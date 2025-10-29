Экскурсия по Владивостоку открывает тайны города: от площади Борцов революции до Миллионки.
Прогулка по историческим улицам, знакомство с архитектурными памятниками и интересные факты о жизни горожан. Узнайте, как менялся город, и почему мост «Русский» закрывают зимой. Откройте для себя удивительные истории и наслаждайтесь атмосферой Владивостока. Это путешествие по времени и пространству оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Владивостока
- 🏛 Посетить знаменитые места
- 🌉 Понять, почему закрывают мост
- 🐅 Узнать о тиграх в городе
- 🎭 Прогуляться по Миллионке
Что можно увидеть
- Площадь Борцов революции
- Спасо-Преображенский собор
- Дом Советов
- Дом рыбной промышленности
- Музей Арсеньева
- Кинотеатр «Уссури»
- Торговый дом «Кунст и Альберс»
- Миллионка
- Барельеф Мерриллу Хаскеллу
Описание экскурсии
Начнём с главной площади города — когда-то на этом месте высадились основатели Владивостока.
Пройдём по Алеутской и Светланской — улицам, на которых легко читать городскую хронику: как они застраивались, почему получили такие названия и чем стали сегодня.
Со Светланской свернём в знаменитую Миллионку — бывший гетто-квартал, ставший музеем под открытым небом.
Вы увидите:
- площадь Борцов революции — исторический и идеологический центр города
- Спасо-Преображенский собор и здание администрации
- Дом Советов — 18-этажный модернистский монумент архитектора Розанова
- Дом рыбной промышленности — ныне Дальрыбвтуз, выразительный архитектурный акцент
- музей Арсеньева — хранилище дальневосточной истории
- кинотеатр «Уссури» — старейший в городе
- торговый дом «Кунст и Альберс» — символ купеческой эпохи
- Миллионку с её лабиринтами, скульптурами и зданием первого китайского театра
- барельеф Мерриллу Хаскеллу и фигуры предсказателя, водоноса и носильщика
- уютные чайные, книжные магазины и гастрономические заведения, которыми славится Миллионка
Вы узнаете:
- кто создавал Владивосток и какие события повлияли на его облик
- сколько стоили продукты 160 лет назад и во сколько обходится жизнь в городе сейчас
- как остров Русский стал домом для 800 детей из Петрограда
- где горожане покупают рыбу и как путешествуют в Китай
- какие редкие птицы обитают в городе и над бухтой Золотой Рог
- почему зимой перекрывают мост «Русский»
- насколько часто жители сталкиваются с тиграми в обычной жизни
- как звучала радиостанция «Тихий океан» и чем она была для горожан
и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия не требует специальной физической подготовки. Но! Это Владивосток — ровных дорог здесь очень мало. Куда бы вы ни шли, это всегда либо вверх, либо вниз
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 34 туристов
Приветствую всех искателей приключений и любителей открывать новые горизонты! Меня зовут Татьяна, и я готова провести вас через самые интересные уголки Владивостока. Этот город стал для меня источником вдохновения, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
29 окт 2025
Спасибо большое за прекрасный рассказ. Очень много нового узнали. Очень полезные знания.
Е
Елена
26 окт 2025
Все очень понравилось. Для первого знакомства с Владивостоком просто здорово. Советуем всем.
К
Казакова
4 окт 2025
Все отлично, Татьяна провела по самым интересным подворотням миллионки и поделилась всеми секретами и тайнами, что та хранила. Экскурсия была супер полноценная и вдохновляющая! Рекомендуем 100 раз!
Е
Екатерина
23 авг 2025
Татьяна, прекрасный гид
Вся встреча прошла как на одном дыхании, без банальных фактов и сухих цифр
Город заиграл новыми красками
Маршрут был продуман и подстраивался под ситуации
Остались самые теплые впечатления
Было очень приятно провести время в такой чудесной компании
Н
Наталья
9 авг 2025
Изучение города начали с этой экскурсии, чему очень рады. Понравилось про современную жизнь города, куда сходить, что попробовать, где что купить. Отлично подойдёт для тех, кто хочет понять и прочувствовать уникальность жизни в городе В.
Г
Галина
28 июл 2025
Отличная экскурсия, много исторических фактов, и очень много полезной информации о Владивостоке сегодня. Куда сходить, что посмотреть, какие фестивали, театры музеи, галереи, рынки магазины и рестораны. В целом экскурсия позволила выстроить дальнейший маршрут знакомства с городом. Спасибо, для меня это было очень ценно.
Входит в следующие категории Владивостока
