8 отзывов оставили туристы

Индивидуальная экскурсия в Волгограде приглашает вас проследить за ходом Сталинградской битвы, одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.Вместе с опытным гидом вы посетите места, где развернулись ожесточенные бои, увидите знаменитый

дом Павлова, мельницу Гергардта и другие исторические объекты. Экскурсия предоставит вам возможность ощутить атмосферу тех лет, узнать о героизме защитников Сталинграда и об их нелегкой судьбе. Вашему вниманию будут представлены архивные фотографии и рассказы о событиях тех дней. Мы не посещаем внутренние экспозиции музея "Сталинградская битва", но насыщенная программа и личный опыт гида позволят вам максимально погрузиться в историю. После экскурсии вы получите "Памятку туриста" с полезной информацией о городе. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое для каждого, кто интересуется историей и хочет ощутить дух эпохи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Волгограде - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает, предлагая множество мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут затруднить передвижение и уменьшить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.