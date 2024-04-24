М Марина Тюльпаны Калмыкии: этнотур Тур насыщенный, хорошо организован.

М Марина Тюльпаны Калмыкии: этнотур Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

В Виолетта Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

А Алла Тюльпаны Калмыкии: этнотур Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

Н Надежда В Чегемские горы: параплан-тур на выходные Это были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.

Ю Юлия В Чегемские горы: параплан-тур на выходные Спасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!! Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала. Ощущения, что оказался в каком-то другом мире из фильма или сказки Страха не было. Мне потом полёт снился, настолько он запомнился. Но это ещё не всё. Нас ждали другие приключения на экскурсиях. Даже дождь не смог помешать нам! Мы всё сдружились за эти несколько дней. Компания классная получилась. Ощущения счастья, веселья из детства вернулись в этой поездке. Ребята, спасибо большое за такое приключения! Теперь всём советую поездку с вами.

М Мария В Чегемские горы: параплан-тур на выходные Прошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала, что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор стоит жить! Когда складывается всё именно так, как надо: погода для полёта сложилась (это я про себя, конечно же), поездка в заповедник - это отвал башки от красоты запах горного чабреца до сих пор в голове и в носу как-будто. Даже облака рассеялись на час, чтобы показать невероятное звездное небо Приехала другим человеком! Палатки, игры, костёр, новые знакомства и главное организация всего этого и всех! Спасибо вам большое хочется ещё теперь и пересматривая фотки, планируешь уже следующую поездку

Н Нина Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля 2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!

А Августа Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.