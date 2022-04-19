Потрясающие виды, отличное настроение и заряд эмоций
В пути мы делаем фото-остановки, чтобы прогуляться и сфотографироваться в самых красивых и необычных местах. Все экскурсии проходят на комфортных автобусах в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода.
Маршрут экскурсии: стартуем от 36 причала («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — мимо парка им. Лазо, через Золотой мост — Приморская сцена Мариинского театра — Светланская и фуникулёр — кинотеатр «Уссури» — центр города, Покровский парк — ТЦ «Алеутский» — железнодорожный и морской вокзалы — площадь Борцов за власть советов — Триумфальная арка цесаревича Николая — подводная лодка С-56 и 36 причал.
История города, его легенды и рассказ об удивительных людях. Интересно будет даже тем, кто живёт во Владивостоке много лет!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
см. расписание
Мосты — ваш гид во Владивостоке
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