Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских

Хотите познакомится с историей Воронежа

Хотите познакомится с историей Воронежа? Приглашаем на обзорную пешеходную экскурсию по Воронежу! Вы узнаете богатую историю города, а главное вы увидите великолепный дворец князей Ольденбургских, он пользуется особой известностью среди памятных мест Центрального Черноземья и является одной из главнейших достопримечательностей Воронежского края.
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских

Что вы увидите 🤩

  • Большая Дворянская улица (проспекту Революции)
  • Воронежский дворец
  • Здание ЮВЖД
  • Благовещенский Кафедральный собор
  • Площадь Победы и Петровский сквер
  • Дворцового комплекса княгини Ольденбургской
  • Здание «Свитского корпуса»
Что вас ждет
Прогулка по Воронежу
Начнем экскурсию прогулкой по Большой Дворянской улице (проспекту Революции). Увидим сохранившиеся до наших дней и отреставрированные архитектурные памятники XIX века. Осмотрим Воронежский дворец XVIII века и здание ЮВЖД. Полюбуемся на Благовещенский Кафедральный собор. Прогуляемся по площади Победы и Петровскому скверу.
Дворцовый комплекс княгини Ольденбургской
Продолжим знакомство с городом посещением Дворцового комплекса княгини Ольденбургской. Правнучки Марии Франсуазы-Жозефины, жены Наполеона Бонапарта.
Перед нами предстанет уникальный дворец в староанглийском стиле XIX века постройки. Посетим здание «Свитского корпуса». Полностью отреставрированный дом-музей, в котором пребывала свита Императорской семьи.
Осмотрим богатую коллекцию предметов и документов, имеющих непосредственное отношение к дворцовому комплексу: антикварную мебель, ковры, фарфоровую и металлическую посуду, предметы нумизматики, коллекцию открыток, редкие книги и журналы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
8 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно по договоренности

Гиды В.
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