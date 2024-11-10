Обзорные экскурсии по Воронежу

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Воронеж - столица Черноземья

Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Первое знакомство с Воронежем обещает быть незабываемым, если провести его в компании опытных гидов.

В течение трех часов гости города смогут погрузиться в его богатую историю, начиная от основания и до
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современности.

Экскурсия предлагает уникальную возможность подняться на борт копии знаменитого русского линейного корабля времен Петра I «Гото-Предестинация», где каждый сможет ощутить дух прошлых эпох.

Помимо этого, вас ждет знакомство с символами Воронежа: от величественного Благовещенского кафедрального собора до трогательного памятника Белому Биму Чёрное ухо.

Экскурсия включает в себя посещение не только исторических, но и культурных мест, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.

Это идеальный способ познакомиться с Воронежем, его выдающимися жителями и значимыми событиями, которые оставили отпечаток в истории города

4.4
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛳️ Погружение в историю русского флота
  • 🏛️ Посещение знаковых мест Воронежа
  • 📚 Узнаете о выдающихся жителях города
  • 🚌 Комфортабельный автобусный тур
  • 🎧 Радиогиды для лучшего восприятия

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в комфортных условиях, что делает путешествие особенно приятным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Воронеж - столица Черноземья
Воронеж - столица Черноземья
Воронеж - столица Черноземья

Что можно увидеть

  • Благовещенский кафедральный собор
  • Памятник Петру I
  • Скульптура Лечебный стул № 0001
  • Памятник Белому Биму Чёрное ухо
  • Корабль Гото-Предестинация

Описание экскурсии

Летучий голландец

Как переводится загадочное название корабля «Гото-Предестинация»? Что стало с оригинальным парусником? Правда ли, что реплика легендарного судна строилась по акварели XVIII века? Вы поднимитесь на борт и перенесетесь в прошлое. Гид познакомит вас с богатой экспозицией и расскажет о быте и боевых походах моряков прошлых столетий, а также проведет вас в капитанскую каюту.

Символы города

Мы посетим знаковые места Воронежа, среди которых:

  • Благовещенский кафедральный собор в Русско-Византийском стиле, один из самых высоких православных храмов мира
  • Памятник Петру I, который указывает на завоеванный Азов
  • Скандальная скульптура Лечебный стул № 0001 у Дома областного правительства
  • Памятник Белому Биму Чёрное ухо, сошедший со страниц книги воронежского писателя Гавриила Троепольского

Вы услышите городские легенды и занимательные истории о людях, живших здесь: А. Кольцове, И. Никитине, И. Бунине, А. Платонове, Д. Веневитинове и многих других. Воронеж откроет вам богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое и древние духовные святыни, а гид поделится интересными фактами о «колыбели» русского регулярного военно-морского флота и родине военно-воздушного десанта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, на маршруте предусмотрено более 5 выходов
  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов
  • Дополнительные расходы не предвидятся

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1950 ₽
Дети до 12 лет1800 ₽
Дети до 5 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 478 туристов
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сусанна
Видно, что Вячеслав любит свой город. Очень приятно видеть целеустремленную молодежь. Экскурсия прошла с большим интересом. Насыщенная экскурсия. Несмотря на непогоду, все прошло замечательно! Рекомендую! Большое спасибо от нашей дружной компании!
Видно, что Вячеслав любит свой город. Очень приятно видеть целеустремленную молодежь. Экскурсия прошла с большим интересом.
Видно, что Вячеслав любит свой город. Очень приятно видеть целеустремленную молодежь. Экскурсия прошла с большим интересом.
Видно, что Вячеслав любит свой город. Очень приятно видеть целеустремленную молодежь. Экскурсия прошла с большим интересом.
Видно, что Вячеслав любит свой город. Очень приятно видеть целеустремленную молодежь. Экскурсия прошла с большим интересом.
Видно, что Вячеслав любит свой город. Очень приятно видеть целеустремленную молодежь. Экскурсия прошла с большим интересом.
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А
Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу видно, что любит свой город. Много нового и интересного узнали.
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СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Получили много впечатлений. После такого рассказа хочется ещё раз приехать, но уже летом. Советуем!!!
Стоить обратить внимание, что вы платите за обзорную экскурсию, но помимо обзорной в комплекте еще и получаете посещение музея без доплаты. Сами хотели изначально посетить корабль, но в выходные дни на него купить билет практически не реально, а тут вам 2 в одном! Экскурсия групповая, но и цена соответствует. У нас кстати группа была совсем не большая и катались на микроавтобусе. Еще раз Спасибо, будем рекомендовать.

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В
13 августа 2023 года мы отправились в маленькое путешествие из Орла в Воронеж на экскурсию "Воронеж - столица Черноземья", и совершенно неожиданно оказались в необыкновенной атмосфере заботы, отдыха и познания
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истории этого края. Организатор и Гид (с большой буквы) Вячеслав смог стать для нас настоящим открытием человеческих чувств и высокого профессионализма. Знания истории своего края удивили нас и не оставили равнодушными. Очень красивая речь у Гида и желание быть понятым. Спасибо огромное!!!! Остается желание посетить столь великолепное место не один раз. Очень рекомендую.

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Светлана
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом и его историей.

Хочу отметить гида Марину за её умение структурировать материал и подавать его дозировано. Это очень ощущается по сравнению со вчерашней экскурсией
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за город с другим гидом.

Также хочу отметить чистоту окон автобуса! Это очень большой плюс, когда некоторая часть экскурсии идет по дороге из автобуса.

К сожалению, не попала на сам корабль, т. к. буквально утром забронировала экскурсию на тот же день, но была предупреждена об этом заранее до поездки (в принципе, не сильно расстроилась).

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А
Очень повезло с погодой, было солнечно и тепло. Гид приехал вовремя, людей в автобусе не очень много. Посмотрели главные достопримечательности города. Посетили корабль Гото. Порадовало, что было много выходов из
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автобуса. Гид Вячеслав очень грамотный и очень интересно рассказывал о городе, даже не думала, что город Воронеж настолько красивый и богат историей. Спасибо большое за экскурсию. Уехала в очень прекрасном настроении домой 🌸🌸🌸🌸🌸🌸

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О
Недавно переехала в этот город и в повседневной суете не успела его полюбить. Но как только побыла вместе с сестрой на экскурсии стала по-другому к нему относиться. Я была удивлена насколько глубокая история у этого немаленького города, сколько много вдохновляющих мест есть здесь, в которые сама я вряд ли бы заглянула. Всем советую окунуться в приятную атмосферу этого города.
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