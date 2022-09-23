Золотой и Русский мост

На авто мы отправимся в сторону острова русский. Проедем по Золотому и Русскому мосту, попутно слушая историю о городе и его жителях. Первой нашей остановкой будет мыс Новосильского. Там путешественники смогут насладиться просторами японского моря, сделать фото подобно тому, которое есть на купюре в 2000р, услышать от меня исчерпывающую информацию о строительстве моста и одноименной батарее, находящейся на мысе.

Мысы Ахлестышева и Вятлина

Следующей точкой для остановки будет мыс Ахлестышева, место сбора всех приморский серферов. На мысе находится их Camp и часто приходит хорошая волна для этого вида спорта. Понаблюдав за серферами и волнами, мы отправимся далее, на мыс Вятлина.

Заехав на мыс Вятлина и немного (около 500м) пройдя пешком, мы увидим все разнообразие скальных пород на этом мысе, С западной стороны Мыс сложен из пластов темного цвета, а с восточной — из желтых, что выглядит очень необычно.

Мысы Шмидта и Тобизина

Далее на авто отправимся на видовую площадку на мысе Шмидта — это высокий, скалистый и обрывистый мыс, лишённый растительности. С него откроется завораживающий вид на уже посещенный нами мыс Вятлина и на мыс Тобизина куда мы отправимся далее. На закуску мы оставили мыс Тобизина, который, я считаю, визитной карточкой острова русский. Тут и обрывистые скалы, и волны, разбивающиеся о скалы вспенивая воду, и выброшенные на берег северокорейские шхуны. В летний период времени у вас будет возможность искупаться, а для самых смелых есть специальные мостики для прыжков в воду с разных высот.

Дополнительные опции:

За отдельную плату можно будет корректировать маршрут в зависимости от ваших «хотелок».