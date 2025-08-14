Мои заказы

Влюбиться в Волгоград за один день

Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Приглашаем вас на обзорную экскурсию по значимым местам города-героя с 400-летней историей! Вы посетите Мамаев курган и оцените смену почётного караула. Увидите Дом Павлова и мельницу Гергардта и многое другое. Узнаете о знаковых вехах — от основания города Царицына до военных лет Сталинграда и наших дней.
5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история
  • 🏛️ Знаковые места
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 📚 Образовательный опыт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
Влюбиться в Волгоград за один день
Влюбиться в Волгоград за один день
Влюбиться в Волгоград за один день

Что можно увидеть

  • Мамаев курган
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Александро-Невский собор
  • Центральная набережная
  • Остров Людникова
  • Волжская ГЭС

Описание экскурсии

Мамаев курган. Вы увидите ключевые композиции ансамбля: композицию «Стены-руины», площадь Героев, площадь Скорби и озеро Слёз, монумент «Родина-мать зовёт!» и многое другое. А в Зале воинской славы обязательно дождёмся смены почётного караула.

Дом Павлова — памятник, посвящённый настоящему подвигу советских солдат во Второй мировой войне.

Мельница Гергардта — здание начала 20 века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное в память о страшных годах.

Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники.

Центральная набережная, а также поднятый со дна бронекатер БК-31.

Александро-Невский собор — копия одноимённого собора, разрушенного в 1932 году.

Остров Людникова — место героических боёв на подступах к Волге.

Волжская ГЭС — грандиозное гидротехническое сооружение социалистической эпохи.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Haval М6, Mercedes-Benz Vito, Subaru XV или другом аналогичном по классу
  • Дополнительно оплачивается обед (по меню)
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана — вход туда бесплатный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Волгограде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 554 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
О
Олег
14 авг 2025
Большое спасибо гиду Василию, за интересный и содержательный рассказ. Экскурсия очень понравилась! Посмотрели всё и сразу.
Волгоград, это место, которое обязательно нужно посетить каждому и обязательно с гидом.
Дата посещения: 14 августа 2025
Ж
Жанна
16 ноя 2025
Знакомство с городом прошло на высшем уровне. Гиду Никите огромное спасибо. С удовольствием вернёмся ещё.
Знакомство с городом прошло на высшем уровне. Гиду Никите огромное спасибо. С удовольствием вернёмся ещё.
Н
Надежда
10 ноя 2025
Прекрасная, познавательная экскурсия! Андрей профессионал своего дела! Человек, который любит свой город, знает историю своего города и с гордостью доносит ее до гостей города. За 6 часов посетили очень много мест, но при этом экскурсия прошла на одном дыхании."Влюбиться в Волгоград за один день" у нас получилось!
Отдельное спасибо Андрею за фото.
Прекрасная, познавательная экскурсия! Андрей профессионал своего дела! Человек, который любит свой город, знает историю своего города
Лидия
Лидия
8 ноя 2025
Спасибо за увлекательнейшую экскурсию по Волгограду! Андрей и Алексей - любящие город жители, умеющие подать информацию доступно и интересно для разных поколений.
Поразительно, сколько информации в нас вложили, и сколько всего
читать дальше

мы запомнили! Минимум дат, максимум интереснейших историй.

Поразил комплекс на Мамаеве кургане. Нам рассказывали о задумках архитекторов, истории подвигов солдат и командующих, интересные факты о Хрущеве, очень много всего.

Без экскурсии мы бы не увидели этот ансамбль так, как он был нам преподнесен.
И это лучший урок истории для детей!

Я
Ярослава
5 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия. Экскурсовод-водитель Андрей прекрасный рассказчик. Очень много мест посетили за один день и действительно влюбились в Волгоград. Очень много увлекательных историй. Обязательно приедем еще раз для продолжения знакомства с вашим городом
О
Ольга
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Наш гид Алексей очень интересно и познавательно с любовью и душой рассказывал про свой город и достопримечательности города. Мы очень ему благодарны!!! Огромное спасибо за проведенный день!!!
Очень понравилась экскурсия. Наш гид Алексей очень интересно и познавательно с любовью и душой рассказывал про
Ольга
Ольга
30 окт 2025
Экскурсоводом был Кирилл, нам очень понравилось. Объехали весь город, увидели все достопримечательности, очень интересный рассказ. Провели весь день и он прошёл на одном дыхании. Рекомендую.
Экскурсоводом был Кирилл, нам очень понравилось. Объехали весь город, увидели все достопримечательности, очень интересный рассказ. Провели
Ольга
Ольга
24 окт 2025
Мы точно влюбились в город город-герой Волгоград! Спасибо нашему гиду. Интересно, содержательно и информативно. Хорошо построен маршрут. Посетили все исторические и знаковые места города. Любовью к городу и его истории пропитана вся экскурсия. Спасибо.
Мы точно влюбились в город город-герой Волгоград! Спасибо нашему гиду. Интересно, содержательно и информативно. Хорошо построен
М
Маргарита
21 сен 2025
Заказали обзорную автомобильно- пешеходную экскурсию по Волгограду(6 час). Гид за рулем- Андрей.
Экскурсия продолжительная, непростая и в эмоциональном плане. Такой город, такая история. . Центр, Мамаев Курган, плотина, остров Людникова, мельница,
читать дальше

