Что вас ждет

Прогулка по Воронежу

Начнем экскурсию прогулкой по Большой Дворянской улице (проспекту Революции). Увидим сохранившиеся до наших дней и отреставрированные архитектурные памятники XIX века. Осмотрим Воронежский дворец XVIII века и здание ЮВЖД. Полюбуемся на Благовещенский Кафедральный собор. Прогуляемся по площади Победы и Петровскому скверу.

Дворцовый комплекс княгини Ольденбургской

Продолжим знакомство с городом посещением Дворцового комплекса княгини Ольденбургской. Правнучки Марии Франсуазы-Жозефины, жены Наполеона Бонапарта.

Перед нами предстанет уникальный дворец в староанглийском стиле XIX века постройки. Посетим здание «Свитского корпуса». Полностью отреставрированный дом-музей, в котором пребывала свита Императорской семьи.

Осмотрим богатую коллекцию предметов и документов, имеющих непосредственное отношение к дворцовому комплексу: антикварную мебель, ковры, фарфоровую и металлическую посуду, предметы нумизматики, коллекцию открыток, редкие книги и журналы.