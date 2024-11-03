Экскурсия на ферму Мы посетим молочную ферму немецкой корпорации «Эко

Нива», оборудованную по последнему слову техники. На этой ферме мы не только узнаем все о современной системе производства молочных продуктов и уходу за животными, но и попробуем продукцию одного из лучших и самых технологичных предприятий Воронежской области. Невероятные положительные эмоции от контактного общения с новорожденными телятами не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Пещерные храмы и средневековая крепость Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник «Дивногорье». Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо — Меловые Дивы. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Альтернативная программа: Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.