Индивидуальная
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Узнать, как менялся город на вкус, и попробовать блюда из локальных продуктов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Идеальная экскурсия для тех, кто уже знаком с правым берегом Вологды и хочет узнать больше о ее менее известной, но не менее интересной части
Начало: В районе Нижнего посада
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 ноября 2025Прекрасная душевная прогулка по "вкусным" местам Вологды с Максимом!
- ННаталья21 ноября 2025Мы туристы из Санкт - Петербурга. Гастропрогулка по Вологде с нашим гидом Максимом была познавательной и интересной. Вологда сразу расположила
- SSvetlana11 ноября 2025Уникальная и необыкновенно вкусная экскурсия. Максим показывает современный город в историческом центре с необычными блюдами и напитками в современных локациях и интересных интерьерах. Приятно поразили гостеприимные хозяева и официанты. Все было здорово!
- ООксана10 ноября 2025Спасибо огромное Максиму за увлекательный гастротур!!! Все было замечательно, но надо идти на пустой желудок, то все вкусняшки могут не влезть. Было очень интересно и очень вкусно! Спасибо за подарочки- приятный и вкусный бонус.
- ССветлана21 октября 2025Замечательная, легкая, душевная прогулка по городу с дегустацией блюд русской кухни, которые не встретишь в среднестатистическом меню. Экскурсия для тех, кто ищет новые вкусы и впечатления! Спасибо!
- ООльга15 сентября 2025Прекрасная экскурсия, Максим провел по самым интересным и аутентичным местам. Мы сами бы туда не зашли, потому, что ориентируясь только
- ЮЮлия18 августа 2025Большое спасибо Максиму за прогулку! Я много много раз была в Вологде, но с гастрономической стороны не очень получалось город
- ССергей13 августа 2025Формат гастропрогулки заинтересовал своей необычностью и всей семье очень понравился. Сценарий может меняться в зависимости от Ваших предпочтений. У нас прогулка заняла больше запланированного времени, за что отдельная благодарность Максиму. Многое узнали увидели и попробовали!!!
- ООльга8 августа 2025Все было отлично. Прогулка, еда, разговоры о местном колорите.
- ДДарья3 августа 2025Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь
- ММария24 июля 202523 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде.
Нам очень понравилось! 👍
У мужа в этот день был день
- ВВиктор8 июля 2025Прогулка превзошла все ожидания. Было интересно, познавательно, весело. Максим в курсе всех последних событий вологодской ресторанной и барной жизни. Обсудили феномен региональной кухни, развитие чайной и кофейной культуры, посетили некоторые знаковые места и, конечно, попробовали наиболее интересные блюда
