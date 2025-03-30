Мы проедем от самой южной части Владивостока на кошке Токаревского — через исторический центр и смотровые площадки — до фуникулёра. Я раскрою как парадную сторону города, так и его повседневную жизнь. Покажу старинный маяк, сопки, набережные и необычные здания. Помогу понять, чем живёт Приморский край и в чём его особенное обаяние.

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Описание экскурсии

Владивосток от и до

Мы побываем у «морских ворот» города — и прокатимся на единственном в стране фуникулёре, работающем как общественный транспорт. Заглянем на Корабельную набережную, увидим место высадки основателей Владивостока и маяк Токаревского — визитную карточку Владивостока.

Занимательные факты и легенды

Простым языком я поделюсь историей Дальнего Востока и Сибири. Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика. А еще вы узнаете, как старинные кнехты связывают пространство и время, почему один местный адмирал предпочел сухопутный путь морскому и другие интересные факты.

Организационные детали