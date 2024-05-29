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Фотопрогулка
5 часов
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
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10 июня в 14:30
11 июня в 14:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
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Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
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Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
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5 часов
Путешествие на остров Шкота
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Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ООльга20 мая 2024Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
- IInga.zar12 мая 2024Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
- ЕЕвгений8 мая 2024Спасибо гиду Елене за экскурсию
- IIgor1 мая 2024Экскурсию проводил гид Богдан. Отличная подача фактов как из истории Владивостока и всего Приморья, так и из современной жизни края.
- ЕЕвгения19 апреля 2024Мыс Тобизина великолепен, гид Анна интересный, добрый и отзывчивый человек, экскурсию рекомендую
- ААня5 марта 2024Экскурсия была просто незабываемой! Гид Андрей очень интересно рассказывал про историю острова, его достопримечательности и природные особенности. Особенно запомнился мыс
- ААндрей30 января 2024Отлично, спасибо!
- ЭЭльмира16 января 2024Побывали на экскурсии 15 января 2024 года. Погода в этот день была ветреная, но это не испортило нам впечатление от
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Ахлестышева»
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