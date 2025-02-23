Экскурсии по фермам Воронежа

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Воронеже, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия на осетровую ферму
На автобусе
5 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на осетровую ферму
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
«Что вас ожидает: Откройте для себя все тонкости выращивания осетровой рыбы Мы посетим осетровую ферму и узнаем как именно её разводят, покормим рыбу с рук и сфотографируемся с ней»
Расписание: См. расписание
9 мая в 09:30
12 июн в 09:30
2500 ₽ за человека
Ферма Долина пчёл
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Ферма Долина пчёл
Путешествие на пасеку в Рамонском районе подарит незабываемые впечатления. Узнайте о жизни пчёл и насладитесь природой в компании единомышленников
Начало: Воронеж, пл. Ленина, 2
7 июн в 09:00
2400 ₽ за человека
Ферма Лобстеры Черноземья
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Ферма Лобстеры Черноземья
Начало: Воронеж, пл. Ленина, 2
«Ежемесячно выпускниками фермы становятся полторы тонны продукции»
19 апр в 09:00
3 мая в 09:00
2700 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На ферму»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия на осетровую ферму
  2. Ферма Долина пчёл
  3. Ферма Лобстеры Черноземья
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Набережная
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Театр оперы и балета
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Усадьба Веневитиновых
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в апреле 2025
Сейчас в Воронеже в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 2700. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год на ферму, 16 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь