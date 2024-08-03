Кровавые опыты немецкого учёного, зомби и апокалипсис.
О какой тайне Сталинградской битвы мы до сих пор ничего не знали? Анонимный учёный сообщает, что во время строительства жилых домов в городе Волгограде
О какой тайне Сталинградской битвы мы до сих пор ничего не знали? Анонимный учёный сообщает, что во время строительства жилых домов в городе Волгограде
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание квестаЗахватывающее приключение по историческим местам города Спасите мир от надвигающейся катастрофы и разгадайте тайный план Гитлера! Ключ, кажется, кроется в найденном дневнике немецкого учёного. Помогите расшифровать его записи и спасти мир! Готовьтесь потренировать память и проявить смекалку. Пройти это небольшое приключение можно с близкими, друзьями, детьми! В процессе приключения, вы исследуете дневник немецкого ученого, найдете карту города и самостоятельно определите маршрут. Вы найдете зашифрованные подсказки, а если захотите перевести записи с немецкого, сможете воспользоваться чудесной трубкой переводчиком и узнать все об этой загадочной истории Главные достопримечательности города, которые вы посетите:
- Железнодорожный вокзал. Фонтан "Бармалей".
- Аллея героев.
- Вечный огонь.
- Новый экспериментальный театр. Здание Универмага, где пленили фельдмаршала Паулюса.
- Набережная 62-ой армии Уже готовы? Осталось только забронировать место!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Железнодорожный вокзал
- Аллея героев
- Вечный огонь
- Новый экспериментальный театр
- Набережная 62-ой армии
- Здание Универмага, где пленили фельдмаршала Паулюса
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, 1
Завершение: Набережная 62-ой армии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь для прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
3 авг 2024
Спасибо за квест, было познавательно. Идея квеста необычная. В данном квесте можно обойти достопримечательности Волгограда и узнать что-то новое для себя.
Подойдёт для всех возрастов, чем больше компания, тем веселей. Некоторые вопросы ставили в тупик, но мы справились.
Маршрут пеший (примерно 4км), поэтому лучше обуть удобную обувь.
Подойдёт для всех возрастов, чем больше компания, тем веселей. Некоторые вопросы ставили в тупик, но мы справились.
Маршрут пеший (примерно 4км), поэтому лучше обуть удобную обувь.
М
Максим
31 июл 2024
Я поиграл в квест "Спасти Волгоград от Зомби". До этого квесты в реальности я не проходил, это было вновинку и интересно. Мы переходили от одной достопримечательности города к другой, попутно
Входит в следующие категории Волгограда
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