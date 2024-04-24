Авторские туры по Волгоградской области

Туры в городах Волгоградской области

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Волгоград

Индивидуальные экскурсии

Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
83900
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Волгоград
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
47000
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Волгоград
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
39100
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Волгоград
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
160000
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Волгоград

Групповые экскурсии

Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
83900
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Волгоград
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
47000
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Волгоград
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
39100
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Волгоград
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
160000
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Волгоград

Обзорные по городам

Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
39100
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Волгоград

Водные прогулки

Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
5
3 отзыва
от
33900
за чел.
Приглашаем совершить путешествие по специальному маршруту, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В Волгограде, с которым связан п...
Волгоград
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
160000
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Волгоград

Туры на автомобиле

Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
83900
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Волгоград

Гастрономические туры

Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
47000
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Волгоград
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
39100
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Волгоград

Экскурсионные туры на несколько дней

Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
83900
за чел.
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Волгоград
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
47000
за чел.
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Волгоград
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
5
3 отзыва
41500
за чел.
Калмыкия — это край пустынь и степей, где удивительным образом переплетаются буддизм и наследие кочевников. А раз в год калмыцкие земли покрываются яр...
Волгоград
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
39100
за чел.
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Волгоград
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
от
30000
за чел.
Вы получите впечатление от настоящих морских волн и бездны зеркальных штилей. Восходы и закаты по горизонту водяной глади. Ночной планетарий над Волго...
Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
5
3 отзыва
от
33900
за чел.
Приглашаем совершить путешествие по специальному маршруту, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В Волгограде, с которым связан п...
Волгоград
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
160000
за всё
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Волгоград

Последние отзывы о турах по Волгоградской области

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Тур насыщенный, хорошо организован.
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Н
    Надежда
    17 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Это были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Спасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!! Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала. Ощущения, что оказался в каком-то другом мире из фильма или сказки Страха не было. Мне потом полёт снился, настолько он запомнился. Но это ещё не всё. Нас ждали другие приключения на экскурсиях. Даже дождь не смог помешать нам! Мы всё сдружились за эти несколько дней. Компания классная получилась. Ощущения счастья, веселья из детства вернулись в этой поездке. Ребята, спасибо большое за такое приключения! Теперь всём советую поездку с вами.
  • М
    Мария
    31 июля 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Прошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала, что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор стоит жить! Когда складывается всё именно так, как надо: погода для полёта сложилась (это я про себя, конечно же), поездка в заповедник - это отвал башки от красоты запах горного чабреца до сих пор в голове и в носу как-будто. Даже облака рассеялись на час, чтобы показать невероятное звездное небо Приехала другим человеком! Палатки, игры, костёр, новые знакомства и главное организация всего этого и всех! Спасибо вам большое хочется ещё теперь и пересматривая фотки, планируешь уже следующую поездку
  • Н
    Нина
    6 марта 2023
    Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля 2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24
  • А
    Августа
    24 февраля 2023
    Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места
  • В
    Василий
    19 февраля 2023
    Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
    Добрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг. Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста! Спасибо! До встречи летом) P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
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