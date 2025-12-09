Мои заказы

Из Владивостока - к водопадам Шкотовского плато Тигровому и Неожиданному

Окунуться в тишину тайги, где слышны лишь собственные шаги и шум живой природы
Отправляемся навстречу красоте дикого Уссурийского края! Шкотовские водопады удивительны в любой сезон: летом здесь журчат ключи и слышны звуки леса, а зимой каскады превращаются в ледяные дворцы и прозрачные гроты. По дороге полюбуемся приморской тайгой и, может быть, даже увидим следы тигров и кабанов.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Владивостока
9:00 — сантарная остановка на Партизанском нуле
10:30 — прибытие на точку выхода к первому водопаду
10:30–11:30 — пешая прогулка до водопада Тигровый (около 700 м по лесной тропе). По пути — выходы базальтовых пород и таёжная тишина
11:30–13:00 — отдых у Тигрового водопада, 13-метрового каскада в узком каньоне реки Правой Тигровой
13:00–13:40 — переезд к водопаду Неожиданный. Дорога по Шкотовскому плато с видами на базальтовые столбы
13:40–15:10 — пикник на природе
15:10–16:40 — водопад Неожиданный. Короткая 15-минутная прогулка к 15-метровому двухкаскадному водопаду, который открывается внезапно
17:00 — выезд во Владивосток
19:30 — прибытие в город

Время ориентировочное, зависит от дорожной ситуации.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике
  • Продукты для пикника возьмите с собой. Можно купить перекус в автокафе по дороге
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Важно знать!

  • Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. В случае дождя и после него дорога может быть грязной. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой нескользящей подошвой, которые не жалко испачкать. Обязательно возьмите с собой запасную обувь и носки
  • Зимой в этом районе может быть очень холодно — будьте готовы к низким температурам, захватите тёплую одежду и термос с горячим чаем

в субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 507 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
читать дальше

вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

