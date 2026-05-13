Вокруг Русского острова - на катере

Мосты, скалы, маяки и морские котики - из Владивостока
Скалы, мосты и открытое море — Владивосток раскрывается иначе, когда смотришь на него с воды. Вы обойдёте Русский остров, увидите дикие берега, остров Шкота и мыс Тобизина. А в финале встретите закат прямо в море.
Описание экскурсии

18:00 — сбор в яхт-клубе «Новик»

Инструктаж и подготовка к прогулке.

18:10–18:40 — выход в море

Пролив Босфор Восточный и проход под Русским мостом.

18:40–19:50 — главные точки маршрута на закате

Острова Шкота и Скрыплёва, мысы Тобизина и Вятлина, панорамы побережья.

19:50–20:10 — лежбище ларг

Наблюдение за морскими котиками.

20:10–20:50 — бухты, заливы и маяк

Пролив Старка, Амурский залив и маяк Токаревского — одна из самых узнаваемых точек Владивостока.

20:50–21:00 — возвращение

Организационные детали

  • Катер зарегистрирован в ГИМС. Рассчитан на 10 чел., длина — 8,5 м. На борту — закрытая отапливаемая рубка, туалет, раковина, холодильник
  • Перед прогулкой вы наденете спасательные жилеты и пройдёте инструктаж по безопасности
  • С собой можно взять напитки и еду
  • Прогулка может не состояться из-за штормового предупреждения или запрета береговой охраны

в понедельник и четверг в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У яхт-клубка «Новик»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анзор
Анзор — ваш гид во Владивостоке
Всю жизнь я связан с морем и рыбалкой. Морскую рыбалку начал постигать в возрасте восьми лет. А отдых на островах мне знаком с рождения. Я точно знаю, что нужно сделать,
чтобы отдых прошёл именно так, как запланировано! И это действительно важно для меня. Со мной вы: ⭐ Поймаете свою рыбу! ⭐ Увидите незабываемые пейзажи! ⭐ Ощутите силу моря! ⭐ Отдохнёте на островах! ⭐ Встретите ларг (разновидность тюленей)! ⭐ Почувствуете и запомните эмоцию моря! ✅ Вам понравится! Мой катер подготовлен и укомплектован для любой рыбалки и отдыха в море. На катере есть обычные вещи, которые повышают уровень комфорта: закрытая отапливаемая рубка, просторный по меркам катеров туалет, раковина и душ с пресной водой, холодильник.

