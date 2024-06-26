1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
8 июля в 20:00
36002 880₽ за человека
скидка
40%
Фотопрогулка
7 часов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
Отправляйтесь на индивидуальную фото-прогулку по острову Шкота, морской ферме и военному музею. Захватывающие виды и уникальные кадры ждут вас
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
2155012 930₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1209910 890₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
59005 605₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
5 часов
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
115009 775₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1830016 470₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Завтра в 00:30
8 июля в 00:30
1927017 343₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
В группе до 7 человек отправимся в Хасанский район, где вы увидите редких дальневосточных леопардов и насладитесь красотами бухты Теляковского
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июля в 07:00
13 июля в 07:00
59005 605₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
Завтра в 13:30
13 июля в 13:30
950665₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5715054 293₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
7 часов
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
2400020 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
1800016 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1150010 925₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
1919017 271₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:30
1913314 350₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
от 3970037 715₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: У вашего отеля
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
3100027 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1949017 541₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3800034 200₽ за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
4700042 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
2525015 150₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам
Покататься на сапах, увидеть уникальный остров внутри острова и отдохнуть от городской суеты
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
1870014 025₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский + мыс Тобизина
Увидеть скалы и море, побывать на Новосильцевской батарее и в форте Поспелова и устроить пикник
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
97508 288₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Круиз
8 часов
Гастрокруиз по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и обед с морепродуктами - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
69006 210₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Большая прогулка на катере - вокруг острова Русский
С капитаном-дайвером, который хорошо знает морское дно, побывать в труднодоступных и красивых местах
Начало: На острове Русский
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3500031 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Побывать в главных природных местах Владивостока с максимальной заброской на машине (мини-группа)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
39003 510₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна26 июня 2024Экскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желания и ритм! Вам не
- ИИрина17 июня 2024Хочется сказать большое спасибо Игорю за сегодняшний день и замечательную экскурсию! Организация на высоте: забрали из дома, привезли домой, маршрут
- ООюна14 июня 2024Это был очень интересный рассказ о времени и людях живших в данном месте. Особенно история про крименал. Спасибо 😊
- ННаталья13 июня 2024Мной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовал эту экскурсию. Мы успели
- ТТатьяна13 июня 2024На это мероприятие попала случайно, чтоб скоротать время. А получила огромное удовольствие от общения с ребятами, которые в приятной обстановке рассказали
- ААлексей6 июня 2024Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Со скидкой»
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