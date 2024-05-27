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за отдельную плату, чего я не сделала). Но! В дальнейшем это все окупилось сторицей, т к Виктор пешком провел нас по улочкам города, мог рассказать истории практически про каждое историческое здание или период города, он кладезь информации по всем эпохам. Заводил нас туда или показывал то, на что мы, гуляя, никогда не обратили бы внимание. Компенсировал свое опоздание, увеличив время экскурсии. Интересный и увлекательный рассказчик. После к нему можно обратиться за советами по посещению музеев и просто по поводу города. Однозначно советую.