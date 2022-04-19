Вечерний Владивосток

Мы познакомим вас с историей города V и сделаем красивые фото на видовых площадках города под умопомрачительные закаты

Групповая
Мы познакомим вас с историей города V и сделаем красивые фото на видовых площадках города под умопомрачительные закаты.

Посмотрим, как город одевается в огни иллюминации.
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток

Что вас ожидает:

    Потрясающие виды, отличное настроение и заряд эмоций
    В пути мы делаем фото-остановки, чтобы прогуляться и сфотографироваться в самых красивых и необычных местах. Все экскурсии проходят на комфортных автобусах в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода.
    Маршрут экскурсии: стартуем от 36 причала («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — мимо парка им. Лазо, через Золотой мост — Приморская сцена Мариинского театра — Светланская и фуникулёр — кинотеатр «Уссури» — центр города, Покровский парк — ТЦ «Алеутский» — железнодорожный и морской вокзалы — площадь Борцов за власть советов — Триумфальная арка цесаревича Николая — подводная лодка С-56 и 36 причал.
    История города, его легенды и рассказ об удивительных людях. Интересно будет даже тем, кто живёт во Владивостоке много лет!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
    Завершение: Центральная площадь, Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: см. расписание
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    см. расписание

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