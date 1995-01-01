За один день Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ города-героя Волгограда! Что Вас ожидает:Большая обзорная экскурсия ⛳ с посещением памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Центральная Набережная, Аллея Героев-Волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших борцов, ул. Мира, Площадь Ленина, руины Мельницы Гергартда, Дом Сержанта Павлова.

Также Вы посетите 2 музея — Музей-панораму «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический Музей 🖼 (входные билеты 🎫 в музеи входят в стоимость) Важная информация:Практически вся экскурсия проходит на транспорте, даётся время для самостоятельной организации обеда.