Обзорные экскурсии по Воронежу

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Воронеж — столица Черноземья

Собрать все визитные карточки города на обзорной экскурсии и подняться на борт «Гото-Предестинации»

Вячеслав
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Вячеслав – экскурсионное агентство
Первое знакомство — всегда волнительно, поэтому доверьте это профессионалам! За три часа вы увидите главные памятники Воронежа и услышите историю города от основания до наших дней, осмотрите изнутри копию русского линейного корабля времен Петра I и узнаете интересные факты о выдающихся жителях.

1277 за человека

Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья

Что вас ожидает

Летучий голландец
Как переводится загадочное название корабля «Гото-Предестинация»? Что стало с оригинальным парусником? Правда ли, что реплика легендарного судна строилась по акварели XVIII века? Вы поднимитесь на борт и перенесетесь в прошлое. Гид познакомит вас с богатой экспозицией и расскажет о быте и боевых походах моряков прошлых столетий, а также проведет вас в капитанскую каюту.

Символы города
Мы посетим знаковые места Воронежа, среди которых:

  • Благовещенский кафедральный собор в Русско-Византийском стиле, один из самых высоких православных храмов мира
  • Памятник Петру I, который указывает на завоеванный Азов
  • Скандальная скульптура Лечебный стул № 0001 у Дома областного правительства
  • Памятник Белому Биму Чёрное ухо, сошедший со страниц книги воронежского писателя Гавриила Троепольского

Вы услышите городские легенды и занимательные истории о людях, живших здесь: А.Кольцове, И.Никитине, И.Бунине, А.Платонове, Д.Веневитинове и многих других. Воронеж откроет вам богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое и древние духовные святыни, а гид поделится интересными фактами о «колыбели» русского регулярного военно-морского флота и родине военно-воздушного десанта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, на маршруте предусмотрено более 5 выходов
  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов
  • Дополнительные расходы не предвидятся
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья
Воронеж — столица Черноземья

Экскурсия проводится в воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в городе Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
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