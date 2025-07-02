Владивосток известен как «тихоокеанские ворота России». Вы узнаете, как необычное расположение повлияло на его историю и облик и какие события здесь происходили. Посетите все важнейшие достопримечательности города, впечатлитесь живописным ландшафтом и ощутите местный непередаваемый колорит.

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Описание экскурсии

Многоликий Владивосток

Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Мемориальную подводную лодку, Корабельную набережную. Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог. А я расскажу, как рос и развивался Владивосток, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он отличается от других городов страны.

Смотровые площадки

Посетим полуостров Назимова, побываем на фототочке, откуда перед вами предстанет Русский мост, как на 2-тысячной купюре. В финале

посмотрим на Владивосток с другого ракурса — с бухты Новик.

По ходу экскурсии буду делиться рекомендациями по ресторанам и кафе на любой бюджет.

Организационные детали