Мыс Ахлестышева – экскурсии во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Мыс Ахлестышева» во Владивостоке, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
Начало: Заберу из вашего отеля
10 июня в 14:30
11 июня в 14:00
12 000 за всё до 4 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
79 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Путешествие на остров Шкота
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Шкота
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
  • I
    Inga.zar
    12 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
  • Е
    Евгений
    8 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Спасибо гиду Елене за экскурсию
  • I
    Igor
    1 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Экскурсию проводил гид Богдан. Отличная подача фактов как из истории Владивостока и всего Приморья, так и из современной жизни края.
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    По пути из аэропорта дополнительно заехали к бухтам Шамора и Стеклянная, отличные места, когда нет туристов. На острове Русский посетили Новосильцевскую батарею, мысы Тобизина, Вятлина, Шмидта, Ахлестышева. На закате эти места чудесны.

  • Е
    Евгения
    19 апреля 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Мыс Тобизина великолепен, гид Анна интересный, добрый и отзывчивый человек, экскурсию рекомендую
  • А
    Аня
    5 марта 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Экскурсия была просто незабываемой! Гид Андрей очень интересно рассказывал про историю острова, его достопримечательности и природные особенности. Особенно запомнился мыс
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    Тобизина, с которого открывался великолепный вид. До всех точек мы смело добирались на вездесущем внедорожнике гида, это было невероятно удобно! Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше об острове и насладиться его красотой. Спасибо Андрею за прекрасно проведенное время и яркие впечатления!

  • А
    Андрей
    30 января 2024
    Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
    Отлично, спасибо!
  • Э
    Эльмира
    16 января 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Побывали на экскурсии 15 января 2024 года. Погода в этот день была ветреная, но это не испортило нам впечатление от
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    красоты природы. Экскурсовод Андрей был внимательным и старался подвести на машине как можно ближе к точкам экскурсии, что сберегло нам силы. Для восхождения на мыс Тобизина вам понадобятся силы и воля к победе, поэтому надевайте удобные вещи и настраивайтесь заранее на мини восхождение)))

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Ахлестышева»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Мыс Ахлестышева" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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