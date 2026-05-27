Откройте для себя Волгоград с палубы катера, скользящего по спокойным водам.
Это путешествие из сердца города вверх по течению, где величие истории встречается с мощью природы и инженерной мысли. С воды вы увидите «Родину-мать», мосты и масштабную дамбу под углом, недоступным с суши.
Описание экскурсии
Прогулка по центральной акватории. Вы увидите панораму города: памятник «Родина-мать зовёт!», речной порт, пляжи и пройдёте под знаменитым Волгоградским мостом.
Путешествие к островам. Мы поднимемся по течению, минуем четыре безлюдных острова и один обитаемый — Зелёный. Вы увидите место, где берёт начало река Ахтуба.
Волжская ГЭС. Перед вами откроется вид на самую крупную дамбу Волги и на острова Денежный и Западный.
Знакомство с дикой природой. Сможете понаблюдать за речными птицами, животными и местной флорой.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере Bayliner вместимостью до 6 чел. На борту есть пледы, тент, музыка, подсветка, столик и туалет
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности и предоставляются спасательные жилеты
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центральной набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 66 туристов
Капитан, гид и коренной житель Волги. Информативно, открыто и с юмором проведу вам речное путешествие. Бронируйте, пишите. Отвечу на все ваши вопросы.
