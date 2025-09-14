Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Волгограде, цены от 4443 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Начало: У железнодорожного вокзала
«Осмотрим Дом Павлова — символ стойкости, геройства и воинского подвига — а также руины мельницы Гергардта и выставку образцов военной техники»
11 дек в 15:00
12 дек в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в мини-группе)
На машине
6 часов
28 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться за день
Погрузитесь в историю Волгограда, посетив знаковые места города-героя. Мамаев курган, Дом Павлова и другие достопримечательности ждут вас
Начало: На пл. Павших Борцов
«Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники»
Расписание: ежедневно в 09:00
2 янв в 09:00
6 янв в 09:00
4443 ₽ за человека
По северу Волгограда: история сражений и индустриального подвига
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По северу Волгограда: история сражений и индустриального подвига
Побывать на местах ожесточённых боёв и оценить масштаб одной из крупнейших ГЭС Европы
«Памятник Михаилу Паникахе и выставка «Парусники мира» — символ мужества и уникальный зал с моделями исторических кораблей»
Завтра в 06:30
11 дек в 06:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Провели прекраснейший день с экскурсоводом Натальей Владимировной! Потрясающая четырёхвековая история города, рассказанная с душой!
    Спасибо огромное, обязательно вернёмся к вам ещё! ❤🌹
  • Е
    Евгения
    1 сентября 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Экскурсия мне очень понравилась. До неё об истории Волгограда имела лишь самое общее впечатление, а хотелось узнать больше и о
    читать дальше

    Сталинградской битве, и о мирной жизни города. Большое спасибо Юрию Петровичу за интересный и образный рассказ, за живое общение и глубокое знание истории.

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Огромная благодарность Юрию Петровичу за проведённую экскурсию. Очень интересный рассказчик и собеседник. До начала экскурсии немного поговорили о городах/странах, где
    читать дальше

    я жила, так Юрий Петрович внедрил в свой рассказ интересные факты и известных личностей, касающиеся этих городов и Волгограда. Я была в восторге. Дети(11 и 15лет) слушали с большим интересом.
    Самые искренние рекомендации будущим туристам!

  • Т
    Татьяна
    20 августа 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Экскурсия состояла из двух частей.
    Сначала мы были в музее - панораме «Сталинградская битва»(1 час)
    Экскурсовод музея очень быстро - за 25
    читать дальше

    минут, буквально пробежал с нами по кругу, говорил очень тихо и ооочень быстро! Информация интересная, но почему так мало? На сайте музея указано 45 минут экскурсии.
    Далее нас подхватил местный гид для 2х- часовой прогулки по центру города.
    Маршрут достаточно большой, хороший, но мы были очень уставшие, брали экскурсию проездом и были не готовы так много ходить. Просили сократить. Рассказ был немного сумбурный и не могу сказать, что очень интересный. Но основные достопримечательности мы посмотрели, главные факты узнали, остальное спишу на усталость. В любом случае спасибо гиду.

    Экскурсия состояла из двух частей.
  • Д
    Денис
    19 августа 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Благодарим Юрия Петровича за вовлеченость в процесс и любовь к городу и своему делу. Нам очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Экскурсия прошла хорошо, экскурсовод рассказывала интересно, но хотелось бы больше проникнутся историей Сталинграда во время битвы, так как финальная точка экскурсии была Сталинградская панорама. В экскурсии больше раскрывалась тема Царицино его архитектура и события, как город становился,развивался.
  • Л
    Лиляна
    6 августа 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Экскурсия прошла великолепно. Спасибо!
  • А
    Анна
    6 августа 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Очень понравилась наша вечерняя прогулка по городу с Александром Петровичем. Узнали много нового, гид интересно рассказывал и смог заинтересовать замученных жарой 8леток, мечтающих только о купании. За что ему отдельное спасибо!
    Очень понравилась наша вечерняя прогулка по городу с Александром Петровичем. Узнали много нового, гид интересно рассказывал
  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Супер отличная экскурсия, мы в восторге от гида Ольги, столько интересного, однозначно рекомендую, ❤️
    Обязательно только к Вам❤️❤️❤️
    Супер отличная экскурсия, мы в восторге от гида Ольги, столько интересного, однозначно рекомендую, ❤️
  • Н
    Наталья
    22 июля 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Сегодня была экскурсия по центру города, экскурсовод Дмитрий Владимирович. Мы с семьей в восторге - интересно, ярко, познавательно, экскурсия пролетела
    читать дальше

    незаметно, и хотелось еще, но к сожалению, подошло время посещения музея-панорамы. Успех пешей экскурсии - это исключительно квалификация и профессионализм экскурсовода, нам сегодня супер повезло! Спасибо!

  • Н
    Николай
    21 июля 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Экскурсия с Оксаной была сразу после посещения панорамы, поэтому ее рассказ отлично дополнил то, что мы увидели в музее. Прекрасный, живописный маршрут экскурсии, отлично продуман. Было и интересно и красиво
    Экскурсия с Оксаной была сразу после посещения панорамы, поэтому ее рассказ отлично дополнил то, что мы
  • А
    Артем
    16 июня 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Когда человек занимается действительно своим делом, ещё и любимым, результат получается супер. Вот Сергей Михайлович яркий тому пример. Огромный багаж
    читать дальше

    знаний, вместе с профессиональным отношением к любимому делу, превращают обычную, казалось бы, экскурсию, в практически, перемещение в то время, о котором идёт рассказ. Спасибо за супер впечатления. Экскурсия на десять с плюсом. Успехов в вашей работе, всего наилучшего.

  • В
    Валентина
    9 апреля 2025
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Добрый день! Не первый раз с командой "Трипстер". И всегда все отлично.
    Несколько дней назад были в Волгограде на "Прогулка по
    читать дальше

    центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»". Ольга, замечательный организатор и экскурсовод, провела нас за 2 часа по многим историческим местам. Накануне у нас была экскурсия на авто с посещением Мамаева кургана, мы думали, что будет много повторений, но ничего подобного- много нового и интересного. Дети подростки слушали, не отрываясь на свои шалости. Два часа как миг прошли незаметно. По окончании Ольга отвела нас в музей и передала на внутреннюю экскурсию. Спасибо Ольга, рекомендую новым туристам. Спасибо.

  • О
    Оксана
    28 сентября 2024
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще с экскурсоводом. Сергей -
    читать дальше

    коренной житель, искусствовед, помимо исторических фактов, также рассказывал истории конкретных людей, родственников, которые пережили те страшные дни. Очень проникновенно. . Обязательно приедем еще, теперь хотим с детьми и надеемся попасть на другие экскурсии к Сергею ❤️. Рекомендую всем 100%!!!

    Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще

