читать дальше

минут, буквально пробежал с нами по кругу, говорил очень тихо и ооочень быстро! Информация интересная, но почему так мало? На сайте музея указано 45 минут экскурсии.

Далее нас подхватил местный гид для 2х- часовой прогулки по центру города.

Маршрут достаточно большой, хороший, но мы были очень уставшие, брали экскурсию проездом и были не готовы так много ходить. Просили сократить. Рассказ был немного сумбурный и не могу сказать, что очень интересный. Но основные достопримечательности мы посмотрели, главные факты узнали, остальное спишу на усталость. В любом случае спасибо гиду.