Владислав — ваш гид во Владивостоке

читать дальше деятельностью с 2011 года и с гордостью приглашаю вас познакомиться с моим городом таким, каким вижу его я — ярким, морским, азиатским и одновременно европейским. Немного о себе: я аттестованный гид по Владивостоку, вхожу в список лучших экскурсоводов России по мнению всероссийского общества «Знание» и участник международной выставки-форума «Россия» с благодарностью от организаторов.

Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я коренной житель Владивостока. Я влюблён в этот город с самого детства, ведь мои предки были одними из первых поселенцев здесь. Я занимаюсь экскурсионной