В Воронежской области расположена молочная ферма «Эконива», где можно узнать о современных методах производства молочных продуктов и попробовать свежую продукцию. Контактное общение с новорожденными телятами принесет радость как детям, так
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Экскурсия на ферму Мы посетим молочную ферму немецкой корпорации «Эко
Нива», оборудованную по последнему слову техники. На этой ферме мы не только узнаем все о современной системе производства молочных продуктов и уходу за животными, но и попробуем продукцию одного из лучших и самых технологичных предприятий Воронежской области. Невероятные положительные эмоции от контактного общения с новорожденными телятами не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Пещерные храмы и средневековая крепость Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник «Дивногорье». Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо — Меловые Дивы. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Альтернативная программа: Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|3 800 ₽
|Детский билет (до 12 лет)
|2 900 ₽
|Детский билет (до 5 лет)
|1 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Молочную ферму «ЭкоНива»
- Музей-заповедник «Дивногорье»
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
- Экскурсионное обслуживание
- Обед в кафе (или монастырская трапеза)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Звуковое оборудование для комфортной экскурсии - радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
Завершение: Площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Уровень сложности экскурсий средний - общедоступный, возможны холмистые участки по маршруту, лестницы
- Рекомендуется удобная обувь, головные уборы, вода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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