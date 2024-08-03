читать дальше разгадывая загадки. Некоторые удалось разгадать сразу, другие же заставили поломать голову. Даже мне, коренному жителю, удалось узнать что-то новое о родном городе. Было очень интересно и весело, особенно, если проходить квест в компании друзей. Отличная возможность погулять по городу, узнать немного больше о его истории и обратить внимание на детали знакомых улиц.

Однозначно рекомендую!

Я поиграл в квест "Спасти Волгоград от Зомби". До этого квесты в реальности я не проходил, это было вновинку и интересно. Мы переходили от одной достопримечательности города к другой, попутно