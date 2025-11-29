Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Вологде

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Вологде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Узнать, как менялся город на вкус, и попробовать блюда из локальных продуктов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за человека
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
1 час
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Другая Вологда: Заречье
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Идеальная экскурсия для тех, кто уже знаком с правым берегом Вологды и хочет узнать больше о ее менее известной, но не менее интересной части
Начало: В районе Нижнего посада
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Прекрасная душевная прогулка по "вкусным" местам Вологды с Максимом!
  • Н
    Наталья
    21 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Мы туристы из Санкт - Петербурга. Гастропрогулка по Вологде с нашим гидом Максимом была познавательной и интересной. Вологда сразу расположила
    читать дальше

    к себе и приоткрыла тайны своей северной кухни. Замечательно, что можно прогуляться по городу с таким увлеченным человеком, как Максим, заглянуть в неожиданные места и открыть для себя гастрономическую Вологду! Большое спасибо Максиму!

  • S
    Svetlana
    11 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Уникальная и необыкновенно вкусная экскурсия. Максим показывает современный город в историческом центре с необычными блюдами и напитками в современных локациях и интересных интерьерах. Приятно поразили гостеприимные хозяева и официанты. Все было здорово!
  • О
    Оксана
    10 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Спасибо огромное Максиму за увлекательный гастротур!!! Все было замечательно, но надо идти на пустой желудок, то все вкусняшки могут не влезть. Было очень интересно и очень вкусно! Спасибо за подарочки- приятный и вкусный бонус.
  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Замечательная, легкая, душевная прогулка по городу с дегустацией блюд русской кухни, которые не встретишь в среднестатистическом меню. Экскурсия для тех, кто ищет новые вкусы и впечатления! Спасибо!
  • О
    Ольга
    15 сентября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Прекрасная экскурсия, Максим провел по самым интересным и аутентичным местам. Мы сами бы туда не зашли, потому, что ориентируясь только
    читать дальше

    на отзывы никогда не найдешь среди заведений именно то, что раскроет местный кухонный менталитет. Попробовали множество блюд, десерт, очень интересные напитки, и при этом абсолютно не переели. От всей души рекомендую Максима, радостный и приятный гид👍🌸

    Прекрасная экскурсия, Максим провел по самым интересным и аутентичным местам. Мы сами бы туда не зашлиПрекрасная экскурсия, Максим провел по самым интересным и аутентичным местам. Мы сами бы туда не зашли
  • Ю
    Юлия
    18 августа 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Большое спасибо Максиму за прогулку! Я много много раз была в Вологде, но с гастрономической стороны не очень получалось город
    читать дальше

    открыть. Эта культура здесь начинает формироваться, все живое и активное. Не без недостатков, но это только добавляет обаяния.
    Безусловный плюс экскурсии - готовность Максима сформировать ее под запросы каждого участника. Самое яркое мое гастрономическое приключение в Вологде - это квас-эспрессо. Звучит дико, но вкус удивительно сбалансированный и нежный.
    К рассказу о еде Максим добавил еще истории про муралы, мне это было очень интересно.
    Ну и отдельное спасибо за сюрпризы, они очень подняли настроение.
    Думаю через год эту прогулку повторить - уверена, она будет все время обновляться, оставаясь увлекательной и искренней

  • С
    Сергей
    13 августа 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Формат гастропрогулки заинтересовал своей необычностью и всей семье очень понравился. Сценарий может меняться в зависимости от Ваших предпочтений. У нас прогулка заняла больше запланированного времени, за что отдельная благодарность Максиму. Многое узнали увидели и попробовали!!!
    Формат гастропрогулки заинтересовал своей необычностью и всей семье очень понравился. Сценарий может меняться в зависимости от
  • О
    Ольга
    8 августа 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Все было отлично. Прогулка, еда, разговоры о местном колорите.
  • Д
    Дарья
    3 августа 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь
    читать дальше

    рассказ)
    а если серьезно, то мы прошлись по нескольким заведениям, одно аутентичнее другого! И везде Максим экспертно рекомендовал, что бы такого диковинного попробовать. Местами просто ну и ну, местами вау, а местами надо прислушиваться к ощущениям) И маршрут мог меняться в зависимости от наших интересов или от смены темы: например, по пути между заведениями мы посетили потрясающие муралы (см фото). И все это приправлено интересными рассказами о городе, которых не услышишь от официальных гидов 😅 но очень ценными! При этом было так легко, словно мы знакомы уже давно)
    Чувствовалось, что Максим любит и ценит свой город, и этим особенным отношением и мы прониклись.

    Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь рассказ)Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь рассказ)Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь рассказ)Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь рассказ)Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь рассказ)
  • М
    Мария
    24 июля 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде.

    Нам очень понравилось! 👍

    У мужа в этот день был день
    читать дальше

    рождения, и мы пробовали вологодские блюда, слушали интересные истории Максима и поднимали бокалы за именинника! 🥳

    Мы посетили четыре замечательных заведения: два ресторана и две кофейни, и в каждом было что то уникальное.
    Наелись и нагулялись по городу! 😃👍
    Ещё и общее увлечение нашли: бачату и сальсу! 💃🕺

    Рекомендуем Максима однозначно! 👏

    И желаем творческих и профессиональных успехов! 🤗

    23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде
  • В
    Виктор
    8 июля 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Прогулка превзошла все ожидания. Было интересно, познавательно, весело. Максим в курсе всех последних событий вологодской ресторанной и барной жизни. Обсудили феномен региональной кухни, развитие чайной и кофейной культуры, посетили некоторые знаковые места и, конечно, попробовали наиболее интересные блюда

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
  2. «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
  3. Знакомьтесь, Вологда
  4. Другая Вологда: Заречье
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Воскресенский собор
  7. Набережная
  8. Дом Засецких
  9. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 175 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль