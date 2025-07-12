Затерянная история: Волгоград через улочки и дворы
Погрузитесь в атмосферу Волгограда, исследуя его улочки и дворы. Узнайте, как история города оживает в деталях, и насладитесь видами на Волгу
Экскурсия «Затерянная история: Волгоград через улочки и дворы» предлагает уникальную возможность увидеть город с необычной стороны.
Гости смогут прогуляться по Привокзальной площади, где сталинский ампир соседствует с царицынскими постройками. Участники узнают читать дальше
о судьбоносных решениях, изменивших города, и о роковой любви.
Прогулка по довоенным улицам и центральной набережной позволит прочувствовать атмосферу Волгограда и его историческое наследие. Это идеальный выбор для тех, кто хочет заглянуть в душу города и понять его настроение
Гости города часто начинают свою прогулку по Волгограду именно здесь. Но знакомство с самой площадью обычно мимолётно. И очень зря! Мы рассмотрим царицынские постройки и сталинский ампир, заглянем в здание вокзала. Узнаем, как одним решением изменилась судьба сразу двух городов. У дома, которому суждено было носить имя Сталина, поговорим о роковой любви и к чему она может привести.
Дворы и улочки
Чтобы прочувствовать атмосферу Волгограда, свернём с туристических дорог. Найдём дореволюционные и довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой. Если вы считали, что после Сталинградской битвы от города ничего не осталось, здесь вы убедитесь в обратном. Мы обнаружим настоящие следы боёв, поговорим о соборе Александра Невского и изучим архитектурный облик города.
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии, если вы хотите увидеть не только классические достопримечательности, но и заглянуть в душу города, прочувствовать его настроение.
Но даже если вы впервые в Волгограде, наша прогулка сформирует у вас представление о нём, а мы посоветуем, как лучше продолжить знакомство с городом.
Организационные детали
Нам предстоит пройти примерно 2,5 километра — позаботьтесь об удобной обуви
В тёплое время года не забывайте головные уборы и воду
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 4852 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Вместе с командой увлечённых экскурсоводов мы показываем и даём вам прочувствовать совершенно разный Волгоград — купеческий дореволюционный, промышленный советский и вобравший в себя столько разных вкусов читать дальше
— современный. Любовь к родному городу помогает нам раскрыть его разные грани, ведь здесь даже камни рассказывают захватывающие истории, а дома создают яркую мозаику, перенося нас из одной эпохи в другую. И мы следуем за ними и рассказываем через них свою историю — историю Волгограда, Сталинграда, Царицына. Уверены, наш город не раз удивит вас и точно останется в вашем сердце. А мы с удовольствием поможем вам встретиться и узнать друг друга получше.
П
Петрова
12 июл 2025
Очень понравилось. Видно, что гид любит свой город, знает его историю, это передается слушателям. Очень рекомендую. Татьяна, большое спасибо.
Дата посещения: 12 июля 2025
Ирина
24 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, время прошло незаметно, не помешал даже дождь, интересные исторические факты, красивая архитектура. Рекомендую.
Г
Галина
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Евгения с такой любовью рассказывала о Волгограде, что мы тоже влюбились в этот прекрасный героический город! Спасибо!
Е
Екатерина
13 июл 2025
Шикарная экскурсия! Татьяна рассказала 100% новой информации и это не смотря на то, что 2/3 жизни мы провели как раз в Волгограде!!! Мы прошли совсем небольшой кусочек города, но именно он максимально был насыщен событиями прошлого. Татьяна, как опытный, экскурсовод не называла точные даты, понимая, что мы их все равно не запомним, и это считаю высокий профессионализм
Ирина
6 июл 2025
Отличная экскурсия! Однозначно рекомендую!!! Татьяна отличный экскурсовод!!!! Видно, что она любит город и с большой гордостью о нем рассказывает! Очень много интересного о нем знает. Были с ребёнком 8 лет. Экскурсию выдержал, почти все послушал, задавал вопросы)))))
А
Аида
21 июн 2025
Очень понравились экскурсия! Евгения прекрасно владеет материалом, интересно рассказала о самых затаенных местах старого города. Частичку своей любви к городу передала и нам! Еще раз большое спасибо!
В
Вера
20 июн 2025
Время на экскурсии пролетело не заметно. Были семьей с 2-мя подростками 13 и 15 лет. Экскурсия была интересна и познавательна для каждого. Маршрут не утомителен. Большое спасибо экскурсоводу - Татьяне за душевный рассказ о городе.
Е
Елена
13 июн 2025
Спасибо нашему экскурсоводу Евгении! Это была наша первая экскурсия в Волгограде. Очень увлекательно Евгения рассказала об исторических фактах, как развивался этот прекрасный город. Большая благодарность и рекомендации!
Анна
3 июн 2025
Экскурсия от Алины очень понравилась! Хорошая подача материала. Экскурсия не перегружена информацией, она именно для того чтобы заглянуть в закоулки и посмотреть красивое)
Иван
30 мая 2025
Вчера были с другом на интересной экскурсии по улочкам и дворикам Волгограда. Понятное дело, что уцелело мало и многое не было восстановлено после войны, но это была полноценная двухчасовая прогулка. читать дальше
Экскурсовод рассказывал всё чётко, без запинки и практически без остановки все 2 часа. Очень информативно. Советую всем гостям города посещать данную экскурсию в день приезда. Привет от любителей пива из Самары!
Е
Елена
16 мая 2025
Очень хотелось попасть именно на эту экскурсию в Волгограде. Ведь в деталях всегда скрывается самое интересное! Экскурсия превзошла ожидания! Очень четко и последовательно построенный маршрут, боевое настроение гида Татьяны, масса читать дальше
интереснейших фактов, увлекательных и неожиданных историй. Очень понравилось, что Татьяна постоянно вовлекала в диалог участников группы вопросами на внимательность и фантазию! Ни один из дополнительных вопросов группы не остался без ответа! Также Татьяна сориентировала по местам с местными вкусняшками. Еще раз спасибо за экскурсию! Рекомендую всем!
М
Мария
14 мая 2025
Татьяна очень четкий гид. Начала вовремя, говорила громко и интересно. Увлекала интерактивом. Со мной было 2 подростка и им в кои то веки понравилось!!! хотя шли с настроем "ой, фу…., нам не интересно". От себя - особенно интересно про вокзал!!!! А всего локаций было больше 10, наверно около 15. Рекомендую!!!
А
Александра
14 мая 2025
Сама экскурсия организована
Л
Лариса
10 мая 2025
Познакомилась с историей Волгограда, прошлась по улочкам и скверам, увидела архитектуру старого города, познакомилась с необычными достопримечательностями. Рассказ гида Алины был проникнут душевным теплом к родному городу. Замечательно!
Ш
Шамиль
10 мая 2025
Это та экскурсия, которую нужно обязательно пройти гостям Волгограда, наравне с экскурсиями на Мамаев курган и обзорной экскурсией. Потому что она позволяет взглянуть на город с другой стороны, в дополнение к героической военной. Спасибо экскурсоводу Алине за интересную экскурсию!