На нашей экскурсии вы побываете в пещерных храмах и на руинах средневековых крепостей среди белоснежных скал.
Помимо православных архитектурных комплексов, вы увидите также природные достопримечательности — Меловые Дивы и панораму излучины Дона со смотровой площадки на вершине.
Помимо православных архитектурных комплексов, вы увидите также природные достопримечательности — Меловые Дивы и панораму излучины Дона со смотровой площадки на вершине.
Описание экскурсииНас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей… Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс. По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э. Позднее, в VIII–X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, в толще меловых гор они создавали пещерные храмы, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру. Поздний ОБЕД в кафе Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, высеченный прямо в толще меловой горы, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо - Меловые Дивы. Причудливые меловые столбы-останцы - одинокие стражи равнины, застывшие в немом изумлении перед вечностью. Их белизна слепит на солнце, а вечером они купаются в мягком золоте заката, становясь неземными, почти мифическими. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Альтернативная программа*: Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.
*По техническим причинам посещение музея-заповедника-Дивногорье может быть заменено на Дивногорский Свято-Успенский монастырь *Уровень сложности экскурсий: Выше среднего Важная информация:
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
- Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
- Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
- Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании;
- По техническим причинам монастырская трапеза может быть заменена на обед в кафе;
- В зависимости от погодных условий и эпидемиологической ситуации посещение двух из трех объектов: Дивногорский монастырь, музей-заповедник «Дивногорье», Костомаровский монастырь.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-заповедник «Дивногорье»
- Костомаровский Спасский монастырь
- Церковь Сицилийской иконы Божией Матери
Что включено
- Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
- Видовые места и пешеходные прогулки
- Посещение храмов
- Обед (монастырская трапеза)
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии
- Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы
- Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей
- Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании
- По техническим причинам монастырская трапеза может быть заменена на обед в кафе
- В зависимости от погодных условий и эпидемиологической ситуации посещение двух из трех объектов: Дивногорский монастырь, музей-заповедник «Дивногорье», Костомаровский монастырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 260 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная, насыщенная экскурсия!
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В
Очень хороший, опытный гид, организация четкая
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С
Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе
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В
Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе
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С
Переехали в замечательный город Воронеж 2,5 года назад. И до, и после переезда интересовались историей города. Но то, что узнали на экскурсии, не узнали бы из интернет-источников никогда. Проводником в
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Д
Мммммм, какая прекрасная поездка была! Посещали на 9 мая. Наш гид Елена - супергид, о котором можно только мечтать, заботилась о комфорте всех участников, о том, чтобы мы всё увидели
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