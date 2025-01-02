Родина Крамского - Острогожск

Острогожск, известный как «Воронежские Афины», удивит вас своей архитектурой и богатой историей. Во время экскурсии вы посетите дом-музей И. Н. Крамского, место встречи Петра I с Мазепой и прогуляетесь по старинным улочкам города.
Родина Крамского - Острогожск
Ближайшие даты:
2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв7
янв8
янв
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Острогожск!

Приглашаем вас в Острогожск — удивительный город, который с XIX века называют «Воронежскими Афинами». Этот город впечатляет своей архитектурой, богатой историей и уникальной атмосферой, сохранившейся до наших дней.

Исторические моменты

Во время экскурсии вы сможете узнать о значимых событиях, которые оставили след в истории Острогожска:

  • Строительство крепости в 1652 году и создание Белгородской черты;
  • Восстание Степана Разина;
  • Встреча Петра I с гетманом Мазепой.

Культурные достопримечательности

Мы посетим дом-музей знаменитого художника И. Н. Крамского, а также место, где прошло детство известного поэта С. Я. Маршака. Прогулка по уютным улочкам города позволит вам насладиться старинными фасадами и уникальной архитектурой.

Панорама города

Вы увидите майдан, где установлен памятный камень встречи Петра и Мазепы, и подниметесь на пожарную каланчу, чтобы полюбоваться великолепной панорамой Острогожска. Этот тур не только откроет вам исторические страницы города, но и продемонстрирует, как он повлиял на многих великих людей России.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Острогожск
  • Дом-музей И.Н. Крамского
  • Художественный музей И.Н. Крамского
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Легковой авто - 8000 руб. /nЛичные расходы/nВходные билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.