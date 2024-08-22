Красивые виды и панорамы Волгограда

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Волгограде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Центральная набережная - сердце Волгограда
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы дойдём до музея-панорамы «Сталинградская битва»»
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
3 340 за всё до 3 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Пешая
9 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
«Кроме упомянутых зданий в окрестностях музея-панорамы есть ещё ряд интересных точек, не менее важных для понимания сражения»
16 сен в 15:00
19 сен в 15:00
2 400 за всё до 6 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
«Мемориальный комплекс необычной формы включает фондохранилище и круговую панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»»
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Панорамы»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Центральная набережная - сердце Волгограда
  2. Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
  3. Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
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  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Волжская ГЭС
  10. Нулевой километр
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в сентябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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