8 отзывов оставили туристы

История Сталинградской битвы Сталинград — уникальный город 🏙️. Он практически полностью был стерт с лица земли, но не был побежден. Здесь велись настолько жестокие бои, что средняя продолжительность жизни солдата составляла всего 15 минут. Мы встретимся у памятника полководцу К. К. Рокоссовскому и отправимся к центральной набережной, по пути осматривая главные памятники. Я покажу мемориальные таблички на старинных улицах и архивные фотоматериалы военных лет, расскажу о страшных битвах, шедших у берегов Волги с осени 1942 до зимы 1943 года. На прогулке 👣 вы увидите:
Музей-заповедник «Сталинградская битва» со всеми его композициями: домом Павлова, мельницой Гергардта, экспозицией военной техники и знаменитой «Панорамой»
Здание с подлинными надписями советских солдат и следами от пуль, сохранившееся со Сталинградской битвы
Площадь Павших Борцов, где ныне расположено здание Центрального Универмага. Здесь мы поговорим о пленении генерал-фельдмаршала Паулюса и официальном окончании Сталинградской битвы.
Организационные детали
В стоимость не входит посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва», который находится на территории заповедника. Вход для граждан без льгот — 250 рублей, для студентов и граждан, имеющих льготы — 150 рублей. Детям до 16 лет — бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 у памятника К. К. Рокоссовскому
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать еще более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
Хорошая возможность пройти по местам жестоких сражений за город. Узнать новые малоизвестных подробности тех событий, истории и судьбы защитников. Даниил большое спасибо за интересный рассказ. Реально услышал много новых для себя подробностей. Экскурсия прошла динамично, просто на одном дыхании.
Алина
27 августа 2020
Отличная экскурсия, хорошая подача материала! За несколько часов узнали много интересного! Большое спасибо!
Анна
26 августа 2020
Очень хорошая экскурсия, интересно и познавательно. Нас было четверо, возраст 14 - 65 лет, понравилось всем
Елена
21 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Даниил очень интересный рассказчик. Узнали много новых фактов про Сталинградскую битву. Гид показал много фотографий и даже несколько фрагментов кинохроники. Большое спасибо Даниилу, 2 часа пролетели незаметно.
Ольга
15 августа 2020
Спасибо Даниилу! Очень содержательная, интересная экскурсия во время которой мы узнали не только об обороне Сталинграда, но и много интересных фактов о городе. Вся информация поддерживалась фото и видео материалами. Понятно и доступно. Даже дети с интересом слушали и много запомнили. Еще раз спасибо за знакомство с великим городом.
Юлия
14 августа 2020
Даниил-отличный экскурсовод. Прекрасно знает Истрию своего города и очень интересно подаёт материал. Использует фото и видео прошлых лет, отвечает на все дополнительные вопросы. Маршрут очень грамотно спланирован, включает в себя все основные достопримечательности. Даниилу удалось одинаково заинтересовать и взрослых, и ребёнка 10 лет, который был очень впечатлён экскурсией. Большое спасибо за замечательную экскурсию!
Екатерина
13 августа 2020
Хотелось поблагодарить Даниила за прекрасную экскурсию, которая была интересна не только взрослым, но и детям младшего школьного возраста. Было познавательно, узнали много неизвестных для нас фактов. Особенно понравились исторические фото- и видеоматериалы битвы и не только, представленные гидом!!!
Вячеслав
11 августа 2020
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Чувствуется что рассказаны не просто сведения из интернета, а вложена душа в экскурсию, мы получили не только приятные эмоции и новые знания, но и список книг и фильмов для последующего изучения. Рекомендуем эту экскурсию, в следующий раз когда будем в Волгограде, обязательно воспользуемся услугами Даниила