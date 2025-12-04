Во время программы мы побываем на побережьях Японского моря и заедем в гости к обитателям уссурийской тайги. Вы узнаете, в чем заключается уникальность трех разных бухт — Стеклянной, Шаморы и Муравьиной. А после мы отправимся в Приморский сафари-парк, где вы познакомитесь с удивительными животными.
Описание экскурсииПриглашаем вас в удивительное путешествие, чтобы за один день увидеть морскую гладь, узнать интересные факты и полюбоваться дикой природой Уссурийской тайги. На экскурсии мы с вами отправимся по уникальным бухтам Уссурийского залива, где вы сможете насладиться красотой природы, искупаться в сезон и послушать истории. Мы посетим:
- бухту Стеклянная — визитную карточку Приморья. Это не просто пляж, а настоящая природная мастерская. Вместо песка под ногами вас ждут мириады отполированных морем разноцветных камушков, похожих на драгоценное стеклышко;
- бухту Шамора, которая манит своими просторными песчаными берегами. Вы узнаете, как некогда тихое место стало одним из самых узнаваемых и любимых курортов края, куда летом стремятся тысячи людей, чтобы искупаться в теплой воде и почувствовать почти курортную атмосферу;
- бухту Муравьиная — она откроется вам с неожиданной стороны. Помимо живописных видов, вы узнаете историю превращения этого уголка в крупнейшую игорную зону «Приморье». После мы отправимся в Сафари-парк — уголок уссурийской тайги, где вы сможете побывать на экскурсиях и познакомиться с обитателями этого парка, пройдя по мостам и наблюдая за животными сверху. Вы также сможете их покормить и сфотографировать.
Каждый день в 8:00,8:30,9:00,9:30,10:00 утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Шамора
- Бухта Стеклянная
- Бухта Муравьиная
- Сафари-парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в Сафари-парк
Место начала и завершения?
Светланская улица, 33
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00,8:30,9:00,9:30,10:00 утра
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
