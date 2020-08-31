8 отзывов оставили туристы

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История Сталинградской битвы

Сталинград — уникальный город 🏙️. Он практически полностью был стерт с лица земли, но не был побежден. Здесь велись настолько жестокие бои, что средняя продолжительность жизни солдата составляла всего 15 минут. Мы встретимся у памятника полководцу К. К. Рокоссовскому и отправимся к центральной набережной, по пути осматривая главные памятники. Я покажу мемориальные таблички на старинных улицах и архивные фотоматериалы военных лет, расскажу о страшных битвах, шедших у берегов Волги с осени 1942 до зимы 1943 года. На прогулке 👣 вы увидите:

Музей-заповедник «Сталинградская битва» со всеми его композициями: домом Павлова, мельницой Гергардта, экспозицией военной техники и знаменитой «Панорамой»

Здание с подлинными надписями советских солдат и следами от пуль, сохранившееся со Сталинградской битвы

Площадь Павших Борцов, где ныне расположено здание Центрального Универмага. Здесь мы поговорим о пленении генерал-фельдмаршала Паулюса и официальном окончании Сталинградской битвы.

Организационные детали

В стоимость не входит посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва», который находится на территории заповедника. Вход для граждан без льгот — 250 рублей, для студентов и граждан, имеющих льготы — 150 рублей. Детям до 16 лет — бесплатно.