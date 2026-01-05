Групповая
до 20 чел.
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
9 фев в 11:00
10 фев в 11:00
2300 ₽ за человека
-
5%
Водная прогулка
Владивосток и остров Русский за 1 день
Отыскать древние аммониты, прокатиться на фуникулёре и побывать на стеклянном пляже
«Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
16 395 ₽
17 257 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Владивосток на ладони: пять главных сопок
Увидеть город с высоты, покорить вершины и прокатиться на фуникулёре
Начало: На Светланской улице
«Бонусом мы прокатимся на фуникулёре — одном из двух сохранившихся в России горных трамвайчиков — чтобы прочувствовать рельеф Владивостока»
Расписание: в среду в 10:30
11 фев в 10:30
18 фев в 10:30
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис5 января 2026Очень интересный экскурсовод Марина, экскурсия затронула все основные вехи города, проехали по знаковым местам, рассказано все с душой и познавательно, рекомендую.
- ННадежда3 января 2026Если была бы возможность поставить 10,то обязательно бы поставили! Экскурсия очень понравилась! Наталья все прекрасно рассказала про Владивосток, про регион
- ААнна3 января 2026Экскурсия очень понравилась, даже холод и сильный ветер не испортили впечатления. Группа была маленькая, несколько человек, наш гид Елена и рассказывала, и возила нас на своей машине. Было познавательно и интересно! Спасибо!
- ВВалерия29 декабря 2025Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию по Владивостоку! Это
- ЕЕлена27 декабря 2025В ноябре были проездом во Владивостоке всего один день и отправились на экскурсию с Алиной, за несколько часов объездили, увидели и узнали столько, сколько сами не смогли бы за несколько дней. Мы в восторге! Красиво и познавательно! Спасибо огромное, Алина!
- ААнастасия19 декабря 2025Замечательная, насыщенная экскурсия! У нас она получилась индивидуальная, от этого экскурсия была ещё комфортнее:) в этот день была очень ветреная
- ММария15 декабря 2025У нас была экскурсовод Елена, человек искренне любящий свой город и историю. Она нам показала удивительные места и мы также полюбили Владивосток. Без нее мы бы ничего не увидели. Очень рекомендую. Время пролетело незаметно.
- ННадежда14 декабря 2025Замечательная экскурсия, интересная, насыщенная. Слова огромной благодарности гиду Дмитрию. Буду рекомендовать своим друзьям и эту экскурсию, и этого экскурсовода
- ВВарвара10 декабря 2025Большое спасибо за экскурсию! За полдня посмотрели практически все, что только можно посмотреть. Алина очень интересно рассказывает о своем регионе, его особенностях и достоинствах. Очень хотим приехать теперь летом, и снова на экскурсию 🙏🏻
- ННаталья28 ноября 2025Чудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чутко относится к пожеланиям клиента,
