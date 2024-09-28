Найдено 3 экскурсии в категории « От ж/д вокзала » в Волгограде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 3 часа Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по центру Волгограда Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города Начало: У железнодорожного вокзала 4800 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 11 отзывов 2 часа Мини-группа до 10 чел. Затерянная история: Волгоград через улочки и дворы Пройти по тайным и парадным местам центра, увидеть, как менялся город, и понять его характер Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной 1200 ₽ за человека На машине 5 часов Мини-группа до 5 чел. Путешествие в «Старую Сарепту» Отправиться в музей-заповедник на месте немецкой колонии, а по пути увидеть много необычного Начало: У ж/д вокзала 2000 ₽ за человека Другие экскурсии Волгограда Последние отзывы на экскурсии О Оксана Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва» читать дальше коренной житель, искусствовед, помимо исторических фактов, также рассказывал истории конкретных людей, родственников, которые пережили те страшные дни. Очень проникновенно. . Обязательно приедем еще, теперь хотим с детьми и надеемся попасть на другие экскурсии к Сергею ❤️. Рекомендую всем 100%!!! Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще с экскурсоводом. Сергей -

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «От ж/д вокзала»

Экскурсии в Волгограде с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Волгограда, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март