4 отзыва оставили туристы

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Другая Вологда: Заречье

Атмосферная прогулка-удивление

5
4 отзыва
Катя
Катя – Гид из Вологды
Экскурсия ⛳ вам подойдет, если вы любите исследовать мелочи и уже походили по «причесанному» правому берегу.

Вас ждет встреча с той частью Вологды, где жизнь не идет, а плывет, тянется и никуда не торопится.

Я буду обращать ваше внимание на детали, из которых складывается особенная, почти «деревенская» атмосфера Заречья, и расскажу множество историй из жизни этого исторического района города.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье

Что вас ожидает

Внимание к деталям
Снимите костюмы и шпильки, потому что вас ждет погружение в мир деревянных наличников и забавной современной архитектуры. Я помогу вам разглядеть то, что обычно не бросается в глаза, но вносит в облик города особенную прелесть: «спрятанные» улицы, флюгеры и старые таблички. А после прогулки вы и сами научитесь замечать эти детали везде, где бы вы ни оказались.

Дух вологодской старины
Вы узнаете, что в старинном контрастном Заречье вместе уживаются дом со львом, деревянные и каменные особняки и даже парочка сосен! Пройдете по кривым и не очень переулкам, а иногда по «лунным» улицам (местами с кратерами), встретите голубятню и пообщаетесь с местными котами, а если повезет — даже с местными моржами! А еще увидите старейшую в городе пожарную каланчу и узнаете, как в свободное от тушения время подрабатывали хитрющие вологодские пожарные.

Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье
Другая Вологда: Заречье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Катя
Катя
Люблю свой город и готова влюбить в него каждого! А еще пою, перевожу, организую интересные и атмосферные события в нашем городе!
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4 отзыва оставили туристы

17 августа 2019
Очень интересная, необычная экскурсия. Замечательный гид Катя
31 августа 2018
Прекрасная интересная прогулка. Как с подругой, которая знает много больше тебя)
15 июня 2018
Очаровательный, душевный маршрут для всех, кто любит живую старину. Интересное и приятное путешествие . Великолепный гид — любит и знает свой город, очень приятно общаться с таким обаятельным человеком.
11 февраля 2018
«Другая Вологда» у нас дополняла прогулку «Уютная Вологда». Рекомендую эту прогулку всем, у кого есть свободное время. Все было прекрасно, интересно. Не сидите в гостинице (дома), отвлекитесь от сувенирок - гуляйте по замечательному городу! Вологда прекрасна в любое время года. А уж зимой это - сказка! Спасибо, Катя! Вы умница, мы с коллегами желаем вам успеха, благополучия и благоденствия! И новых исторических, географических и литературных находок!

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