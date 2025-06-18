Большое путешествие – туры во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» во Владивостоке, цены от 70 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
На машине
1 отзыв
11 дней
Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
Пересечь тайгу, покорить вершины и исследовать заповедники с реликтовыми растениями
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
19 июн в 00:00
17 июл в 00:00
165 000 за человека
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
На яхте
8 дней
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
70 000 за человека
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Джиппинг
На автобусе
SUP-прогулки
8 дней
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки
Начало: Аэропорт Владивостока, первая половина дня
6 июл в 08:00
20 июл в 08:00
129 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
  2. От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
  3. Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Бухта Астафьева
  4. Сафари-парк
  5. Бухта Теляковского
  6. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в ноябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 70 000 до 165 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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