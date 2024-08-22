А Анатолий Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Очень хорошо Даниилом составлен маршрут и текст экскурсии. Всё очень понятно, с иллюстрациями и интересными фактами о легендарных событиях защиты Сталинграда. Спасибо большое!

Н Наталья Центральная набережная - сердце Волгограда Экскурсия с Дмитрием очень понравилась и оставила самые положительные впечатления. Непринуждённая прогулка по набережной сопровождалась интереснейшим рассказом Дмитрия исторических событий и фактов. Однозначно рекомендую для посещения.

А Александр Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Спасибо Даниилу, экскурсия понравилась, подача материала, много фото, ответил на все вопросы. Рекомендую.

Ж Жанна Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Даниил интересно, профессионально с увлечением рассказал о Сталинградской битве, Доме Павлова. Всем рекомендую.

Л Лия Центральная набережная - сердце Волгограда Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.