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Максим нам все объяснил и вуаля, рыбка сама насаживалась на крючок. дальше мы плыли на отдых, по пути он показал нам морских котиков, рассказал про острова, заливы. Максим доставил нас на прекрасный пляж, пока мы развлекались в морской воде, он быстро приготовил рыбку. Мы наелись, навеселились, даже поныряли и рассмотрели морских ежей и звезд. Спасибо за прекрасный день и множество впечатлений!!!!