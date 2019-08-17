4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Внимание к деталям

Снимите костюмы и шпильки, потому что вас ждет погружение в мир деревянных наличников и забавной современной архитектуры. Я помогу вам разглядеть то, что обычно не бросается в глаза, но вносит в облик города особенную прелесть: «спрятанные» улицы, флюгеры и старые таблички. А после прогулки вы и сами научитесь замечать эти детали везде, где бы вы ни оказались.

Дух вологодской старины

Вы узнаете, что в старинном контрастном Заречье вместе уживаются дом со львом, деревянные и каменные особняки и даже парочка сосен! Пройдете по кривым и не очень переулкам, а иногда по «лунным» улицам (местами с кратерами), встретите голубятню и пообщаетесь с местными котами, а если повезет — даже с местными моржами! А еще увидите старейшую в городе пожарную каланчу и узнаете, как в свободное от тушения время подрабатывали хитрющие вологодские пожарные.