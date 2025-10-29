Мои заказы

Владивосток вчера и сегодня

Приглашаем на увлекательную прогулку по Владивостоку, где история оживает на глазах. Узнайте о прошлом и настоящем города на живописных улицах
Экскурсия по Владивостоку открывает тайны города: от площади Борцов революции до Миллионки.

Прогулка по историческим улицам, знакомство с архитектурными памятниками и интересные факты о жизни горожан. Узнайте, как менялся город, и почему мост «Русский» закрывают зимой. Откройте для себя удивительные истории и наслаждайтесь атмосферой Владивостока. Это путешествие по времени и пространству оставит незабываемые впечатления
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Владивостока
  • 🏛 Посетить знаменитые места
  • 🌉 Понять, почему закрывают мост
  • 🐅 Узнать о тиграх в городе
  • 🎭 Прогуляться по Миллионке
Владивосток вчера и сегодня© Татьяна
Что можно увидеть

  • Площадь Борцов революции
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Советов
  • Дом рыбной промышленности
  • Музей Арсеньева
  • Кинотеатр «Уссури»
  • Торговый дом «Кунст и Альберс»
  • Миллионка
  • Барельеф Мерриллу Хаскеллу

Описание экскурсии

Начнём с главной площади города — когда-то на этом месте высадились основатели Владивостока.

Пройдём по Алеутской и Светланской — улицам, на которых легко читать городскую хронику: как они застраивались, почему получили такие названия и чем стали сегодня.

Со Светланской свернём в знаменитую Миллионку — бывший гетто-квартал, ставший музеем под открытым небом.

Вы увидите:

  • площадь Борцов революции — исторический и идеологический центр города
  • Спасо-Преображенский собор и здание администрации
  • Дом Советов — 18-этажный модернистский монумент архитектора Розанова
  • Дом рыбной промышленности — ныне Дальрыбвтуз, выразительный архитектурный акцент
  • музей Арсеньева — хранилище дальневосточной истории
  • кинотеатр «Уссури» — старейший в городе
  • торговый дом «Кунст и Альберс» — символ купеческой эпохи
  • Миллионку с её лабиринтами, скульптурами и зданием первого китайского театра
  • барельеф Мерриллу Хаскеллу и фигуры предсказателя, водоноса и носильщика
  • уютные чайные, книжные магазины и гастрономические заведения, которыми славится Миллионка

Вы узнаете:

  • кто создавал Владивосток и какие события повлияли на его облик
  • сколько стоили продукты 160 лет назад и во сколько обходится жизнь в городе сейчас
  • как остров Русский стал домом для 800 детей из Петрограда
  • где горожане покупают рыбу и как путешествуют в Китай
  • какие редкие птицы обитают в городе и над бухтой Золотой Рог
  • почему зимой перекрывают мост «Русский»
  • насколько часто жители сталкиваются с тиграми в обычной жизни
  • как звучала радиостанция «Тихий океан» и чем она была для горожан

и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия не требует специальной физической подготовки. Но! Это Владивосток — ровных дорог здесь очень мало. Куда бы вы ни шли, это всегда либо вверх, либо вниз
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Борцов революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 34 туристов
Приветствую всех искателей приключений и любителей открывать новые горизонты! Меня зовут Татьяна, и я готова провести вас через самые интересные уголки Владивостока. Этот город стал для меня источником вдохновения, и
читать дальше

я хочу, чтобы вы тоже почувствовали его уникальную атмосферу. Наши прогулки будут наполнены интересными историями, захватывающими дух видами и незабываемыми моментами. Я помогу вам увидеть Владивосток глазами путешественника, который ценит каждую деталь. Присоединяйтесь ко мне, и мы вместе откроем этот удивительный город по-новому!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ольга
Ольга
29 окт 2025
Спасибо большое за прекрасный рассказ. Очень много нового узнали. Очень полезные знания.
Е
Елена
26 окт 2025
Все очень понравилось. Для первого знакомства с Владивостоком просто здорово. Советуем всем.
К
Казакова
4 окт 2025
Все отлично, Татьяна провела по самым интересным подворотням миллионки и поделилась всеми секретами и тайнами, что та хранила. Экскурсия была супер полноценная и вдохновляющая! Рекомендуем 100 раз!
Е
Екатерина
23 авг 2025
Татьяна, прекрасный гид
Вся встреча прошла как на одном дыхании, без банальных фактов и сухих цифр
Город заиграл новыми красками
Маршрут был продуман и подстраивался под ситуации
Остались самые теплые впечатления
Было очень приятно провести время в такой чудесной компании
Н
Наталья
9 авг 2025
Изучение города начали с этой экскурсии, чему очень рады. Понравилось про современную жизнь города, куда сходить, что попробовать, где что купить. Отлично подойдёт для тех, кто хочет понять и прочувствовать уникальность жизни в городе В.
Г
Галина
28 июл 2025
Отличная экскурсия, много исторических фактов, и очень много полезной информации о Владивостоке сегодня. Куда сходить, что посмотреть, какие фестивали, театры музеи, галереи, рынки магазины и рестораны. В целом экскурсия позволила выстроить дальнейший маршрут знакомства с городом. Спасибо, для меня это было очень ценно.

Входит в следующие категории Владивостока

