет мыс Ахлестышева, место сбора всех приморский серферов. На мысе находится их Camp и часто приходит хорошая волна для этого вида спорта. Понаблюдав за серферами и волнами, мы отправимся далее, на мыс Вятлина.
Заехав на мыс Вятлина и немного (около 500м) пройдя пешком, мы увидим все разнообразие скальных пород на этом мысе, С западной стороны Мыс сложен из пластов темного цвета, а с восточной — из желтых, что выглядит очень необычно.

Мысы Шмидта и Тобизина

Далее на авто отправимся на видовую площадку на мысе Шмидта — это высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишённый растительности. С него откроется завораживающий вид на уже посещенный нами мыс Вятлина и на мыс Тобизина куда мы отправимся далее. На закуску мы оставили мыс Тобизина, который, я считаю, визитной карточкой острова русский. Тут и обрывистые скалы, и волны, разбивающиеся о скалы вспенивая воду, и выброшенные на берег северокорейские шхуны. В летний период времени у вас будет возможность искупаться, а для самых смелых есть специальные мостики для прыжков в воду с разных высот.

Дополнительные опции:

За отдельную плату можно будет корректировать маршрут в зависимости от ваших «хотелок».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас от вашего отеля / апартаментов
Завершение: Возле вашего отеля / апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Место встречи:
  • Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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