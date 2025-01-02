Описание экскурсии
Добро пожаловать в Острогожск!
Приглашаем вас в Острогожск — удивительный город, который с XIX века называют «Воронежскими Афинами». Этот город впечатляет своей архитектурой, богатой историей и уникальной атмосферой, сохранившейся до наших дней.
Исторические моменты
Во время экскурсии вы сможете узнать о значимых событиях, которые оставили след в истории Острогожска:
- Строительство крепости в 1652 году и создание Белгородской черты;
- Восстание Степана Разина;
- Встреча Петра I с гетманом Мазепой.
Культурные достопримечательности
Мы посетим дом-музей знаменитого художника И. Н. Крамского, а также место, где прошло детство известного поэта С. Я. Маршака. Прогулка по уютным улочкам города позволит вам насладиться старинными фасадами и уникальной архитектурой.
Панорама города
Вы увидите майдан, где установлен памятный камень встречи Петра и Мазепы, и подниметесь на пожарную каланчу, чтобы полюбоваться великолепной панорамой Острогожска. Этот тур не только откроет вам исторические страницы города, но и продемонстрирует, как он повлиял на многих великих людей России.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Острогожск
- Дом-музей И.Н. Крамского
- Художественный музей И.Н. Крамского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Легковой авто - 8000 руб. /nЛичные расходы/nВходные билеты в музей