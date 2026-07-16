8 отзывов оставили туристы

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Город имени Сталина

Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Индивидуальная экскурсия в Волгограде приглашает вас проследить за ходом Сталинградской битвы, одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Вместе с опытным гидом вы посетите места, где развернулись ожесточенные бои, увидите знаменитый
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дом Павлова, мельницу Гергардта и другие исторические объекты.

Экскурсия предоставит вам возможность ощутить атмосферу тех лет, узнать о героизме защитников Сталинграда и об их нелегкой судьбе. Вашему вниманию будут представлены архивные фотографии и рассказы о событиях тех дней.

Мы не посещаем внутренние экспозиции музея "Сталинградская битва", но насыщенная программа и личный опыт гида позволят вам максимально погрузиться в историю. После экскурсии вы получите "Памятку туриста" с полезной информацией о городе.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое для каждого, кто интересуется историей и хочет ощутить дух эпохи

5
102 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная историческая экскурсия
  • 🏛️ Посещение знаковых памятников
  • 📸 Архивные фотоматериалы
  • 🕊️ Погружение в атмосферу Сталинградской битвы
  • 👣 Прогулка по живописной набережной Волги

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Волгограде - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает, предлагая множество мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут затруднить передвижение и уменьшить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Город имени Сталина
Город имени Сталина
Город имени Сталина

Что можно увидеть

  • Музей-заповедник «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Экспозиция военной техники
  • Здание с подлинными надписями советских солдат
  • Площадь Павших Борцов
  • Центральный Универмаг

Описание экскурсии

История Сталинградской битвы

Сталинград — уникальный город. Он практически полностью был стерт с лица земли, но не был побежден. Здесь велись настолько жестокие бои, что средняя продолжительность жизни солдата составляла всего 15 минут. Мы встретимся у памятника полководцу К. К. Рокоссовскому и отправимся к центральной набережной, по пути осматривая главные памятники. Я покажу мемориальные таблички на старинных улицах и архивные фотоматериалы военных лет, расскажу о страшных битвах, шедших у берегов Волги с осени 1942 до зимы 1943 года. На прогулке вы увидите:

  • Музей-заповедник «Сталинградская битва» (снаружи), дом Павлова, мельницу Гергардта и экспозицию военной техники
  • Здание с подлинными надписями советских солдат и следами от пуль, сохранившееся со Сталинградской битвы
  • Площадь Павших Борцов, где ныне расположено здание Центрального Универмага. Здесь мы поговорим о пленении генерал-фельдмаршала Паулюса и официальном окончании Сталинградской битвы.

Организационные детали

  • Обратите внимание: мы не посещаем экспозицию и панораму музея «Сталинградская битва», так как внутри проводить экскурсию могут только сотрудники музея
  • Всем моим участникам экскурсий отправляю в электронном виде «Памятку туриста», где я собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров

Для любителей военной истории и тех, кто хочет максимально погрузиться в дух сталинградского сражения, а также увидеть малоизвестные военные достопримечательности города, предлагаю провести экскурсию «Большое знакомство с историей Сталинградской битвы»: только для взрослых, 5 часов, 12 000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 7990 туристов
Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета
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исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать ещё более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
101
4
3
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1
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Л
Прекрасная экскурсия по городу! Экскурсия была на нашем авто. Даниил, мы Ваши поклонники! С таким интересом относитесь к истории и транслируете это все на туристов!!! Открыли для себя улицу Ковентри))),
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неожиданно! Проехались по различным знаковым местам. Нас было четверо, 2 взрослых, двое подростков, и интересно было всем.

От ребёнка отдельный респект за совет про пельменную. (в Ресторане "Река" ему пельмени понравились меньше, чем в том аутентичном местном заведении).

Если соберёмся в Волгоград, обязательно обратимся к Вам, там точно была ещё пара экскурсий, которые мы не успели посетить в прошлый раз.

Прекрасная экскурсия по городу! Экскурсия была на нашем авто. Даниил, мы Ваши поклонники! С таким интересом
Прекрасная экскурсия по городу! Экскурсия была на нашем авто. Даниил, мы Ваши поклонники! С таким интересом
Прекрасная экскурсия по городу! Экскурсия была на нашем авто. Даниил, мы Ваши поклонники! С таким интересом
Прекрасная экскурсия по городу! Экскурсия была на нашем авто. Даниил, мы Ваши поклонники! С таким интересом
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М
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Гид просто замечательный. Мы взяли у него две экскурсии подряд и ни разу не пожалели. Рассказывает очень увлекательно, маршрут продуман грамотно, к слушателям относится внимательно и всегда подробно отвечает на любые вопросы. Нам всё безумно понравилось. Искренне рекомендую!
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Гид просто замечательный. Мы взяли у него две экскурсии подряд
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Гид просто замечательный. Мы взяли у него две экскурсии подряд
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Гид просто замечательный. Мы взяли у него две экскурсии подряд
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Гид просто замечательный. Мы взяли у него две экскурсии подряд
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Гид просто замечательный. Мы взяли у него две экскурсии подряд
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Гид просто замечательный. Мы взяли у него две экскурсии подряд
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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О
Даниил провел для нас незабываемую экскурсию! У Дома Павлова и Мельницы Гергардта его рассказ погрузил нас в самое пекло боев за Сталинград. Имена и фамилии известных и неизвестных героев, номера
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девизий, истории простых людей, мельчайшие детали, о которых мало где прочитаешь, сделали повествование живым и впечатляющим. Далее мы прошли по набережной Волги и узнали много интересного о Царицыне / Волгограде. На площади Павших Борцов у Вечного огня наша экскурсия завершилась. К тема Сталинградской битвы Даниил обращался на протяжении всего своего рассказа. Невосполнимые потери, разрушения, но при этом несломленный Дух защитников Города, их героизм и Победа оставили неизгладимый след на Волгоградской земле, а рассказ о них - в наших сердцах. Спасибо!

Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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А
Хотим выразить благодарность Даниилу за проведенную экскурсию! Даниил - профессионал своего дела, знает все про свой город и про его историю, слушать было одно удовольствие! Рекомендуем 100%
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В
Очень и очень интересно. Пять часов за один момент и хотелось спрашивать и спрашивать. Даниил, несмотря на совсем молодой возраст обладает поистине энциклопедическими знаниями. Очень достойно, с уважением рассказывал о Сталинградской битве. Нам так порой не хватает вот именно такого отношения со стороны молодежи. Рекомендуем однозначно особенно тем, у кого есть дети подростки. Они должны это слышать и видеть.
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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П
Замечательная экскурсия. Нам очень понравилась. Рекомендую однозначно - ненавязчиво, живо, интересно, много интересных и малоизвестных фактов, которые запечатляются в памяти.
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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