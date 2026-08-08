«Сафари-парк» — уникальная локация Приморья, собравшая большое количество представителей природного царства: от птиц до тигров и львов. У Вас будет шанс отправиться на экскурсию внутри парка и познакомиться с его обитателями. А на обратном пути, при желании, Вы можете искупаться на одном из пляжей или вкусно перекусить.
Описание трансфер
Фауна Приморья Дорога из города до сафари-парка займет у нас около часа-полутора. Далее у вас будет возможность посетить одну, две или три экскурсии в самом парке:
- Парк тигров, парк копытных, парк леопардов, парк медведей.
- Парк хищных зверей, парк птиц.
Парк львов, парк рысей, парк пумы. «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение. А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой:.
Парк львов, парк рысей, парк пумы. «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение. А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой:.
• Парк львов, парк рысей, парк пумы. «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение. А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой:
- Удобную одежду и обувь по погоде.
- Купальные принадлежности. Озеро лотосов посещаем в сезон.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский «Сафари-парк»
- Пляж Шамора
- Пляж Стеклянный
- Озеро лотосов посещаем в сезон
Что включено
- Трансфер до «Сафари-парка» и обратно/nПосещение пляжей и озера лотосов в сезон
Что не входит в цену
- Входные билеты в «Сафари-парк»
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ездили с Игорем. Очень комфортно, без спешки. Ехать было не скучно, узнали много нового о развитии города в последние десятилетия, интересных местах, кафе, местных рецептах, разных районах, всякие забавные факты.
Не приходилось вообще ни о чём беспокоиться - где когда поесть, искупаться, туалеты, информация - всё было предложено до того, как успевали сами об этом подумать.
Не приходилось вообще ни о чём беспокоиться - где когда поесть, искупаться, туалеты, информация - всё было предложено до того, как успевали сами об этом подумать.
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Е
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Ксения. Она организовала экскурсию так,что мы все успели. Также она привезла нас и показала цветение лотосов. Это просто восторг!!! Посетили Сафари-парк,увидели зверей и успели искупаться!!! Огромное спасибо.
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Е
Понравилось всё, сопровождал гид Антон. Были в Сафари парке, ухоженные животные, парк красивый. Ездили на пляж Шамора, там тоже понравилось, купались. И в конце был пляж Стеклянный, очень необычный и красивый. Антон умничка, все показал и рассказал по пути. Спасибо большое!
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Е
Были на экскурсии в Сафари парк семьёй, очень понравилось, нас сопровождал гид Антон. Отличные впечатления после поездки, всё супер. Мы с Петропавловска Камчатского, остались очень довольны! Спасибо большое!
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А
Все прошло отлично. Гид Влад интересно рассказывал о местах Владивостока, свои истории. Ненавязчиво и нескучно. Быстро доезжали до всех точек. Парк, пляжи - все прекрасно! Мы остались в восторге. Спасибо!
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С
Экскурсия интересная. Много узнали о животных. Гид Илья заехал за нами. Забрал от гостиницы. По дороге в Сафари парк рассказывал о достопримечательностях Владивостока. Потом отвёз нас в бухту Стеклянная. Подождал,
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