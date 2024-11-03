Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер

Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
В Воронежской области расположена молочная ферма «Эконива», где можно узнать о современных методах производства молочных продуктов и попробовать свежую продукцию. Контактное общение с новорожденными телятами принесет радость как детям, так
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и взрослым.

Далее экскурсия продолжается в Дивногорье - музейный комплекс с пещерными храмами и живописными видами.

Здесь можно посетить храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой крепости и некрополь IX-X веков. Восхитительная панорама на излучину реки Дон откроется с возвышенности.

Альтернативная программа включает посещение Малых Див, пещерной церкви и обводной галереи с часовнями. Комплекс упоминается с 1653 года, но есть предположения о более раннем его возникновении. Граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства

7 причин купить эту экскурсию

  • 🐄 Уникальная возможность посетить современную молочную ферму
  • 🧀 Дегустация свежих молочных продуктов
  • 👶 Контактное общение с новорожденными телятами
  • 🏰 Посещение исторических пещерных храмов
  • 🌄 Захватывающие виды на излучину реки Дон
  • 🕍 Погружение в историю средневековой крепости
  • 🌿 Прогулка по живописным природным ландшафтам
    • Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
    Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
    Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Молочная ферма «ЭкоНива»
  • Пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери
  • Маяцкая средневековая крепость
  • Некрополь IX-X вв
  • Меловые Дивы
  • Малые Дивы
  • Пещерная церковь и обводная галерея

    • Описание экскурсии

    Экскурсия на ферму Мы посетим молочную ферму немецкой корпорации «Эко
    Нива», оборудованную по последнему слову техники. На этой ферме мы не только узнаем все о современной системе производства молочных продуктов и уходу за животными, но и попробуем продукцию одного из лучших и самых технологичных предприятий Воронежской области. Невероятные положительные эмоции от контактного общения с новорожденными телятами не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Пещерные храмы и средневековая крепость Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник «Дивногорье». Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо — Меловые Дивы. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Альтернативная программа: Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый билет3 800 ₽
    Детский билет (до 12 лет)2 900 ₽
    Детский билет (до 5 лет)1 900 ₽
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Молочную ферму «ЭкоНива»
    • Музей-заповедник «Дивногорье»
    Что включено
    • Транспортное обслуживание по программе
    • Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
    • Экскурсионное обслуживание
    • Обед в кафе (или монастырская трапеза)
    • Входные билеты на экскурсионные объекты
    • Звуковое оборудование для комфортной экскурсии - радиогид
    Что не входит в цену
    • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
    Завершение: Площадь Ленина, Воронеж
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 11 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    • Уровень сложности экскурсий средний - общедоступный, возможны холмистые участки по маршруту, лестницы
    • Рекомендуется удобная обувь, головные уборы, вода
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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