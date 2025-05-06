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Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
«Корабельную набережную: подводную лодку С-56, Арку Цесаревича, штаб Тихоокеанского флота, корабль-музей «Красный вымпел» и другие знаковые места»
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
«По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
«Маршрут: стартуем от Корабельной набережной, 36 причал («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — Токаревский маяк — Маячный шкотовский створ (3 маячных башни) — сквер первой в мире женщины —капитана дальнего плавания А»
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
27 авг в 09:45
28 авг в 09:45
2100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
С-56 - легенда подводного флота Владивостока (билеты включены)
Узнать, какие хитрости спасали экипаж, и побывать в отсеках субмарины, которая прошла кругосветку
Начало: У памятника адмиралу Н.Г. Кузнецову
«Посещение легендарной подводной лодки С-56 — с заходом внутрь»
Завтра в 16:00
31 авг в 16:00
1500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Город у Тихого океана
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
«Узнаете историю Тихоокеанского флота, познакомившись с парусно-винтовой шхуной «Красный Вымпел» и подводной лодкой С-56»
28 авг в 08:00
30 авг в 18:00
от 14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
«Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Токаревский маяк и Мемориальную подводную лодку»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 14 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Знакомый незнакомый Владивосток: день или вечер в столице Приморья
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 22
«Дневная экскурсия Мы проедем по главной улице города — Светланской — на Корабельную набережную, где познакомимся с историей Тихоокеанского флота и легендарной подводной лодкой С-56»
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На север Приморского края - из Владивостока
За 1 день побывать в городе Большой камень, Находке и на приморских Мальдивах
Начало: От места вашего проживания
«Памятник «Рубка подводной лодки» в городе Большой камень, где находится судостроительный завод «Звезда»»
Завтра в 08:30
28 авг в 08:00
от 36 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Владивосток: жизнь у моря
Насыщенная обзорная экскурсия по приморскому городу и его окрестностям
Начало: На улице Светланская
«Увидите Корабельную набережную со штабом Тихоокеанского флота, военные корабли и подводную лодку — музей»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от 9500 ₽
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вкусный и яркий Владивосток за 3 часа
Откройте для себя Владивосток с уникальной экскурсионной программой: от Николаевских ворот до стеклянного пляжа. Каждое место - часть истории
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«Подводная лодка С-56 — легендарный музей на Корабельной набережной»
Расписание: в среду и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
«Также я расскажу, как экипаж подводной лодки С-56 смог продержаться на глубине 6 часов без вентиляции и почему цесаревич Николай в день прибытия не смог сойти на берег»
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Владивостоком
Начало: Светланская улица, 31, Владивосток
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
«Недалеко от монумента вы увидите Арку цесаревича Николая и подводную лодку «С-56», а потом направитесь к смотровой площадке»
Расписание: Ежедневно
18 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Исповедь офицерских жён далёкой окраины
Взглянуть на Владивосток сквозь строчки военного времени
Начало: На Центральной площади
«Молодые ребята уходили на фронт, подводные лодки сражались на Северном флоте, офицеры стояли на защите рубежей»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 11:00
30 авг в 11:00
31 авг в 18:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток за 2,5 часа
Увидеть главные места и смотровые площадки Приморской столицы
Начало: В центре города
«Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Мемориальную подводную лодку, Корабельную набережную»
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 6 мая 2025
Все было прекрасно. Спасибо Екатерине за хорошую экскурсию.
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Т
Дата посещения: 1 апр 2025
Экскурсия мне понравилась. Екатерина пунктуальна, общительна, информирована и преподносит информацию интересно и доходчиво. Девушка по-настоящему любит свой город. Буду советовать друзьям экскурсии с Екатериной.
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Были на экскурсии 14.08. Прежде всего, хочу отметить профессионализм Александра. Его рассказы о богатой истории и уникальных особенностях Владивостока были
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С
Прекрасный гид. Интересный рассказ. Комфортный автобус. Город представлен с разных сторон. Общее впечатление - отлично. Рекомендую.
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М
Большое спасибо Сергею Егоровичу за интереснейшую экскурсию и обстоятельный рассказ о Владивостоке. Мы получили массу полезной информации о Владивостоке и посетили столько туристических мест, что сами и не ожидали.
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Л
Превосходная экскурсия, экскурсовод Дмитрий потрясающий рассказчик, интеллектуал и влюблён в свой город! Понравилось!
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Л
Отличная экскурсия, все понравилось, много что узнали 👍 рекомендую 👍
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Е
Экскурсия изумительная! Я осталась под большим впечатлением. Экскурсовод Юлия Владимировна отработала на 5+ Она очень интересно рассказала историю города.
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Д
Здравствуйте! Взяли утреннюю обзорную экскурсию по Владивостоку 12.08.2026. Спасибо, всё понравилось - познавательно и весьма иллюстративно. Особое мерси гиду Юлии за великолепные рассказы и те нюансы, о которых нигде не рассказано, а мы их теперь знаем🤗 Рекомендуем всем ТуруТур👍
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Л
Здравствуйте, фуникулёр в этой экскурсии - трата времени, он - ни о чем. Лучше бы нас побольше привозили по историческим улицам. Истории мало.
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Всего 1708 отзывов во Владивостоке в категории "Подводная лодка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Подводная лодка»
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