Мы увидим все, что вы слышали о Владивостоке! Сначала визитные карточки города — вантовые мосты, затем Новосильцевскую батарею, а после — остров Русский, где путников подстерегают лисы.
Мыс Вятлина с пирамидками из плоских камней на берегу и мыс Тобизина с головокружительными панорамами. И конечно же бухту Стеклянную!
Описание экскурсииЯ расскажу: об основании Владивостока; людях, которые здесь живут сегодня. Важная информация: К экскурсии можно добавить: - маяк Токаревского - 2500 рублей - Сафари-парк - 5000 рублей (без стоимости входного билета в Сафари-парк) - бухта Лазурная (Шамора) - 1000 рублей
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовые мосты Золотой и Русский
- Остров Русский
- Новосильцевская батарея
- Кампус ДВФУ
- Мыс Вятлина с видовой площадки
- Бухта Карпинского
- Мыс Тобизина
- Бухта Стеклянная
- Уссурийский залив
Что включено
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет в Новосильцевскую батарею: 100 руб. /взрослый, 50 руб. /дети, есть льготы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания, в пределах города Владивостока
Завершение: Доставка обратно до адреса проживания путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: экскурсия начинается в любой день в 8.00 или 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- К экскурсии можно добавить:
- Маяк Токаревского - 2500 рублей
- Сафари-парк - 5000 рублей (без стоимости входного билета в Сафари-парк)
- Бухта Лазурная (Шамора) - 1000 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
12 сен 2025
Мыс Тобизина, одно из мест, которые обязательно нужно посетить оказавшись во Владивостоке. И если повезет, то лучше всего это сделать вместе с гидом Юлией. Отмечу удобный трансфер- вас заберут и
Л
Людмила
10 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Юлие за такую замечательную экскурсию! Потрясающей красоты природа с интересной подачи Юлии раскрывает свои потаённые уголки. Мы увидели столько интересных мест и необыкновенно красивых пейзажей! Спасибо большое за прекрасно проведённый день,за внимание,за фото,за аккуратное вождение!
Н
Наталия
9 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду-Юлии за проведенную экскурсию! Получила массу полезной информации и красивые фотографии. А также Юлия поделилась,где можно купить сувениры и рыбу в качестве подарков родным,какие рестораны следует посетить и, где можно полюбоваться самими красивыми заказами 🥰 Очень довольна экскурсией,остались только положительные эмоции и причтнве впечатления,поэтому смело могу рекомендовать Юлию в качестве гида 😊
С
Станислав
5 сен 2025
Гид Юля. Узнали новое про остров Русский, включая живность, растительность и историю. Юля помогла с питанием и посодействовала со сборами домой. Твердая Пятерка
Т
Тамара
29 авг 2025
Понравился тур, приятная гид Юлия, хороший маршрут, красивые виды. Спасибо!
Т
Татьяна
13 авг 2025
Получили массу незабываемых впечатлений. Особенно понравился мыс Тобизина. 3 км пешком вдоль береговой линии, с красивыми локациями. Полное единение с природой. Особая благодарность гиду Юле, которая рассказала много интересного, внимательно относилась к нашим физическим возможностям. Сделала нам великолепную фотосессию. Выбирая данную экскурсию с гидом Юлей, вы прекрасно и с пользой проведёте день.
П
Павел
12 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Восхитительная природа, красивые виды мыса Тобизина. Особенно понравились фотографии профессионально сделанные гидом Юлией. Только положительные эмоции. Рекомендуем всем
А
Анна
30 июл 2025
Спасибо большое Юлии за чудесную экскурсию и знакомство с Владивостоком! Было очень интересно и необычно! Спасибо за классные фотографии и рекомендации! Очень понравился индивидуальный подход и желание показать всю красоту города и округи нам - гостям Дальнего Востока! Спасибо!
К
Кирилл
10 июл 2025
Замечательный гид Юлия провела для нас индивидуальную прогулку. Юлия очень внимательна к мелочам и сможет заинтересовать любого. С ней мы поднимались на мыс Тобизина, от чего остались в восторге. Обратите внимание, что у Юлии талант к фотографии, за что также благодарим. После экскурсии мы остались на связи, Юлия сориентировала по интересным и полезным локациям по городу. Спасибо вам за всё!
Е
Екатерина
28 июн 2025
Мне и моему ребенку очень повезло заказать здесь эту экскурсию. С нами связались, объяснили все детали нашего путешествия, и даже наши не все готовности были учтены экскурсоводом, это говорит о
Н
Наталья
29 мая 2025
Остались под приятным впечатление от экскурсии. Очень насыщенная экскурсия, достаточно продолжительный маршрут, но оно того стоит. Каждая локация необычайно красивая, а когда это все в сопровождении рассказов гида, это бесценно.
О
Ольга
20 мая 2025
Были с дочей в городе Владивосток впервые, хотелось посмотреть все его самые красивые места. Взяли эту экскурсию и не пожалели! С нами была Юлия, которая забрала нас с отеля и
