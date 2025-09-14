Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Начало: У железнодорожного вокзала
«Осмотрим Дом Павлова — символ стойкости, геройства и воинского подвига — а также руины мельницы Гергардта и выставку образцов военной техники»
11 дек в 15:00
12 дек в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться за день
Погрузитесь в историю Волгограда, посетив знаковые места города-героя. Мамаев курган, Дом Павлова и другие достопримечательности ждут вас
Начало: На пл. Павших Борцов
«Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники»
Расписание: ежедневно в 09:00
2 янв в 09:00
6 янв в 09:00
4443 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По северу Волгограда: история сражений и индустриального подвига
Побывать на местах ожесточённых боёв и оценить масштаб одной из крупнейших ГЭС Европы
«Памятник Михаилу Паникахе и выставка «Парусники мира» — символ мужества и уникальный зал с моделями исторических кораблей»
Завтра в 06:30
11 дек в 06:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 сентября 2025Провели прекраснейший день с экскурсоводом Натальей Владимировной! Потрясающая четырёхвековая история города, рассказанная с душой!
Спасибо огромное, обязательно вернёмся к вам ещё! ❤🌹
- ЕЕвгения1 сентября 2025Экскурсия мне очень понравилась. До неё об истории Волгограда имела лишь самое общее впечатление, а хотелось узнать больше и о
- ТТатьяна21 августа 2025Огромная благодарность Юрию Петровичу за проведённую экскурсию. Очень интересный рассказчик и собеседник. До начала экскурсии немного поговорили о городах/странах, где
- ТТатьяна20 августа 2025Экскурсия состояла из двух частей.
Сначала мы были в музее - панораме «Сталинградская битва»(1 час)
Экскурсовод музея очень быстро - за 25
- ДДенис19 августа 2025Благодарим Юрия Петровича за вовлеченость в процесс и любовь к городу и своему делу. Нам очень понравилось
- ТТатьяна19 августа 2025Экскурсия прошла хорошо, экскурсовод рассказывала интересно, но хотелось бы больше проникнутся историей Сталинграда во время битвы, так как финальная точка экскурсии была Сталинградская панорама. В экскурсии больше раскрывалась тема Царицино его архитектура и события, как город становился,развивался.
- ЛЛиляна6 августа 2025Экскурсия прошла великолепно. Спасибо!
- ААнна6 августа 2025Очень понравилась наша вечерняя прогулка по городу с Александром Петровичем. Узнали много нового, гид интересно рассказывал и смог заинтересовать замученных жарой 8леток, мечтающих только о купании. За что ему отдельное спасибо!
- ООльга26 июля 2025Супер отличная экскурсия, мы в восторге от гида Ольги, столько интересного, однозначно рекомендую, ❤️
Обязательно только к Вам❤️❤️❤️
- ННаталья22 июля 2025Сегодня была экскурсия по центру города, экскурсовод Дмитрий Владимирович. Мы с семьей в восторге - интересно, ярко, познавательно, экскурсия пролетела
- ННиколай21 июля 2025Экскурсия с Оксаной была сразу после посещения панорамы, поэтому ее рассказ отлично дополнил то, что мы увидели в музее. Прекрасный, живописный маршрут экскурсии, отлично продуман. Было и интересно и красиво
- ААртем16 июня 2025Когда человек занимается действительно своим делом, ещё и любимым, результат получается супер. Вот Сергей Михайлович яркий тому пример. Огромный багаж
- ВВалентина9 апреля 2025Добрый день! Не первый раз с командой "Трипстер". И всегда все отлично.
Несколько дней назад были в Волгограде на "Прогулка по
- ООксана28 сентября 2024Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще с экскурсоводом. Сергей -
