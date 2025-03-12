Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды

Вологда оживает в аудиоспектакле «Пересечение». Пройдите по маршруту героев, слушая их истории, и насладитесь подарком от главного героя
Аудиоспектакль-променад «Пересечение» в Вологде предлагает уникальную возможность услышать город через призму историй героев. Надев наушники, вы отправитесь в путешествие, где воспоминания и реальность пересекаются. Маршрут включает знаковые места, такие как флигель дома Дружинина и Софийский собор. Погружение в атмосферу дополняется напитком из кофейни, который входит в стоимость.

Это автономное путешествие, управляемое через чат-бот в Telegram, позволяет двигаться в удобном темпе
4.2
5 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальный аудиоспектакль в формате променад
  • 🏛️ Посещение исторических мест Вологды
  • 📱 Автономное путешествие через Telegram
  • 🎁 Подарок от главного героя - напиток
  • 🕒 Свобода выбора времени и темпа прогулки
Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Флигель дома Дружинина
  • Парк ВРЗ
  • Церковь Варлаама Хутынского
  • Шаламовский дом
  • Софийский собор
  • Церковь Покрова Богородицы на Торгу

Описание аудиогида

Это прогулка по смыслам и эмоциям, когда воспоминания и реальность сталкиваются в одной точке пространства. Герои разных времён, бабушка и внук, идут одним маршрутом, а вы оказываетесь собеседником на этом променаде.

Вы увидите:

  • Флигель дома Дружинина — деревянный памятник архитектуры начала 19 века
  • Парк ВРЗ — Кремлёвский сад — бывший архиерейский парк
  • Церковь Варлаама Хутынского, построенную в 1780 году на средства купца Узденникова
  • Шаламовский дом — двухэтажный особняк конца 18 века
  • Софийский собор, возведённый в 1568–1570 годах по распоряжению Ивана Грозного
  • Церковь Покрова Богородицы на Торгу — памятник архитектуры регионального значения 18 века
  • А также Ярмарочный дом, памятник В. И. Ленину и другие объекты

Вы услышите:

Историю о том, как два героя смотрят на один город с разницей примерно в 50 лет. Оба должны принять решение, от которого зависят их жизни. И в этот сложный момент обращаются к городу за советом.

Интересные факты и детали

  • Спектакль автономный: для него спрограммирован чат-бот в приложении Telegram. Помимо схемы движения и аудиосопровождения, бот будет демонстрировать путешественникам вологодскую печатную графику и фотографии города 70-х годов
  • Текст пьесы написал Дмитрий Мухин, заведующий научно-экспозиционным отделом архитектурно-этнографического музея Вологодской области «Семенково»
  • Героев пьесы озвучили Мария Иваненко из Камерного драматического театра и артист Вологодского ТЮЗа Антон Зайцев

Организационные детали

  • Обратите внимание, спектакль проходит в чат-боте в приложении Telegram без сопровождения гида
  • Запланируйте прогулку с 9:00 до 22:00 (у бота нет ограничений по времени работы, а вот кофейня открыта до 22:00), путешествуйте по истории в комфортном темпе, делайте остановки или даже паузы (можно продолжить прогулку в другой день)
  • Напиток из кофейни «Бюро» (подарок от главного героя спектакля) входит в стоимость экскурсии (кодовое слово для получения придёт вам в бот)
  • Зарядите телефон и возьмите наушники
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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мальцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
1
П
12 мар 2025
Очень интересный и удобный формат, можно в любой момент остановиться, сойти с маршрута, а потом вернуться
Это не совсем экскурсия, как и заявлено, мне показалось что это больше спектакль с погружение
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в прошлое города. И не с заумнымыми фразами и кучей дат, а простым языком и с возпонаниями человека о прошлом этих улиц. С переживаниями и эмоциями персонажей. Мы остались очень довольны. И приятным бонусом было горячее какао после прогулки

О
17 янв 2025
Мне очень понравилось, мы ходили с семилетним сыном, ему тоже было интересно. Экскурсия представлена в виде спектакля - город во времена молодости бабушки и настоящее время - это уже рассказывает ее внук. Я люблю такой тип экскурсий. Плюс приятный бонус - бесплатный напиток в кофейне)
Мне очень понравилось, мы ходили с семилетним сыном, ему тоже было интересно. Экскурсия представлена в виде
О
10 янв 2025
Все было как заявлено в описании. Спасибо за горячий напиток🤗
Маша
Маша
Ответ организатора:
Благодарим, что выбрали прогулку с героями аудиоспектакля-променада «Пересечение»!
Расскажите, пожалуйста, с чем связана Ваша низкая оценка прогулке, если она соответствует описанию, как Вы пишите. Это поможет нам в развитии проекта
е
4 янв 2025
Это был ужас ужасный,зачем мне было в течении 2 х часов слушать рассказчика,как он отучился 4 года в университете,и хочет стать программистом. Очень мало исторической информации,вообще ни о чем. Мы с сыном плевались. Удивилась,что это чудо создали взрослые люди,просто очень мало фактов исторических и мало информации,рассчитано на 5ти летних,спасло только хороший кофе в подарок
Маша
Маша
Ответ организатора:
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания, но описание спектакля соответствует действительности. Очень сожалеем, что Вы ошиблись с выбором.
А
22 дек 2024
Отличная экскурсия по центру Вологды! О людях и пересечении их историй, вплетенных в сам город и его знаковые места. Полное ощущение рассказчика Васи рядом. Спасибо всей команде проекта за такое замечательное времяпровождение! Буду ждать новых прогулок в таком формате:)

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