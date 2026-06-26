Ущелье Дарданеллы — одно из популярных мест на юге Приморского края. Вы пройдёте по настоящей тайге вдоль реки Тигровая, подниметесь на скалу Замок принцессы, с которой открывается великолепный вид на окрестности. Устроим привал у реки и полюбуемся сочными пейзажами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

за 1–3 человек или 6500 ₽ за человека, если вас больше

от 23 000 ₽ за 1–3 человек или 6500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Владивостока

10:00 — прибытие в ущелье Дарданеллы. Выход на маршрут.

10:00–10:30 — прогулка вдоль реки.

10:30–10:45 — подъём по тропе на хребет.

10:45–11:00 — подъём по камням на вершину скалы «Замок принцессы». Насладимся видами, полюбуемся природой и сделаем фотографии.

11:30 — начало спуска.

12:30 — привал у реки.

13:00 — выезд из ущелья.

15:00–16:00 — возвращение во Владивосток.

Время прохождения маршрута указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки участников.

Путешествие в ущелье подойдёт даже начинающим походникам. Однако стоит заранее оценить свою физическую подготовку. Маршрут несложный, но предполагает подъём на вершину хребта, а часть пути проходит вне тропы — по камням. Для прохождения этого участка потребуется немного сноровки.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Тoyota Noah, Mitsubishi Delica или Mazda CX

В стоимость поездки не входит питание. По дороге мы можем остановиться в автокафе (по желанию)

Необходимо надеть спортивную обувь на толстой подошве, так как нам нужно будет пройти по камням

С вами будет один из гидов нашей команды

По желанию можем заехать: