Моя винодельня находится в ближнем пригороде Владивостока — Садгороде.
Вы попадёте в тихий зелёный уголок на территории частного домовладения всего в получасе езды от города.
Узнаете, чем отличается органическое вино от обычного и продегустируете 5 его сортов, а также два вида фруктовых бренди. Отдохнёте, погуляете по саду и разберётесь в нюансах производства дальневосточных вин.
Вы попадёте в тихий зелёный уголок на территории частного домовладения всего в получасе езды от города.
Узнаете, чем отличается органическое вино от обычного и продегустируете 5 его сортов, а также два вида фруктовых бренди. Отдохнёте, погуляете по саду и разберётесь в нюансах производства дальневосточных вин.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по винограднику и саду (летом и ранней осенью). Вы узнаете:
- Чем органическое виноделие отличается от обычного и почему в органических винах нет никаких добавок
- Какие сорта винограда растут на Дальнем Востоке и в чём особенности ухода за ними
- Что означает слово «автохтон» и какие автохтоны растут у нас
И многое другое об искусстве дальневосточного виноделия!
Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками. В стоимость входит:
- Дегустация пяти образцов наших вин
- Два вида фруктовых дистиллятов или бренди
- Лёгкая закуска: сыр, бутерброды, галеты
- Чай с мёдом и домашним вареньем
Организационные детали
- Разница во времени с Москвой +7 часов. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании экскурсии.
Добраться до винодельни из Владивостока очень просто:
- на электричке — встречу вас на станции «Садгород», и мы пройдём 2 км пешком до усадьбы
- на рейсовом автобусе № 42 — конечная остановка «Коррекционная школа» в 5 мин. ходьбы от усадьбы
- на такси
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Садгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 42 туристов
Живу в пригороде Владивостока, увлекаюсь виноградарством и виноделием. Провожу экскурсии по своему участку, рассказываю и показываю, как растёт в Приморье виноград. Провожу дегустацию своих вин.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нелли
24 сен 2024
Были в гостях у Андрея Николаевича и Татьяны 15 сентября. Очень понравилось все: ухоженный сад, интересная информация, приятная атмосфера, и конечно, вино!!! Андрей Николаевич - увлеченный человек, экспериментатор и хороший рассказчик. Татьяна - добрая фея, у которой в саду все растет и цветет. Рекомендую мероприятие на 100%! Спасибо за чудесный день!
Ольга
22 сен 2024
Спасибо большое за экскурсию в мир Приморского виноделия. Андрей Николаевич очень интересно рассказывает, показывает. Все очень уютно, прекрасная супруга угощает закусками. И самое главное - вино очень вкусное, ароматика вина сногшибательная. Хотелось забрать пару ящиков сразу, но к сожалению с собой в Ростов все не довезешь)
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборГастропутешествие на остров Шкота
Отправьтесь на остров Шкота на комфортабельном катере. Насладитесь морскими пейзажами, отдохните на пляже и попробуйте свежайшие морепродукты
Начало: На улице Катерной
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
79007 110₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Европейская культура и азиатская мудрость
Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
9 500₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
19 999₽ за всё до 3 чел.