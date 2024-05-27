1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Также есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест), микроавтобусе (до 18 мест) и автобусе (до 49 мест), стоимость по запросу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«Если вас 1-4 человека, то экскурсия проходит на машине седан LADA Vesta Cross, если 5-8 человек, то на минивэне Hyundai Grand Starex»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
«Благовещенский, Адмиралтейская) Основные улицы же мы сможем наблюдать из окна роскошного туристического минивэна премиум класса»
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса27 мая 2024Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
- ВВалентина24 мая 2024Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
- ССергей17 мая 2024Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
- ДДарья12 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия. Интересные рассказы о фактах истории и просто о городе. Ещё раз спасибо. Рекомендую!
- ЛЛилия11 мая 2024Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
- ССветлана7 мая 2024Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7 лет) заслушались, посмотрели много
- ООльга7 мая 2024Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
- ГГалина2 мая 2024Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
- ЕЕлена28 апреля 2024Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На микроавтобусе»
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