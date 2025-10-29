Экскурсия по Владивостоку открывает тайны города: от площади Борцов революции до Миллионки. Прогулка по историческим улицам, знакомство с архитектурными памятниками и интересные факты о жизни горожан. Узнайте, как менялся город, и почему мост «Русский» закрывают зимой. Откройте для себя удивительные истории и наслаждайтесь атмосферой Владивостока. Это путешествие по времени и пространству оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Начнём с главной площади города — когда-то на этом месте высадились основатели Владивостока.

Пройдём по Алеутской и Светланской — улицам, на которых легко читать городскую хронику: как они застраивались, почему получили такие названия и чем стали сегодня.

Со Светланской свернём в знаменитую Миллионку — бывший гетто-квартал, ставший музеем под открытым небом.

Вы увидите:

площадь Борцов революции — исторический и идеологический центр города

Спасо-Преображенский собор и здание администрации

Дом Советов — 18-этажный модернистский монумент архитектора Розанова

Дом рыбной промышленности — ныне Дальрыбвтуз, выразительный архитектурный акцент

музей Арсеньева — хранилище дальневосточной истории

кинотеатр «Уссури» — старейший в городе

торговый дом «Кунст и Альберс» — символ купеческой эпохи

Миллионку с её лабиринтами, скульптурами и зданием первого китайского театра

барельеф Мерриллу Хаскеллу и фигуры предсказателя, водоноса и носильщика

уютные чайные, книжные магазины и гастрономические заведения, которыми славится Миллионка

Вы узнаете:

кто создавал Владивосток и какие события повлияли на его облик

сколько стоили продукты 160 лет назад и во сколько обходится жизнь в городе сейчас

как остров Русский стал домом для 800 детей из Петрограда

где горожане покупают рыбу и как путешествуют в Китай

какие редкие птицы обитают в городе и над бухтой Золотой Рог

почему зимой перекрывают мост «Русский»

насколько часто жители сталкиваются с тиграми в обычной жизни

как звучала радиостанция «Тихий океан» и чем она была для горожан

и многое другое!

Организационные детали