Острогожск, известный как «Воронежские Афины», удивит вас своей архитектурой и богатой историей. Во время экскурсии вы посетите дом-музей И. Н. Крамского, место встречи Петра I с Мазепой и прогуляетесь по старинным улочкам города.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Острогожск!

Приглашаем вас в Острогожск — удивительный город, который с XIX века называют «Воронежскими Афинами». Этот город впечатляет своей архитектурой, богатой историей и уникальной атмосферой, сохранившейся до наших дней.

Исторические моменты

Во время экскурсии вы сможете узнать о значимых событиях, которые оставили след в истории Острогожска:

Строительство крепости в 1652 году и создание Белгородской черты;

Восстание Степана Разина;

Встреча Петра I с гетманом Мазепой.

Культурные достопримечательности

Мы посетим дом-музей знаменитого художника И. Н. Крамского, а также место, где прошло детство известного поэта С. Я. Маршака. Прогулка по уютным улочкам города позволит вам насладиться старинными фасадами и уникальной архитектурой.

Панорама города

Вы увидите майдан, где установлен памятный камень встречи Петра и Мазепы, и подниметесь на пожарную каланчу, чтобы полюбоваться великолепной панорамой Острогожска. Этот тур не только откроет вам исторические страницы города, но и продемонстрирует, как он повлиял на многих великих людей России.