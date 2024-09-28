3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Начало: У железнодорожного вокзала
11 янв в 15:00
12 янв в 10:00
4800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Затерянная история: Волгоград через улочки и дворы
Пройти по тайным и парадным местам центра, увидеть, как менялся город, и понять его характер
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
11 янв в 15:30
18 янв в 15:00
1200₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие в «Старую Сарепту»
Отправиться в музей-заповедник на месте немецкой колонии, а по пути увидеть много необычного
Начало: У ж/д вокзала
16 янв в 08:00
17 янв в 08:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана28 сентября 2024Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще с экскурсоводом. Сергей -
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в январе 2025
Сейчас в Волгограде в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 4800. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии в Волгограде с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Волгограда, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март