дом Павлова и тд
Андрей сделал все, чтобы экскурсия была комфортной во всех отношениях. Очередность посещения достопримечательностей, маршрут обзора, точки для фотосъемки - все продумано, грамотно, четко по времени. Что хочется отметить- гид предложил свои услуги по фотографированию. В путешествии это на самом деле бывает проблемно (просить кого-то со стороны). Он предложил свою помощь, сразу после экскурсии отправил фото и видео мне.
Грамотный, любящий свой родной город и стремящийся узнать больше (архивы и пр).
Автомобиль комфортный.
Рады своему выбору,рекомендуем Андрея

Светлана
Светлана
15 сен 2025
"Мы в восторге!" - первое, что написали мне гости города Волгограда. Бронировала обзорную экскурсию для родителей начальника и, конечно, мои требования были завышены. Экскурсию для них провели Алексей и Светлана.
читать дальше

Чуткие, гибкие, внимательные и влюбленные в свою профессию экскурсоводы. Обзорка в более, чем 5 часов пролетела как один миг (с учетом того, что встретились на пол часа раньше по инициативе гостей). Это абсолютно точно лучшая экскурсия из возможных в Волгограде. Рекомендую всем для первого общения с городом. Светлана и Алексей с большим азартом рассказывали про Волгоград-Сталинград и яркие исторические события. Гостям не хотелось прощаться… но программа путешествия была расписана очень плотно. Выражаем безмерную благодарность Светлане и Алексею и бесспорно рекомендуем их всем гостям Волгограда.

"Мы в восторге!" - первое, что написали мне гости города Волгограда. Бронировала обзорную экскурсию для родителей
Н
Наталья
9 сен 2025
Были на данной экскурсии 23.08 2025 года, в сопровождении экскурсовода Надежды. Экскурсионные переезды происходили на комфортабельном автомобиле с кондиционером, что было немаловажно в жаркую погоду. Экскурсантами были две девочки подростки
читать дальше

15 и 16 лет в сопровождении взрослого. При выборе данной экскурсии я руководствовалась тем, что в ее состав входили все самые знаковые места Волгограда. Мне хотелось, чтобы девочки погрузились в историю Сталинградской битвы и жизнь города во время ВОВ. На Мамаевом Кургане мы успели на развод караула, возложили цветы к Вечному огню и памятнику Скорбящей матери, восхитились мощью и могуществом скульптуры Родина-Мать, зовет! Наш гид подробно и интересно излагала материал, была внимательна ко всем нашим просьбам, отвечала на вопросы. Примечательно еще было то, что Надежда бывший журналист-международник и это вносило дополнительный колорит в нашу экскурсию. Ответила на вопросы, где можно взять дополнительную информацию о Сталинградской битве и так далее. Для меня было очень важным, что Надежда смогла увлечь своими знаниями и рассказами моих девочек. И даже заинтересовала их в дальнейшем изучении некоторых моментов. Мы побывали в хорошеньком ресторанчике на самом берегу Волги. Полюбовались красивой природой и видами города, полакомились вкусными блюдами ресторана. Погуляли по набережной, увидели ГЭС. Экскурсия составлена таким образом, что сначала погружаешься во времена ВОВ, испытываешь глубокую скорбь, страх, боль, от всего происходящего тогда. Затем окунаешься в современный мир, гуляешь по красивой набережной, наслаждаешься природой, вкусняшками, то есть расслабляешься. Все было сделано грамотно с точки зрения организации и подачи материала. Мы даже практически не устали, хотя экскурсия длилась 6 часов. Выражаю благодарность организатору Андрею и экскурсоводу Надежде за интересный день, проведенный в Волгограде. Рекомендую

Были на данной экскурсии 23.08 2025 года, в сопровождении экскурсовода Надежды. Экскурсионные переезды происходили на комфортабельном
М
Марина
9 сен 2025
Благодарим гида Никиту за интереснейшую экскурсию!
И
Ирина
8 сен 2025
Экскурсия "Влюбиться в Волгогоад за один день" - очень интересная и познавательная.
Нашим гидом был Никита.
Скажу сразу он сделал наш день, погрузил в историю и жизнь города абсолютно. Особенно большое впечатление
читать дальше

оставил мемориальный комплекс "Мамаев курган". Рассказ Никиты о Сталинградской битве, её участниках, самом мемориале, людях, которые создавали мемориал был очень проникновенным, подтвержденым фактами и цифрами (что поразило и усилило представление о Сталинградской битве и "Мамаевом кургане", для нас это было важным).

В рамках экскурсии мы побывали и на плотине "Волжской ГЭС".

Также Никита рассказал какие еще музеи и значимые места в городе стоит посетить. Советам последовали и не пожалели.

Экскурсию однозначно рекомендую!

Е
Екатерина
27 авг 2025
Потрясающая экскурсия! Экскурсовод Кирилл провез нас по всем знаковым местам, обо всем рассказал (очень интересно 👍). По нашей просьбе начал знакомство с городом с общепита 🫣, мы были с дороги и голодные. Однозначно рекомендую всем!!! Если вам кажется что дорого- вам кажется! это того стоит на все 💯
Потрясающая экскурсия! Экскурсовод Кирилл провез нас по всем знаковым местам, обо всем рассказал (очень интересно 👍).
Евгения
Евгения
26 авг 2025
Спасибо Кириллу за интересую экскурсию и заботу жарким июльским днём. Все было отлично!

