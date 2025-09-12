читать дальше

У нас гидом была девушка Юлия. С первой минуты знакомства мы поняли что попали в прекрасную компанию позитивного и приятного человека, Юля подробно и интересно рассказывала о достопримечательностях которые мы посещали, и попутно еще рассказала историю Владивостока. Безумный восторг я испытала от острова Русский где мы посетили мыс Тобизина. Пешая прогулка по краю обрыва это вообще незабываемое путешествие с потрясающими видами, которые останутся в моем сердце. Юля ни только замечательный гид с которым невозможно заскучать, но еще и заботливый человек, она угощала нас вкусным чайком с печеньками, запаслась влажными салфетками, которые были просто необходимы в дороге и еще один очень приятный бонус Юля очень много нас фотографировала, в результате у нас получилась практически шикарная фотосессия.