Фауна Приморья Дорога из города до сафари-парка займет у нас около часа-полутора. Далее у вас будет возможность посетить одну, две или три экскурсии в самом парке:

Парк тигров, парк копытных, парк леопардов, парк медведей.

Парк хищных зверей, парк птиц.

Парк львов, парк рысей, парк пумы. «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение. А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой:.

Парк львов, парк рысей, парк пумы. «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение. А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой:.

• Парк львов, парк рысей, парк пумы. «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение. А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой: