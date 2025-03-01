Вы приехали во Владивосток и хотите получить незабываемые впечатления? Моя автопешеходная экскурсия — это идеальный способ познакомиться с самыми главными местами русского Сан-Франциско.
Вы увидите достопримечательности, услышите исторические факты, а также узнаете о культуре и традициях города. И конечно, проникнетесь морским духом!
Вы увидите достопримечательности, услышите исторические факты, а также узнаете о культуре и традициях города. И конечно, проникнетесь морским духом!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Токаревский маяк — визитную карточку города
- Золотой и Русский мосты — самые большие вантовые мосты в мире
- Центральную площадь, которая подстроилась под несколько эпох
- Корабельную набережную, пронизанную духом Тихоокеанского флота
- Видовые площадки Нагорного парка и сопки Бурачка с живописными панорамами
Вы услышите:
- Почему город появился именно здесь
- Какую роль Владивосток играет для страны с момента своего основания
- Как город связан с Пушкиным
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi (может меняться в зависимости от количества человек).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид во Владивостоке
Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я коренной житель Владивостока. Я влюблён в этот город с самого детства, ведь мои предки были одними из первых поселенцев здесь. Я занимаюсь экскурсионнойЗадать вопрос
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