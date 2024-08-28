Захватывающее приключение по историческим местам города Спасите мир от надвигающейся катастрофы и разгадайте тайный план Гитлера! Ключ, кажется, кроется в найденном дневнике немецкого учёного. Помогите расшифровать его записи и спасти мир! Готовьтесь потренировать память и проявить смекалку. Пройти это небольшое приключение можно с близкими, друзьями, детьми! В процессе приключения, вы исследуете дневник немецкого ученого, найдете карту города и самостоятельно определите маршрут. Вы найдете зашифрованные подсказки, а если захотите перевести записи с немецкого, сможете воспользоваться чудесной трубкой переводчиком и узнать все об этой загадочной истории Главные достопримечательности города, которые вы посетите:

Железнодорожный вокзал. Фонтан "Бармалей".

Аллея героев.

Вечный огонь.

Новый экспериментальный театр. Здание Универмага, где пленили фельдмаршала Паулюса.

• Набережная 62-ой армии. Уже готовы? Осталось только забронировать место! Важная информация:

Надевайте удобную одежду и обувь для прогулки.