о судьбоносных решениях, изменивших города, и о роковой любви. Прогулка по довоенным улицам и центральной набережной позволит прочувствовать атмосферу Волгограда и его историческое наследие. Это идеальный выбор для тех, кто хочет заглянуть в душу города и понять его настроение

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Привокзальная площадь

Гости города часто начинают свою прогулку по Волгограду именно здесь. Но знакомство с самой площадью обычно мимолётно. И очень зря! Мы рассмотрим царицынские постройки и сталинский ампир, заглянем в здание вокзала. Узнаем, как одним решением изменилась судьба сразу двух городов. У дома, которому суждено было носить имя Сталина, поговорим о роковой любви и к чему она может привести.

Дворы и улочки

Чтобы прочувствовать атмосферу Волгограда, свернём с туристических дорог. Найдём дореволюционные и довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой. Если вы считали, что после Сталинградской битвы от города ничего не осталось, здесь вы убедитесь в обратном. Мы обнаружим настоящие следы боёв, поговорим о соборе Александра Невского и изучим архитектурный облик города.

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии , если вы хотите увидеть не только классические достопримечательности, но и заглянуть в душу города, прочувствовать его настроение.

Но даже если вы впервые в Волгограде, наша прогулка сформирует у вас представление о нём, а мы посоветуем, как лучше продолжить знакомство с городом.

Организационные детали