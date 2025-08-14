5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история
- 🏛️ Знаковые места
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📚 Образовательный опыт
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
Что можно увидеть
- Мамаев курган
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Музей-панорама «Сталинградская битва»
- Александро-Невский собор
- Центральная набережная
- Остров Людникова
- Волжская ГЭС
Описание экскурсии
Мамаев курган. Вы увидите ключевые композиции ансамбля: композицию «Стены-руины», площадь Героев, площадь Скорби и озеро Слёз, монумент «Родина-мать зовёт!» и многое другое. А в Зале воинской славы обязательно дождёмся смены почётного караула.
Дом Павлова — памятник, посвящённый настоящему подвигу советских солдат во Второй мировой войне.
Мельница Гергардта — здание начала 20 века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное в память о страшных годах.
Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники.
Центральная набережная, а также поднятый со дна бронекатер БК-31.
Александро-Невский собор — копия одноимённого собора, разрушенного в 1932 году.
Остров Людникова — место героических боёв на подступах к Волге.
Волжская ГЭС — грандиозное гидротехническое сооружение социалистической эпохи.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Haval М6, Mercedes-Benz Vito, Subaru XV или другом аналогичном по классу
- Дополнительно оплачивается обед (по меню)
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана — вход туда бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Волгоград, это место, которое обязательно нужно посетить каждому и обязательно с гидом.
Отдельное спасибо Андрею за фото.
Поразительно, сколько информации в нас вложили, и сколько всего
Экскурсия продолжительная, непростая и в эмоциональном плане. Такой город, такая история. . Центр, Мамаев Курган, плотина, остров Людникова, мельница,
Нашим гидом был Никита.
Скажу сразу он сделал наш день, погрузил в историю и жизнь города абсолютно. Особенно большое впечатление