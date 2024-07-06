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Авторский тур
8 дней
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки
Начало: Аэропорт Владивостока, первая половина дня
18 авг в 10:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
С ветром в парусах: яхтинг по Приморью в составе флотилии
Отведать морепродукты с фермы, устроить пляжную барбекю-вечеринку и послушать кавер-группу
Начало: Владивосток, яхт-клуб «Семь футов», 17:00
17 июля в 17:00
90 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Брюса»
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