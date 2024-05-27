Экскурсии на микроавтобусе в Воронеже с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж исторический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Также есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест), микроавтобусе (до 18 мест) и автобусе (до 49 мест), стоимость по запросу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«Если вас 1-4 человека, то экскурсия проходит на машине седан LADA Vesta Cross, если 5-8 человек, то на минивэне Hyundai Grand Starex»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
«Благовещенский, Адмиралтейская) Основные улицы же мы сможем наблюдать из окна роскошного туристического минивэна премиум класса»
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
  • В
    Валентина
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
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    даже больше времени на нас, чем было запланировано. Мы тоже полюбили Воронеж и хочется вернуться и посетить с экскурсией другие места

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Прекрасная обзорная экскурсия. Интересные рассказы о фактах истории и просто о городе. Ещё раз спасибо. Рекомендую!
  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
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    за отдельную плату, чего я не сделала). Но! В дальнейшем это все окупилось сторицей, т к Виктор пешком провел нас по улочкам города, мог рассказать истории практически про каждое историческое здание или период города, он кладезь информации по всем эпохам. Заводил нас туда или показывал то, на что мы, гуляя, никогда не обратили бы внимание. Компенсировал свое опоздание, увеличив время экскурсии. Интересный и увлекательный рассказчик. После к нему можно обратиться за советами по посещению музеев и просто по поводу города. Однозначно советую.

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7 лет) заслушались, посмотрели много
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    красивых и интересных мест, узнали историю… вообщем появилось желание снова посетить Воронеж и провести экскурсию с Виктором, очень рекомендую! Спасибо за организацию!

    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
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    на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде!

  • Г
    Галина
    2 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На микроавтобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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