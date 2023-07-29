Приморский «Сафари-парк»

Индивидуальный трансфер в Сафари-парк: встреча с природой Приморья

5
1 оценка
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Ответы на вопросы
«Сафари-парк» — уникальная локация Приморья, собравшая большое количество представителей природного царства: от птиц до тигров и львов. У Вас будет шанс отправиться на экскурсию внутри парка и познакомиться с его обитателями. А на обратном пути, при желании. Вы можете искупаться на одном из пляжей или вкусно перекусить.
Приморский «Сафари-парк»
Приморский «Сафари-парк»
Приморский «Сафари-парк»
Приморский «Сафари-парк»
Приморский «Сафари-парк»
Приморский «Сафари-парк»
Ближайшие даты:
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авг
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Что вас ожидает:

  • Приморский «Сафари-парк»
  • Пляж Шамора
  • Пляж Стеклянный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Фауна Приморья Дорога из города до сафари-парка займет у нас около часа-полутора. Далее у вас будет возможность посетить одну, две или три экскурсии в самом парке:

  • Парк тигров, парк копытных, парк леопардов, парк медведей.
  • Парк хищных зверей, парк птиц.
  • Парк львов, парк рысей, парк пумы.
  • «Сафари-парк» — участок огороженного леса — оборудован прямо у трассы «Владивосток — Находка» рядом с селом Шкотово (около 70 км. от Владивостока), создан биологом и фотоохотником Дмитрием Мезенцевым в 2007 году, решает несколько задач: помощь раненым и больным зверям, выпуск оклемавшихся животных на волю, экологическое просвещение.
  • А на обратном пути мы сможем заехать покупаться и/или перекусить на популярном двухкилометровом пляже Шамора и/или Стеклянный. Возьмите с собой: • Удобную одежду и обувь по погоде.
  • Купальные принадлежности.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до «Сафари-парка» и обратно
Что не входит
  • Входные билеты в «Сафари-парк»
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или перекусить
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде
  • Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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29 июля 2023

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