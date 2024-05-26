Музей-заповедник «Сталинградская битва» – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник «Сталинградская битва»» в Волгограде, цены от 3 338 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    26 мая 2024
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
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    Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!)

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещёСамые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
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    Царицына/Волгограда! Замечательный рассказчик. Яхта красивая, паруса развернули и вообще - огонь!! С погодой повезло, такого заката мы давно не видели) И вообще дети фоткались и говорили, что они в Дубае на отдыхе) чисто, приветливо. Мы правда не успели шампанское прикупить, так что поедете, не забудьте) Поездку однозначно рекомендуем!!! понравилось всем без исключения - родителям, детям и внукам!!

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
  • а
    алексндр
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Отличная экскурсия. Без спешки обошли центр города и прокатились на метротреме. . Рекомендуем
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Город имени Сталина
    Очень понравилась экскурсия "Город имени Сталина". Мы брали большую экскурсию продолжительностью 5 часов. Хотя до этого уже бывали в Волгограде,
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    однако Даниил рассказал много нового и интересного по истории города. Супер классная экскурсия, после которой из разрозненных знаний появилась "полная картина" происходящего в те страшные далекие времена войны. Всем, кто интересуется военной историей, смело рекомендую данную экскурсию, абсолютно точно останетесь довольны и получите массу впечатлений.

  • Л
    Любовь
    24 июля 2023
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Дмитрий очень увлекательно рассказал о своем любимом городе. Будет интересно и вхрослым,и детям.
  • С
    Светлана
    13 июня 2023
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Очень познавательная и интересная экскурсия, всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Музей-заповедник «Сталинградская битва»»

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  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
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