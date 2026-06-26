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Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока

Увидеть красоты приморской тайги без трудных переходов и восхождений
Ущелье Дарданеллы — одно из популярных мест на юге Приморского края. Вы пройдёте по настоящей тайге вдоль реки Тигровая, подниметесь на скалу Замок принцессы, с которой открывается великолепный вид на окрестности. Устроим привал у реки и полюбуемся сочными пейзажами.
Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Владивостока
10:00 — прибытие в ущелье Дарданеллы. Выход на маршрут.
10:00–10:30 — прогулка вдоль реки.
10:30–10:45 — подъём по тропе на хребет.
10:45–11:00 — подъём по камням на вершину скалы «Замок принцессы». Насладимся видами, полюбуемся природой и сделаем фотографии.
11:30 — начало спуска.
12:30 — привал у реки.
13:00 — выезд из ущелья.
15:00–16:00 — возвращение во Владивосток.

Время прохождения маршрута указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки участников.

Путешествие в ущелье подойдёт даже начинающим походникам. Однако стоит заранее оценить свою физическую подготовку. Маршрут несложный, но предполагает подъём на вершину хребта, а часть пути проходит вне тропы — по камням. Для прохождения этого участка потребуется немного сноровки.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Тoyota Noah, Mitsubishi Delica или Mazda CX
  • В стоимость поездки не входит питание. По дороге мы можем остановиться в автокафе (по желанию)
  • Необходимо надеть спортивную обувь на толстой подошве, так как нам нужно будет пройти по камням
  • С вами будет один из гидов нашей команды

По желанию можем заехать:

  • в приморский сафари-парк — 5000 ₽. Билеты в парке оплачиваются отдельно: взрослый (c 14 лет) 700 ₽, детский (c 8 до 13 лет включительно) — 400 ₽, пенсионный — 400 ₽
  • на водопад Неожиданный (Горбатый) — 5000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1059 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.

Входит в следующие категории Владивостока

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