Со скидкой – экскурсии во Владивостоке

Найдено 27 экскурсий в категории «Со скидкой» во Владивостоке, цены от 665 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
8 июля в 20:00
36002 880 за человека
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
40%
Фотопрогулка
7 часов
15 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
Отправляйтесь на индивидуальную фото-прогулку по острову Шкота, морской ферме и военному музею. Захватывающие виды и уникальные кадры ждут вас
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
2155012 930 за всё до 5 чел.
Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1209910 890 за всё до 7 чел.
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
5 часов
24 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
59005 605 за человека
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
115009 775 за всё до 4 чел.
Владивосток и Русский остров за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1830016 470 за всё до 4 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
180 отзывов
Популярное предложение
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Завтра в 00:30
8 июля в 00:30
1927017 343 за всё до 7 чел.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
В группе до 7 человек отправимся в Хасанский район, где вы увидите редких дальневосточных леопардов и насладитесь красотами бухты Теляковского
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июля в 07:00
13 июля в 07:00
59005 605 за человека
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
Завтра в 13:30
13 июля в 13:30
950665 за человека
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
🛫 Полеты на самолетах
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5715054 293 за всё до 3 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
7 часов
3 отзыва
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
2400020 400 за всё до 3 чел.
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
1800016 200 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1150010 925 за всё до 4 чел.
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
1919017 271 за всё до 7 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:30
1913314 350 за всё до 4 чел.
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
от 3970037 715 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: У вашего отеля
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
3100027 900 за всё до 3 чел.
Маяк Бюссе и мысы Славянки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1949017 541 за всё до 4 чел.
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3800034 200 за всё до 9 чел.
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
4700042 300 за всё до 4 чел.
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
2525015 150 за всё до 3 чел.
Самостоятельная прогулка на лодке
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
89998 100 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам
🏄 SUP-прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам
Покататься на сапах, увидеть уникальный остров внутри острова и отдохнуть от городской суеты
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
1870014 025 за всё до 4 чел.
Остров Русский + мыс Тобизина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский + мыс Тобизина
Увидеть скалы и море, побывать на Новосильцевской батарее и в форте Поспелова и устроить пикник
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
97508 288 за всё до 3 чел.
Гастрокруиз по островам Японского моря
скидка
10%
Круиз
8 часов
Гастрокруиз по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и обед с морепродуктами - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
69006 210 за человека
Большая прогулка на катере - вокруг острова Русский
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Большая прогулка на катере - вокруг острова Русский
С капитаном-дайвером, который хорошо знает морское дно, побывать в труднодоступных и красивых местах
Начало: На острове Русский
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3500031 500 за всё до 5 чел.
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Побывать в главных природных местах Владивостока с максимальной заброской на машине (мини-группа)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
39003 510 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    26 июня 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Экскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желания и ритм! Вам не
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    надо будет ни о чем беспокоиться! Мы всей компанией прибываем в восторге от увиденных красот, комфортной, интересной и душевной поездки!!! От всей души благодарим Игоря за волшебное путешествие!! Желаем ему активных туристов, хорошей погоды и ежей во всех морях!!! 😁

    Экскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желанияЭкскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желанияЭкскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желанияЭкскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желанияЭкскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желанияЭкскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желанияЭкскурсия просто супер! Игорь знает все обо всем! Всегда поможет, подскажет, позаботится! Подстроится под ваши желания
  • И
    Ирина
    17 июня 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Хочется сказать большое спасибо Игорю за сегодняшний день и замечательную экскурсию! Организация на высоте: забрали из дома, привезли домой, маршрут
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    составляется, в том числе, на основе пожеланий! Сама по себе экскурсия очень информативная, которая сопровождается, конечно же, просто прекрасной природой Приморского края! Мы посетило много локаций, о которых Игорь подробно рассказывал, а также внимательно относился к каждому из участников. Кроме того, благодаря Игорю мы не только получили массу положительных эмоций и впечатлились от красоты просторов, но и получили массу прекрасных фотографий и видео!)

    Хочется сказать большое спасибо Игорю за сегодняшний день и замечательную экскурсию! Организация на высоте: забрали изХочется сказать большое спасибо Игорю за сегодняшний день и замечательную экскурсию! Организация на высоте: забрали изХочется сказать большое спасибо Игорю за сегодняшний день и замечательную экскурсию! Организация на высоте: забрали изХочется сказать большое спасибо Игорю за сегодняшний день и замечательную экскурсию! Организация на высоте: забрали из
  • О
    Оюна
    14 июня 2024
    Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
    Это был очень интересный рассказ о времени и людях живших в данном месте. Особенно история про крименал. Спасибо 😊
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Мной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовал эту экскурсию. Мы успели
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    посмотреть остров Шкоту, весь его обойти, зайти в военный музей, попасть на мыс Тобизина. За это время он сделал очень много замечательных фотографий и, кроме того, снял красивые видео на дроне. Очень рекомендую бронировать экскурсии у Игоря. Это море впечатлений, эмоций, отличная организация прогулки, гибкий маршрут. Спасибо!

    Мной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовалМной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовалМной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовалМной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовалМной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовалМной был забронирован фототур на остров Шкота, военный музей и Русский остров. Мой гид отлично организовал
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2024
    Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
    На это мероприятие попала случайно, чтоб скоротать время. А получила огромное удовольствие от общения с ребятами, которые в приятной обстановке рассказали
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    почему именно в этом месте они принимают гостей, рассказывают об истории появления чая у нас в России, устраивают чайные церемонии и о крутых нравах Миллионки. Немного прогулялись по кварталу, где расположилось их милое заведение. Очень рекомендую посетить эту экскурсию.

    На это мероприятие попала случайно, чтоб скоротать времяНа это мероприятие попала случайно, чтоб скоротать время
  • А
    Алексей
    6 июня 2024
    Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
    Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
  2. Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
  3. Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
  4. Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
  5. Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Со скидкой" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 665 до 54 293 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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