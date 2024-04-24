Туры в городах Волгоградской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Волгоградской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
83900
₽
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
47000
₽
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
39100
₽
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
160000
₽
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Групповые экскурсии
83900
₽
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
47000
₽
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
39100
₽
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
160000
₽
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Обзорные по городам
39100
₽
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
33900
₽
за чел.
Приглашаем совершить путешествие по специальному маршруту, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В Волгограде, с которым связан п...
160000
₽
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Туры на автомобиле
83900
₽
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Гастрономические туры
47000
₽
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
39100
₽
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Экскурсионные туры на несколько дней
83900
₽
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
47000
₽
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
5
3 отзыва
41500
₽
за чел.
Калмыкия — это край пустынь и степей, где удивительным образом переплетаются буддизм и наследие кочевников. А раз в год калмыцкие земли покрываются яр...
39100
₽
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
от
30000
₽
за чел.
Вы получите впечатление от настоящих морских волн и бездны зеркальных штилей. Восходы и закаты по горизонту водяной глади. Ночной планетарий над Волго...
5
3 отзыва
от
33900
₽
за чел.
Приглашаем совершить путешествие по специальному маршруту, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В Волгограде, с которым связан п...
160000
₽
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Последние отзывы о турах по Волгоградской области
- ММарина24 апреля 2024Тур насыщенный, хорошо организован.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ННадежда17 августа 2023В Чегемские горы: параплан-тур на выходныеЭто были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
- ЮЮлия1 августа 2023В Чегемские горы: параплан-тур на выходныеСпасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!! Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала. Ощущения, что оказался в каком-то другом мире из фильма или сказки Страха не было. Мне потом полёт снился, настолько он запомнился. Но это ещё не всё. Нас ждали другие приключения на экскурсиях. Даже дождь не смог помешать нам! Мы всё сдружились за эти несколько дней. Компания классная получилась. Ощущения счастья, веселья из детства вернулись в этой поездке. Ребята, спасибо большое за такое приключения! Теперь всём советую поездку с вами.
- ММария31 июля 2023В Чегемские горы: параплан-тур на выходныеПрошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала, что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор стоит жить! Когда складывается всё именно так, как надо: погода для полёта сложилась (это я про себя, конечно же), поездка в заповедник - это отвал башки от красоты запах горного чабреца до сих пор в голове и в носу как-будто. Даже облака рассеялись на час, чтобы показать невероятное звездное небо Приехала другим человеком! Палатки, игры, костёр, новые знакомства и главное организация всего этого и всех! Спасибо вам большое хочется ещё теперь и пересматривая фотки, планируешь уже следующую поездку
- ННина6 марта 2023Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и ДагестанЗамечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля 2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!
- ААвгуста24 февраля 2023Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и ДагестанДобрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
- ВВасилий19 февраля 2023Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и ДагестанДобрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг. Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста! Спасибо! До встречи летом) P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)