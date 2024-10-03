Экскурсия на винодельню в Садгороде - это возможность погрузиться в мир органического виноделия. Гости смогут прогуляться по винограднику и саду, узнать о местных сортах винограда и автохтонах.В беседке с мягкими

подушками будет предложена дегустация пяти сортов органических вин и двух видов фруктовых бренди. Лёгкая закуска, чай с мёдом и домашним вареньем дополнят атмосферу. До винодельни легко добраться на электричке, автобусе или такси

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид во Владивостоке

Андрей Ваш гид во Владивостоке

Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по винограднику и саду (летом и ранней осенью). Вы узнаете:

Чем органическое виноделие отличается от обычного и почему в органических винах нет никаких добавок

Какие сорта винограда растут на Дальнем Востоке и в чём особенности ухода за ними

Что означает слово «автохтон» и какие автохтоны растут у нас

И многое другое об искусстве дальневосточного виноделия!

Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками. В стоимость входит:

Дегустация пяти образцов наших вин

Два вида фруктовых дистиллятов или бренди

Лёгкая закуска: сыр, бутерброды, галеты

Чай с мёдом и домашним вареньем

Организационные детали

Разница во времени с Москвой +7 часов. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании экскурсии.

Добраться до винодельни из Владивостока очень просто: