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составляется, в том числе, на основе пожеланий! Сама по себе экскурсия очень информативная, которая сопровождается, конечно же, просто прекрасной природой Приморского края! Мы посетило много локаций, о которых Игорь подробно рассказывал, а также внимательно относился к каждому из участников. Кроме того, благодаря Игорю мы не только получили массу положительных эмоций и впечатлились от красоты просторов, но и получили массу прекрасных фотографий и видео!)