Аудиоспектакль-променад «Пересечение» в Вологде предлагает уникальную возможность услышать город через призму историй героев. Надев наушники, вы отправитесь в путешествие, где воспоминания и реальность пересекаются. Маршрут включает знаковые места, такие как флигель дома Дружинина и Софийский собор. Погружение в атмосферу дополняется напитком из кофейни, который входит в стоимость. Это автономное путешествие, управляемое через чат-бот в Telegram, позволяет двигаться в удобном темпе

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание аудиогида

Это прогулка по смыслам и эмоциям, когда воспоминания и реальность сталкиваются в одной точке пространства. Герои разных времён, бабушка и внук, идут одним маршрутом, а вы оказываетесь собеседником на этом променаде.

Вы увидите:

Флигель дома Дружинина — деревянный памятник архитектуры начала 19 века

— деревянный памятник архитектуры начала 19 века Парк ВРЗ — Кремлёвский сад — бывший архиерейский парк

— Кремлёвский сад — бывший архиерейский парк Церковь Варлаама Хутынского , построенную в 1780 году на средства купца Узденникова

, построенную в 1780 году на средства купца Узденникова Шаламовский дом — двухэтажный особняк конца 18 века

— двухэтажный особняк конца 18 века Софийский собор , возведённый в 1568–1570 годах по распоряжению Ивана Грозного

, возведённый в 1568–1570 годах по распоряжению Ивана Грозного Церковь Покрова Богородицы на Торгу — памятник архитектуры регионального значения 18 века

— памятник архитектуры регионального значения 18 века А также Ярмарочный дом, памятник В. И. Ленину и другие объекты

Вы услышите:

Историю о том, как два героя смотрят на один город с разницей примерно в 50 лет. Оба должны принять решение, от которого зависят их жизни. И в этот сложный момент обращаются к городу за советом.

Интересные факты и детали

Спектакль автономный: для него спрограммирован чат-бот в приложении Telegram. Помимо схемы движения и аудиосопровождения, бот будет демонстрировать путешественникам вологодскую печатную графику и фотографии города 70-х годов

Текст пьесы написал Дмитрий Мухин, заведующий научно-экспозиционным отделом архитектурно-этнографического музея Вологодской области «Семенково»

Героев пьесы озвучили Мария Иваненко из Камерного драматического театра и артист Вологодского ТЮЗа Антон Зайцев

Организационные детали