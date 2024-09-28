Экскурсии от Ж/Д вокзала Волгограда

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Волгограде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Начало: У железнодорожного вокзала
11 янв в 15:00
12 янв в 10:00
4800 за всё до 5 чел.
Затерянная история: Волгоград через улочки и дворы
Пешая
11 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Затерянная история: Волгоград через улочки и дворы
Пройти по тайным и парадным местам центра, увидеть, как менялся город, и понять его характер
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
11 янв в 15:30
18 янв в 15:00
1200 за человека
Путешествие в «Старую Сарепту»
На машине
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие в «Старую Сарепту»
Отправиться в музей-заповедник на месте немецкой колонии, а по пути увидеть много необычного
Начало: У ж/д вокзала
16 янв в 08:00
17 янв в 08:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    28 сентября 2024
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще с экскурсоводом. Сергей -
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    коренной житель, искусствовед, помимо исторических фактов, также рассказывал истории конкретных людей, родственников, которые пережили те страшные дни. Очень проникновенно. . Обязательно приедем еще, теперь хотим с детьми и надеемся попасть на другие экскурсии к Сергею ❤️. Рекомендую всем 100%!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
  2. Затерянная история: Волгоград через улочки и дворы
  3. Путешествие в «Старую Сарепту»
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Мамаев Курган
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Родина-мать зовёт!
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в январе 2025
Сейчас в Волгограде в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 4800. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии в Волгограде с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Волгограда, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март