Приглашаем вас на обзорную экскурсию по значимым местам города-героя с 400-летней историей! Вы посетите Мамаев курган и оцените смену почётного караула. Увидите Дом Павлова и мельницу Гергардта и многое другое. Узнаете о знаковых вехах — от основания города Царицына до военных лет Сталинграда и наших дней.

Описание экскурсии

Мамаев курган. Вы увидите ключевые композиции ансамбля: композицию «Стены-руины», площадь Героев, площадь Скорби и озеро Слёз, монумент «Родина-мать зовёт!» и многое другое. А в Зале воинской славы обязательно дождёмся смены почётного караула.

Дом Павлова — памятник, посвящённый настоящему подвигу советских солдат во Второй мировой войне.

Мельница Гергардта — здание начала 20 века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное в память о страшных годах.

Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники.

Центральная набережная, а также поднятый со дна бронекатер БК-31.

Александро-Невский собор — копия одноимённого собора, разрушенного в 1932 году.

Остров Людникова — место героических боёв на подступах к Волге.

Волжская ГЭС — грандиозное гидротехническое сооружение социалистической эпохи.

Организационные детали