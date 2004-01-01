Обзорные экскурсии по Воронежу

Что вас ожидает

Летучий голландец

Как переводится загадочное название корабля «Гото-Предестинация»? Что стало с оригинальным парусником? Правда ли, что реплика легендарного судна строилась по акварели XVIII века? Вы поднимитесь на борт и перенесетесь в прошлое. Гид познакомит вас с богатой экспозицией и расскажет о быте и боевых походах моряков прошлых столетий, а также проведет вас в капитанскую каюту.

Символы города

Мы посетим знаковые места Воронежа, среди которых:

Благовещенский кафедральный собор в Русско-Византийском стиле, один из самых высоких православных храмов мира

Памятник Петру I, который указывает на завоеванный Азов

Скандальная скульптура Лечебный стул № 0001 у Дома областного правительства

Памятник Белому Биму Чёрное ухо, сошедший со страниц книги воронежского писателя Гавриила Троепольского

Вы услышите городские легенды и занимательные истории о людях, живших здесь: А.Кольцове, И.Никитине, И.Бунине, А.Платонове, Д.Веневитинове и многих других. Воронеж откроет вам богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое и древние духовные святыни, а гид поделится интересными фактами о «колыбели» русского регулярного военно-морского флота и родине военно-воздушного десанта.