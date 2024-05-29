Т Татьяна Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️

А Анастасия Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!

О Ольга Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере

I Inga.zar Топ-5 мысов острова Русский Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!

Е Евгений Топ-5 мысов острова Русский Спасибо гиду Елене за экскурсию

I Igor Топ-5 мысов острова Русский читать дальше По пути из аэропорта дополнительно заехали к бухтам Шамора и Стеклянная, отличные места, когда нет туристов. На острове Русский посетили Новосильцевскую батарею, мысы Тобизина, Вятлина, Шмидта, Ахлестышева. На закате эти места чудесны. Экскурсию проводил гид Богдан. Отличная подача фактов как из истории Владивостока и всего Приморья, так и из современной жизни края.

Е Евгения 10 мест для фото на Русском Острове Мыс Тобизина великолепен, гид Анна интересный, добрый и отзывчивый человек, экскурсию рекомендую

А Аня 10 мест для фото на Русском Острове читать дальше Тобизина, с которого открывался великолепный вид. До всех точек мы смело добирались на вездесущем внедорожнике гида, это было невероятно удобно! Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше об острове и насладиться его красотой. Спасибо Андрею за прекрасно проведенное время и яркие впечатления! Экскурсия была просто незабываемой! Гид Андрей очень интересно рассказывал про историю острова, его достопримечательности и природные особенности. Особенно запомнился мыс

А Андрей Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом Отлично, спасибо!