Мои заказы

Экскурсии с посещением канатной дороги во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» во Владивостоке, цены от 2300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
«По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
На автобусе
Канатная дорога
2 часа
1136 отзывов
Групповая
до 20 чел.
«По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
9 фев в 11:00
10 фев в 11:00
2300 ₽ за человека
Владивосток и остров Русский за 1 день
На машине
Канатная дорога
6 часов
-
5%
105 отзывов
Водная прогулка
Владивосток и остров Русский за 1 день
Отыскать древние аммониты, прокатиться на фуникулёре и побывать на стеклянном пляже
«Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
16 395 ₽17 257 ₽ за всё до 6 чел.
Владивосток на ладони: пять главных сопок
На автобусе
Канатная дорога
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Владивосток на ладони: пять главных сопок
Увидеть город с высоты, покорить вершины и прокатиться на фуникулёре
Начало: На Светланской улице
«Бонусом мы прокатимся на фуникулёре — одном из двух сохранившихся в России горных трамвайчиков — чтобы прочувствовать рельеф Владивостока»
Расписание: в среду в 10:30
11 фев в 10:30
18 фев в 10:30
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    5 января 2026
    «По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
    Очень интересный экскурсовод Марина, экскурсия затронула все основные вехи города, проехали по знаковым местам, рассказано все с душой и познавательно, рекомендую.
  • Н
    Надежда
    3 января 2026
    Владивосток и остров Русский за 1 день
    Если была бы возможность поставить 10,то обязательно бы поставили! Экскурсия очень понравилась! Наталья все прекрасно рассказала про Владивосток, про регион
    читать дальше

    в целом. Очень душевная атмосфера была во время поездки! Как будто встретились с подругой, с которой давно не виделись! Владивосток открылся для нас с другой стороны! И все благодаря Наташе! С такой любовью она нам рассказывала о своём городе! Огромная благодарность!

  • А
    Анна
    3 января 2026
    «По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
    Экскурсия очень понравилась, даже холод и сильный ветер не испортили впечатления. Группа была маленькая, несколько человек, наш гид Елена и рассказывала, и возила нас на своей машине. Было познавательно и интересно! Спасибо!
  • В
    Валерия
    29 декабря 2025
    Владивосток и остров Русский за 1 день
    Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!

    Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию по Владивостоку! Это
    читать дальше

    был наш первый визит в город, и мы волновались, особенно после долгого восьмичасового перелёта.

    Нас встретили прямо в аэропорту и с этого момента начался наш насыщенный и комфортный день. Алина и Максим были невероятно доброжелательны, эрудированны и с первой минуты расположили к себе. Их любовь к городу и профессионализм чувствовались в каждой детали.

    Мы узнали массу нового не только об истории, но и о современной жизни Владивостока, его душе. Спасибо ❤️

    Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!Незабываемый день во Владивостоке! Спасибо за безупречную организацию и тёплый приём!
  • Е
    Елена
    27 декабря 2025
    Владивосток и остров Русский за 1 день
    В ноябре были проездом во Владивостоке всего один день и отправились на экскурсию с Алиной, за несколько часов объездили, увидели и узнали столько, сколько сами не смогли бы за несколько дней. Мы в восторге! Красиво и познавательно! Спасибо огромное, Алина!
  • А
    Анастасия
    19 декабря 2025
    «По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
    Замечательная, насыщенная экскурсия! У нас она получилась индивидуальная, от этого экскурсия была ещё комфортнее:) в этот день была очень ветреная
    читать дальше

    погода, но на экскурсионной программе это никак не отразилось! Было интересно, легко, время пролетело незаметно, Владивосток замечательный город, просторный, красивый, всем рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода Дмитрия, спасибо ему большое за гостеприимство, доброжелательность и за любовь к своему делу и родному городу!

  • М
    Мария
    15 декабря 2025
    «По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
    У нас была экскурсовод Елена, человек искренне любящий свой город и историю. Она нам показала удивительные места и мы также полюбили Владивосток. Без нее мы бы ничего не увидели. Очень рекомендую. Время пролетело незаметно.
  • Н
    Надежда
    14 декабря 2025
    «По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
    Замечательная экскурсия, интересная, насыщенная. Слова огромной благодарности гиду Дмитрию. Буду рекомендовать своим друзьям и эту экскурсию, и этого экскурсовода
  • В
    Варвара
    10 декабря 2025
    Владивосток и остров Русский за 1 день
    Большое спасибо за экскурсию! За полдня посмотрели практически все, что только можно посмотреть. Алина очень интересно рассказывает о своем регионе, его особенностях и достоинствах. Очень хотим приехать теперь летом, и снова на экскурсию 🙏🏻
    Большое спасибо за экскурсию! За полдня посмотрели практически все, что только можно посмотреть. Алина очень интересноБольшое спасибо за экскурсию! За полдня посмотрели практически все, что только можно посмотреть. Алина очень интересноБольшое спасибо за экскурсию! За полдня посмотрели практически все, что только можно посмотреть. Алина очень интересноБольшое спасибо за экскурсию! За полдня посмотрели практически все, что только можно посмотреть. Алина очень интересноБольшое спасибо за экскурсию! За полдня посмотрели практически все, что только можно посмотреть. Алина очень интересно
  • Н
    Наталья
    28 ноября 2025
    Владивосток и остров Русский за 1 день
    Чудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чутко относится к пожеланиям клиента,
    читать дальше

    прекрасный рассказчик, знающий и очень любящий свой край. Нам были поведаны интересные легенды про каждую локацию. Несмотря на пронизывающий ноябрьский ветер, мы как гости города, получили максимальное удовольствие от тура, и теперь знаем про город и окрестности много удивительного и интересного. Также бонусом стала мобильная фотосессия, которую на каждой локации нам организовала Алина.
    Из уникального:
    прокатились на самом коротком фуникулёре ✅
    построили мини-башеньки из разноцветных стёклышек ✅
    Построили свою башенку на бухте башенок ✅
    Узнали, ЧТО такое кошки ✅
    Увидели морское и земное царство Тритона✅
    Вошли в секретное место через дверь возможностей ✅
    Отведали вкуснейших свежайших морепродуктов ✅
    Испробовали на вкус настоящую кровь ✅
    Нашли точку, где точно нужно выпить бокал шампанского ✅
    Узнали, что такое КРАСОТА и ВСПЫШКА ✅
    Впечатлились учебным городом университета ✅

    Тур подойдёт для тех, кто незнаком с местными достопримечательностями, кто хочет весело, интересно и познавательно провести время. Для тех, кто ценит природу и тех, кто коллекционирует посещения удивительных и неповторимых мест России.

    Чудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чуткоЧудесное знакомство с городом и островом Русский 👌🏼😍 Алина не просто гид, а прекрасный компаньон, чутко

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере;
  2. Владивосток и остров Русский за 1 день;
  3. Владивосток на ладони: пять главных сопок.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Остров русский;
  2. Мыс Тобизина;
  3. Мосты;
  4. Самое главное;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Кравцовские водопады;
  8. Нагорный парк;
  9. Набережная;
  10. Остров Шкота.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в феврале 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 16 395 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год по теме «Канатная дорога», 1241 ⭐ отзыв, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель