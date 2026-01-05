читать дальше

прекрасный рассказчик, знающий и очень любящий свой край. Нам были поведаны интересные легенды про каждую локацию. Несмотря на пронизывающий ноябрьский ветер, мы как гости города, получили максимальное удовольствие от тура, и теперь знаем про город и окрестности много удивительного и интересного. Также бонусом стала мобильная фотосессия, которую на каждой локации нам организовала Алина.

Из уникального:

прокатились на самом коротком фуникулёре ✅

построили мини-башеньки из разноцветных стёклышек ✅

Построили свою башенку на бухте башенок ✅

Узнали, ЧТО такое кошки ✅

Увидели морское и земное царство Тритона✅

Вошли в секретное место через дверь возможностей ✅

Отведали вкуснейших свежайших морепродуктов ✅

Испробовали на вкус настоящую кровь ✅

Нашли точку, где точно нужно выпить бокал шампанского ✅

Узнали, что такое КРАСОТА и ВСПЫШКА ✅

Впечатлились учебным городом университета ✅



Тур подойдёт для тех, кто незнаком с местными достопримечательностями, кто хочет весело, интересно и познавательно провести время. Для тех, кто ценит природу и тех, кто коллекционирует посещения удивительных и неповторимых мест России.