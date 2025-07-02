Владивосток известен как «тихоокеанские ворота России».
Вы узнаете, как необычное расположение повлияло на его историю и облик и какие события здесь происходили.
Посетите все важнейшие достопримечательности города, впечатлитесь живописным ландшафтом и ощутите местный непередаваемый колорит.
Вы узнаете, как необычное расположение повлияло на его историю и облик и какие события здесь происходили.
Посетите все важнейшие достопримечательности города, впечатлитесь живописным ландшафтом и ощутите местный непередаваемый колорит.
Описание экскурсии
Многоликий Владивосток
Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Мемориальную подводную лодку, Корабельную набережную. Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог. А я расскажу, как рос и развивался Владивосток, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он отличается от других городов страны.
Смотровые площадки
Посетим полуостров Назимова, побываем на фототочке, откуда перед вами предстанет Русский мост, как на 2-тысячной купюре. В финале
посмотрим на Владивосток с другого ракурса — с бухты Новик.
По ходу экскурсии буду делиться рекомендациями по ресторанам и кафе на любой бюджет.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Subaru XV 2022 г., гид за рулём
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 548 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я живу во Владивостоке и увлечен историей города и края. На моих экскурсиях вас ждет все самое увлекательное и занимательное, никакого скучного потока дат и неизвестных имен. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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