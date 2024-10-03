Экскурсия на винодельню в Садгороде - это возможность погрузиться в мир органического виноделия. Гости смогут прогуляться по винограднику и саду, узнать о местных сортах винограда и автохтонах.
В беседке с мягкими
В беседке с мягкими
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Органическое виноделие без добавок
- 🥂 Дегустация пяти сортов вина
- 🍏 Два вида фруктовых бренди
- 🌿 Прогулка по винограднику и саду
- 🧀 Лёгкая закуска и чай с мёдом
Что можно увидеть
- Виноградник
- Сад
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по винограднику и саду (летом и ранней осенью). Вы узнаете:
- Чем органическое виноделие отличается от обычного и почему в органических винах нет никаких добавок
- Какие сорта винограда растут на Дальнем Востоке и в чём особенности ухода за ними
- Что означает слово «автохтон» и какие автохтоны растут у нас
И многое другое об искусстве дальневосточного виноделия!
Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками. В стоимость входит:
- Дегустация пяти образцов наших вин
- Два вида фруктовых дистиллятов или бренди
- Лёгкая закуска: сыр, бутерброды, галеты
- Чай с мёдом и домашним вареньем
Организационные детали
- Разница во времени с Москвой +7 часов. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании экскурсии.
Добраться до винодельни из Владивостока очень просто:
- на электричке — встречу вас на станции «Садгород», и мы пройдём 2 км пешком до усадьбы
- на рейсовом автобусе № 42 — конечная остановка «Коррекционная школа» в 5 мин. ходьбы от усадьбы
- на такси
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Садгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 42 туристов
Живу в пригороде Владивостока, увлекаюсь виноградарством и виноделием. Провожу экскурсии по своему участку, рассказываю и показываю, как растёт в Приморье виноград. Провожу дегустацию своих вин.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
3 окт 2024
Мы с компанией пробовали не мало вин, и было крайне любопытно узнать приморские сорта, послушать винодела о его виденье, о том через какие трудности проходил, какие сорта пытался выращивать и
Анна
25 сен 2024
Нам очень понравилось. Это не просто экскурсия, это увлекательный рассказ человека влюбленного в свое дело. Андрей Николаевич поведал нам историю своего витиеватого пути к виноделию, а также сложный путь виноделия в Приморье. Мы попробовали вина его производства и кулинарные изыски его супруги. Время пролетело незаметно. Не удержались и увезли домой одну из его фирменных наливочек. Спасибо!
Е
Елизавета
30 авг 2024
Познавательная, интересная экскурсия. Вкусно, душевно, уютно. Остались довольны, однозначно рекомендуем!
Татьяна
28 авг 2024
Понравилось гостеприимство, приятная атмосфера, вкусные угощения, интересные истории про виноделие и технологию производства. Вкусное вино, некоторые из продегустированных сортов приятно удивили. Однозначно рекомендую к посещению тем, кто любит вино и хочет открыть для себя новые грани вкуса любимого напитка.
Д
Денис
23 авг 2024
Очень понравилось. Приятно общаться с человеком так увлечённым своим делом. Дегустация организована лучше чем на некоторых винзаводах. Цены на вино демократичные.
Т
Тамара
6 авг 2024
Были на экскурсии и дегустации 5 августа. Андрей Николаевич очень интересно все рассказывал и объяснял, емко отвечал на вопросы! Очень приятный человек! Качество и вкус вин просто на высоте! Получили огромное количество незабываемых впечатлений на только от дегустации, но и от атмосферы участка. К винам приносили очень вкусные закуски, была возможность прогуляться по участку и сделать фотографии. Остались очень довольны!
Евгения
6 авг 2024
Это было вау!
В свой День Рождения решили с подругами заняться чем-то новым для себя, а конкретно- познакомиться с виноделием Дальнего Востока, продегустировать местные вина и просто послушать о технологии и
В свой День Рождения решили с подругами заняться чем-то новым для себя, а конкретно- познакомиться с виноделием Дальнего Востока, продегустировать местные вина и просто послушать о технологии и
И
Инга
4 июл 2024
В гостях у винодела -Андрея были 3 июля 2024 семьей из 5 человек. Хозяин показал и рассказал о выращивании винограда на своей уютной усадьбе, рассказал о технологии приготовления вина и
Софья
13 мая 2024
Были около 1,5 недель назад на этой экскурсии, все были очень довольны, рассказывали все очень интересно, продегустировали вина, каждый выбрал себе вино по душе, даже кто до этого дня их вообще не любил
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