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Индивидуальная
до 4 чел.
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
Начало: Яхт клуб «Семь футов»
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
от 49 600 ₽
62 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Незабываемый вечер на сапах в бухте Новик. Откройте для себя закат, морские деликатесы и ночной Владивосток в одном туре
«В стоимость прогулки включены трансфер, сопровождение гида, пикник, аренда сапа, снаряжения и спасательных жилетов»
27 авг в 18:00
28 авг в 18:00
от 25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Прикоснитесь к тайнам Кравцовских водопадов, узнайте о сокровищах Дальневосточного заповедника и насладитесь видами Японского моря в бухте Астафьева
«Прогулка на SUP в живописной бухте Теляковского (аренда оплачивается отдельно)»
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
от 38 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В бухту Ежовая - с сапом
На время уехать из шумного Владивостока к тишине воды и песков
Начало: Центральная площадь
«В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Delica или Nissan Largo, аренда одного сапа»
27 авг в 06:30
28 авг в 06:30
8500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Рыбалка во Владивостоке и пикник на острове (всё включено)
Троллинг на сёмгу или донка на камбалу + улов на костре
Начало: У водной станции МГУ
«В стоимость входит: аренда катера, всё рыболовное снаряжение (удочки, катушки, приманки/наживка), оборудование для пикника на острове (печь, баллон, стол, стулья, зонтик), помощь капитана в приготовлении улова (разделка и жарка)»
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Увлекательная водная прогулка на катере к островам Путятина и Аскольд. Откройте для себя удивительные виды, морских обитателей и легенды этих мест
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены трансфер из Владивостока на комфортабельном внедорожнике, аренда катера, услуги гида»
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 67 606 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: Батарейная, 3 (яхт-клуб «Тихий океан»)
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
38 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
День на море: в Ливадию - из Владивостока
Комфортный трансфер на один из лучших пляжей Приморья
Начало: На Светланской улице
«На пляже есть всё необходимое: кафе, душ, туалеты, аренда шезлонгов, гидроциклов, квадроциклов и многое другое»
Расписание: ежедневно в 08:00
31 авг в 08:00
2 сен в 08:00
7500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Классика приморской рыбалки (всё включено)
Добыть улов во Владивостоке - даже если держите удочку впервые
Начало: На городском пирсе
«В стоимость включено: аренда катера, услуги капитана, снасти, наживка, инструктаж и обучение»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
27 авг в 07:00
29 авг в 07:00
12 300 ₽ за человека
Групповая
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
Увидеть коллекции дендропарка, залезть в ретроавтомобиль и совершить вечерний променад
Начало: На площади Борцов Революции
«Парк «Лазо» и отдых у моря (на станции Санаторная)Здесь есть прогулочные зоны, кафе, раздевалки, а в сезон — прокат катамаранов и сапов»
10 сен в 10:00
13 сен в 10:00
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В целом, все прошло замечательно. Порыбачили(для первого пробного раза идеально - не очень долго, кое-что поймали), приплыли на остров Клыкова,
+5
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Ю
Благодарю 🌺 Всё ооочень понравилось!
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А
Нас встретил Максим, он был капитаном, мастером рыбалки, отличным штурманом, а как он готовит рыбку, просто бомба. Рыбалка была супер,
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К
Спасибо большое ребятам: Кире и Константину, за проделанную работу, все прошло очень классно и атмосферно!
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В
Замечательно!!!
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А
Замечательная поездка! Наловили рыбы, накупались, вкусно поели! спасибо капитану Максиму! ✊
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Прекрасный день в отличной компании: с шутками-прибаутками, историями, заботой. С рыбой мне лично в этот день не повезло, но свежая камбала на гриле все равно состоялась.
Всей команде большое спасибо за душевное воспоминание о Владивостоке!
Всей команде большое спасибо за душевное воспоминание о Владивостоке!
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А
Роскошное путешествие. Совершенно необычные для жителя средней полосы места и захватывающие дух виды
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Н
Всё очень понравилось и яхта и капитан Антон и прогулка и купание в море и морепродукты, спасибо
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М
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Всего 99 отзывов во Владивостоке в категории "Прокат и аренда"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Прокат и аренда»
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