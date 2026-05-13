Скалы, мосты и открытое море — Владивосток раскрывается иначе, когда смотришь на него с воды. Вы обойдёте Русский остров, увидите дикие берега, остров Шкота и мыс Тобизина. А в финале встретите закат прямо в море.
Описание экскурсии
18:00 — сбор в яхт-клубе «Новик»
Инструктаж и подготовка к прогулке.
18:10–18:40 — выход в море
Пролив Босфор Восточный и проход под Русским мостом.
18:40–19:50 — главные точки маршрута на закате
Острова Шкота и Скрыплёва, мысы Тобизина и Вятлина, панорамы побережья.
19:50–20:10 — лежбище ларг
Наблюдение за морскими котиками.
20:10–20:50 — бухты, заливы и маяк
Пролив Старка, Амурский залив и маяк Токаревского — одна из самых узнаваемых точек Владивостока.
20:50–21:00 — возвращение
Организационные детали
- Катер зарегистрирован в ГИМС. Рассчитан на 10 чел., длина — 8,5 м. На борту — закрытая отапливаемая рубка, туалет, раковина, холодильник
- Перед прогулкой вы наденете спасательные жилеты и пройдёте инструктаж по безопасности
- С собой можно взять напитки и еду
- Прогулка может не состояться из-за штормового предупреждения или запрета береговой охраны
в понедельник и четверг в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клубка «Новик»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анзор — ваш гид во Владивостоке
Всю жизнь я связан с морем и рыбалкой. Морскую рыбалку начал постигать в возрасте восьми лет. А отдых на островах мне знаком с рождения. Я точно знаю, что нужно сделать,
