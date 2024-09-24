Моя винодельня находится в ближнем пригороде Владивостока — Садгороде. Вы попадёте в тихий зелёный уголок на территории частного домовладения всего в получасе езды от города. Узнаете, чем отличается органическое вино от обычного и продегустируете 5 его сортов, а также два вида фруктовых бренди. Отдохнёте, погуляете по саду и разберётесь в нюансах производства дальневосточных вин.

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Ваш гид во Владивостоке

Андрей Ваш гид во Владивостоке

Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по винограднику и саду (летом и ранней осенью). Вы узнаете:

Чем органическое виноделие отличается от обычного и почему в органических винах нет никаких добавок

Какие сорта винограда растут на Дальнем Востоке и в чём особенности ухода за ними

Что означает слово «автохтон» и какие автохтоны растут у нас

И многое другое об искусстве дальневосточного виноделия!

Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками. В стоимость входит:

Дегустация пяти образцов наших вин

Два вида фруктовых дистиллятов или бренди

Лёгкая закуска: сыр, бутерброды, галеты

Чай с мёдом и домашним вареньем

Организационные детали

Разница во времени с Москвой +7 часов. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании экскурсии.

Добраться до винодельни из Владивостока очень просто: