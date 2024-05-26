1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ААлексей23 мая 2024Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
- ННаталья17 мая 2024Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
- ИИрина16 мая 2024Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
- ААнна13 мая 2024Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
- аалексндр13 мая 2024Отличная экскурсия. Без спешки обошли центр города и прокатились на метротреме. . Рекомендуем
- ННадежда9 апреля 2024Очень понравилась экскурсия "Город имени Сталина". Мы брали большую экскурсию продолжительностью 5 часов. Хотя до этого уже бывали в Волгограде,
- ЛЛюбовь24 июля 2023Дмитрий очень увлекательно рассказал о своем любимом городе. Будет интересно и вхрослым,и детям.
- ССветлана13 июня 2023Очень познавательная и интересная экскурсия, всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Музей-заповедник «Сталинградская битва»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Музей-заповедник «Сталинградская битва»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 338 до 15 191 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год по теме «Музей-заповедник «Сталинградская битва»», 128 ⭐ отзывов, цены от 3338₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август