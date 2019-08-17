4 отзыва оставили туристы

Внимание к деталям Снимите костюмы и шпильки, потому что вас ждет погружение в мир деревянных наличников и забавной современной архитектуры. Я помогу вам разглядеть то, что обычно не бросается в глаза, но вносит в облик города особенную прелесть: «спрятанные» улицы, флюгеры и старые таблички. А после прогулки вы и сами научитесь замечать эти детали везде, где бы вы ни оказались.
Дух вологодской старины Вы узнаете, что в старинном контрастном Заречье вместе уживаются дом со львом, деревянные и каменные особняки и даже парочка сосен! Пройдете по кривым и не очень переулкам, а иногда по «лунным» улицам (местами с кратерами), встретите голубятню и пообщаетесь с местными котами, а если повезет — даже с местными моржами! А еще увидите старейшую в городе пожарную каланчу и узнаете, как в свободное от тушения время подрабатывали хитрющие вологодские пожарные.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Очень интересная, необычная экскурсия. Замечательный гид Катя
Лариса
31 августа 2018
Прекрасная интересная прогулка. Как с подругой, которая знает много больше тебя)
Анна
15 июня 2018
Очаровательный, душевный маршрут для всех, кто любит живую старину. Интересное и приятное путешествие . Великолепный гид — любит и знает свой город, очень приятно общаться с таким обаятельным человеком.
Марина
11 февраля 2018
«Другая Вологда» у нас дополняла прогулку «Уютная Вологда». Рекомендую эту прогулку всем, у кого есть свободное время. Все было прекрасно, интересно. Не сидите в гостинице (дома), отвлекитесь от сувенирок - гуляйте по замечательному городу! Вологда прекрасна в любое время года. А уж зимой это - сказка! Спасибо, Катя! Вы умница, мы с коллегами желаем вам успеха, благополучия и благоденствия! И новых исторических, географических и литературных находок!