2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы дойдём до музея-панорамы «Сталинградская битва»»
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
«Кроме упомянутых зданий в окрестностях музея-панорамы есть ещё ряд интересных точек, не менее важных для понимания сражения»
16 сен в 15:00
19 сен в 15:00
2 400₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
«Мемориальный комплекс необычной формы включает фондохранилище и круговую панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»»
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий22 августа 2024Очень хорошо Даниилом составлен маршрут и текст экскурсии. Всё очень понятно, с иллюстрациями и интересными фактами о легендарных событиях защиты Сталинграда. Спасибо большое!
- ННаталья20 августа 2024Экскурсия с Дмитрием очень понравилась и оставила самые положительные впечатления. Непринуждённая прогулка по набережной сопровождалась интереснейшим рассказом Дмитрия исторических событий и фактов. Однозначно рекомендую для посещения.
- ААлександр13 августа 2024Спасибо Даниилу, экскурсия понравилась, подача материала, много фото, ответил на все вопросы. Рекомендую.
- ЖЖанна5 августа 2024Даниил интересно, профессионально с увлечением рассказал о Сталинградской битве, Доме Павлова. Всем рекомендую.
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ЛЛюбовь24 июля 2023Дмитрий очень увлекательно рассказал о своем любимом городе. Будет интересно и вхрослым,и детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Панорамы»
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