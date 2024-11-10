Обзорные экскурсии по Воронежу

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в комфортных условиях, что делает путешествие особенно приятным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Благовещенский кафедральный собор
Памятник Петру I
Скульптура Лечебный стул № 0001
Памятник Белому Биму Чёрное ухо
Корабль Гото-Предестинация
Описание экскурсии
Летучий голландец
Как переводится загадочное название корабля «Гото-Предестинация»? Что стало с оригинальным парусником? Правда ли, что реплика легендарного судна строилась по акварели XVIII века? Вы поднимитесь на борт и перенесетесь в прошлое. Гид познакомит вас с богатой экспозицией и расскажет о быте и боевых походах моряков прошлых столетий, а также проведет вас в капитанскую каюту.
Символы города
Мы посетим знаковые места Воронежа, среди которых:
Благовещенский кафедральный собор в Русско-Византийском стиле, один из самых высоких православных храмов мира
Памятник Петру I, который указывает на завоеванный Азов
Скандальная скульптура Лечебный стул № 0001 у Дома областного правительства
Памятник Белому Биму Чёрное ухо, сошедший со страниц книги воронежского писателя Гавриила Троепольского
Вы услышите городские легенды и занимательные истории о людях, живших здесь: А. Кольцове, И. Никитине, И. Бунине, А. Платонове, Д. Веневитинове и многих других. Воронеж откроет вам богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое и древние духовные святыни, а гид поделится интересными фактами о «колыбели» русского регулярного военно-морского флота и родине военно-воздушного десанта.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, на маршруте предусмотрено более 5 выходов
Экскурсия проводится с использованием радиогидов
Дополнительные расходы не предвидятся
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1950 ₽
Дети до 12 лет
1800 ₽
Дети до 5 лет
900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 478 туристов
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сусанна
Видно, что Вячеслав любит свой город. Очень приятно видеть целеустремленную молодежь. Экскурсия прошла с большим интересом. Насыщенная экскурсия. Несмотря на непогоду, все прошло замечательно! Рекомендую! Большое спасибо от нашей дружной компании!
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А
Антон
Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу видно, что любит свой город. Много нового и интересного узнали. читать дальшеуменьшить
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Получили много впечатлений. После такого рассказа хочется ещё раз приехать, но уже летом. Советуем!!! Стоить обратить внимание, что вы платите за обзорную экскурсию, но помимо обзорной в комплекте еще и получаете посещение музея без доплаты. Сами хотели изначально посетить корабль, но в выходные дни на него купить билет практически не реально, а тут вам 2 в одном! Экскурсия групповая, но и цена соответствует. У нас кстати группа была совсем не большая и катались на микроавтобусе. Еще раз Спасибо, будем рекомендовать.
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В
Владимир
13 августа 2023 года мы отправились в маленькое путешествие из Орла в Воронеж на экскурсию "Воронеж - столица Черноземья", и совершенно неожиданно оказались в необыкновенной атмосфере заботы, отдыха и познания читать дальшеуменьшить
истории этого края. Организатор и Гид (с большой буквы) Вячеслав смог стать для нас настоящим открытием человеческих чувств и высокого профессионализма. Знания истории своего края удивили нас и не оставили равнодушными. Очень красивая речь у Гида и желание быть понятым. Спасибо огромное!!!! Остается желание посетить столь великолепное место не один раз. Очень рекомендую.
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Светлана
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом и его историей.
Хочу отметить гида Марину за её умение структурировать материал и подавать его дозировано. Это очень ощущается по сравнению со вчерашней экскурсией читать дальшеуменьшить
за город с другим гидом.
Также хочу отметить чистоту окон автобуса! Это очень большой плюс, когда некоторая часть экскурсии идет по дороге из автобуса.
К сожалению, не попала на сам корабль, т. к. буквально утром забронировала экскурсию на тот же день, но была предупреждена об этом заранее до поездки (в принципе, не сильно расстроилась).
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А
Анастасия
Очень повезло с погодой, было солнечно и тепло. Гид приехал вовремя, людей в автобусе не очень много. Посмотрели главные достопримечательности города. Посетили корабль Гото. Порадовало, что было много выходов из читать дальшеуменьшить
автобуса. Гид Вячеслав очень грамотный и очень интересно рассказывал о городе, даже не думала, что город Воронеж настолько красивый и богат историей. Спасибо большое за экскурсию. Уехала в очень прекрасном настроении домой 🌸🌸🌸🌸🌸🌸
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О
Оксана
Недавно переехала в этот город и в повседневной суете не успела его полюбить. Но как только побыла вместе с сестрой на экскурсии стала по-другому к нему относиться. Я была удивлена насколько глубокая история у этого немаленького города, сколько много вдохновляющих мест есть здесь, в которые сама я вряд ли бы заглянула. Всем советую окунуться в приятную атмосферу этого города.
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