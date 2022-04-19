см. расписание

Что вас ожидает:

Потрясающие виды, отличное настроение и заряд эмоций

В пути мы делаем фото-остановки, чтобы прогуляться и сфотографироваться в самых красивых и необычных местах. Все экскурсии проходят на комфортных автобусах в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода.

Маршрут экскурсии: стартуем от 36 причала («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — мимо парка им. Лазо, через Золотой мост — Приморская сцена Мариинского театра — Светланская и фуникулёр — кинотеатр «Уссури» — центр города, Покровский парк — ТЦ «Алеутский» — железнодорожный и морской вокзалы — площадь Борцов за власть советов — Триумфальная арка цесаревича Николая — подводная лодка С-56 и 36 причал.

История города, его легенды и рассказ об удивительных людях. Интересно будет даже тем, кто живёт во Владивостоке много лет!

Важная информация: