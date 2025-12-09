Отправляемся навстречу красоте дикого Уссурийского края! Шкотовские водопады удивительны в любой сезон: летом здесь журчат ключи и слышны звуки леса, а зимой каскады превращаются в ледяные дворцы и прозрачные гроты. По дороге полюбуемся приморской тайгой и, может быть, даже увидим следы тигров и кабанов.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Владивостока
9:00 — сантарная остановка на Партизанском нуле
10:30 — прибытие на точку выхода к первому водопаду
10:30–11:30 — пешая прогулка до водопада Тигровый (около 700 м по лесной тропе). По пути — выходы базальтовых пород и таёжная тишина
11:30–13:00 — отдых у Тигрового водопада, 13-метрового каскада в узком каньоне реки Правой Тигровой
13:00–13:40 — переезд к водопаду Неожиданный. Дорога по Шкотовскому плато с видами на базальтовые столбы
13:40–15:10 — пикник на природе
15:10–16:40 — водопад Неожиданный. Короткая 15-минутная прогулка к 15-метровому двухкаскадному водопаду, который открывается внезапно
17:00 — выезд во Владивосток
19:30 — прибытие в город
Время ориентировочное, зависит от дорожной ситуации.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике
- Продукты для пикника возьмите с собой. Можно купить перекус в автокафе по дороге
- С вами будет один из гидов нашей команды
Важно знать!
- Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. В случае дождя и после него дорога может быть грязной. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой нескользящей подошвой, которые не жалко испачкать. Обязательно возьмите с собой запасную обувь и носки
- Зимой в этом районе может быть очень холодно — будьте готовы к низким температурам, захватите тёплую одежду и термос с горячим чаем
в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 507 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
