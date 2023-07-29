Индивидуальный трансфер в Сафари-парк: встреча с природой Приморья
«Сафари-парк» — уникальная локация Приморья, собравшая большое количество представителей природного царства: от птиц до тигров и львов. У Вас будет шанс отправиться на экскурсию внутри парка и познакомиться с его обитателями. А на обратном пути, при желании. Вы можете искупаться на одном из пляжей или вкусно перекусить.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Приморский «Сафари-парк»
- Пляж Шамора
- Пляж Стеклянный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Фауна Приморья Дорога из города до сафари-парка займет у нас около часа-полутора. Далее у вас будет возможность посетить одну, две или три экскурсии в самом парке:
- Парк тигров, парк копытных, парк леопардов, парк медведей.
- Парк хищных зверей, парк птиц.
- Парк львов, парк рысей, парк пумы.
- «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение.
- А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой: • Удобную одежду и обувь по погоде.
- Купальные принадлежности.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до «Сафари-парка» и обратно
- Что не входит
- Входные билеты в «Сафари-парк»
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу из любой точки городаЗавершение: Отвезу в гостиницу или перекусить
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде
- Купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тамара
29 июля 2023
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