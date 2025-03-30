Мы проедем от самой южной части Владивостока на кошке Токаревского — через исторический центр и смотровые площадки — до фуникулёра. Я раскрою как парадную сторону города, так и его повседневную жизнь. Покажу старинный маяк, сопки, набережные и необычные здания. Помогу понять, чем живёт Приморский край и в чём его особенное обаяние.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Владивосток от и до
Мы побываем у «морских ворот» города — и прокатимся на единственном в стране фуникулёре, работающем как общественный транспорт. Заглянем на Корабельную набережную, увидим место высадки основателей Владивостока и маяк Токаревского — визитную карточку Владивостока.
Занимательные факты и легенды
Простым языком я поделюсь историей Дальнего Востока и Сибири. Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика. А еще вы узнаете, как старинные кнехты связывают пространство и время, почему один местный адмирал предпочел сухопутный путь морскому и другие интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Toyota Corolla Fielder 2007, есть детские кресла
- В тёплое время года желательно взять коралловые тапки, чтобы дойти до маяка
- Вы можете заказать расширенную версию этой экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 181 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Роман, я коренной приморец. Родился в шахтёрском городке, а вырос в угольном посёлке. Всегда мечтал, чтобы Владивосток стал моим городом — и это случилось. Живу в нём с 1994 года. Провожу экскурсии и работаю как инструктор-проводник на природных маршрутах. Время со мной пролетит незаметно, весело, непринуждённо и познавательно.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
53 991 ₽
59 990 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и остров Русский на авто: история и природа
Путешествие на авто по Владивостоку и острову Русский. Увидите маяк, фуникулер, форты и исторические места. Погружение в историю и легенды Приморского края
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.