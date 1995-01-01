  1. Россия
  2. Экскурсии

Однодневный тур «Город-герой Волгоград»

4
3 отзыва
ВолгоградТрэвел
ВолгоградТрэвел – Гид из Волгограда
Однодневная групповая экскурсия ⛳ по Волгограду, на которой вы познакомитесь с историей 📖 и главными памятниками города-героя Волгограда.

На большой обзорной экскурсии 🧭 вы посетите памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Аллею Героев, руины Мельницы Гергартда и Дом Сержанта Павлова.

Также в программу экскурсии входит визит в музей-панораму «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический музей 🖼.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 995 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Однодневный тур «Город-герой Волгоград»
Однодневный тур «Город-герой Волгоград»

Что вы увидите

  • Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»
  • Центральная Набережная
  • Аллея Героев
  • Волгоградский Арбат
  • Мемориальный сквер
  • площадь Павших борцов
  • ул. Мира
  • Площадь Ленина
  • Руины Мельницы Гергартда
  • Дом сержанта Павлова
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Мемориально-исторический музей
За один день Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ города-героя Волгограда! Что Вас ожидает:Большая обзорная экскурсия ⛳ с посещением памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Центральная Набережная, Аллея Героев-Волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших борцов, ул. Мира, Площадь Ленина, руины Мельницы Гергартда, Дом Сержанта Павлова.
Также Вы посетите 2 музея — Музей-панораму «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический Музей 🖼 (входные билеты 🎫 в музеи входят в стоимость) Важная информация:Практически вся экскурсия проходит на транспорте, даётся время для самостоятельной организации обеда.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи.
Что не входит
  • Обед (200—300 рублей в зависимости от меню)
Начало
🚩 ж/д вокзал, Волгоград
Место завершения
🏁 Мемориально-исторический музей, Волгоград
Однодневный тур «Город-герой Волгоград»
Однодневный тур «Город-герой Волгоград»
Однодневный тур «Город-герой Волгоград»
Однодневный тур «Город-герой Волгоград»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВолгоградТрэвел
ВолгоградТрэвел
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
От 3 900
2 часа
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
58 отзывов
Проследить историю памятника со времен сарматов, узнать его тайны и зарядиться энергетикой
Большое знакомство с Волгоградом
3 120
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
41 отзыв
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Добро пожаловать в Волгоград!
От 3 800
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград!
24 отзыва
Познакомиться с главными достопримечательностями города и услышать о нем интересные факты
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
3 000
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
22 отзыва
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
2 000
2 часа
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
21 отзыв
Мамаев курган — «главная высота России»
2 000
2 часа
Мамаев курган — «главная высота России»
16 отзывов
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты