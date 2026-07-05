«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1

Путешествие в исторические места Костомарово и Дивногорье на групповой экскурсии
На нашей экскурсии вы побываете в пещерных храмах и на руинах средневековых крепостей среди белоснежных скал.

Помимо православных архитектурных комплексов, вы увидите также природные достопримечательности — Меловые Дивы и панораму излучины Дона со смотровой площадки на вершине.
4.6
260 отзывов
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1

Описание экскурсии

Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей… Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс. По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э. Позднее, в VIII–X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, в толще меловых гор они создавали пещерные храмы, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру. Поздний ОБЕД в кафе Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, высеченный прямо в толще меловой горы, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо - Меловые Дивы. Причудливые меловые столбы-останцы - одинокие стражи равнины, застывшие в немом изумлении перед вечностью. Их белизна слепит на солнце, а вечером они купаются в мягком золоте заката, становясь неземными, почти мифическими. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Альтернативная программа*: Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.

*По техническим причинам посещение музея-заповедника-Дивногорье может быть заменено на Дивногорский Свято-Успенский монастырь *Уровень сложности экскурсий: Выше среднего Важная информация:

  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании;
  • По техническим причинам монастырская трапеза может быть заменена на обед в кафе;
  • В зависимости от погодных условий и эпидемиологической ситуации посещение двух из трех объектов: Дивногорский монастырь, музей-заповедник «Дивногорье», Костомаровский монастырь.

Согласно расписанию в календаре

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей-заповедник «Дивногорье»
  • Костомаровский Спасский монастырь
  • Церковь Сицилийской иконы Божией Матери
Что включено
  • Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
  • Посещение храмов
  • Обед (монастырская трапеза)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании
  • По техническим причинам монастырская трапеза может быть заменена на обед в кафе
  • В зависимости от погодных условий и эпидемиологической ситуации посещение двух из трех объектов: Дивногорский монастырь, музей-заповедник «Дивногорье», Костомаровский монастырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 260 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
223
4
24
3
5
2
3
1
5
А
Замечательная, насыщенная экскурсия!
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В
Очень хороший, опытный гид, организация четкая
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С
Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе
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нас сопровождала очень позитивная и внимательная Люба Колмакова. Очень интересно рассказывала, узнали много нового. Хорошие экскурсоводы были и на местах. Обедом нас кормили в кафе в Дивногорье. Очень сытный и вкусный обед. Мне все очень понравилось. Море позитивных впечатлений. Для информации - в пещерах прохладно +10 градусов. Берите с собой ветровочки. В Костомарово монастырь действующий, поэтому нужны юбки и платки. Юбки там выдают, ну а платки лучше иметь свои.

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В
Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе
читать дальшеуменьшить

нас сопровождала очень позитивная и внимательная Люба Колмакова. Очень интересно рассказывала, узнали много нового. Хорошие экскурсоводы были и на местах. Обедом нас кормили в кафе в Дивногорье. Очень сытный и вкусный обед. Мне все очень понравилось. Море позитивных впечатлений. Для информации - в пещерах прохладно +10 градусов. Берите с собой ветровочки. В Костомарово монастырь действующий, поэтому нужны юбки и платки. Юбки там выдают, ну а платки лучше иметь свои.

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С
Переехали в замечательный город Воронеж 2,5 года назад. И до, и после переезда интересовались историей города. Но то, что узнали на экскурсии, не узнали бы из интернет-источников никогда. Проводником в
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этот мир города, интереснейших мест Дивногорье и Костомарово стал для нас экскурсовод Виктор. Экскурсия была в пещерные монастыри и храмы, но Виктор щедро поделился с нами множеством других уникальных знаний, в том числе по истории ВОВ. С таким высоким профессионализмом ещё не доводилось сталкиваться.
Энциклопедические и одновременно живые знания, пронизанные неподдельным интересом и любовью к родному городу. Умение и огромное желание делиться ими, искусство удерживать внимание слушателей, организаторские способности, необходимые гиду.
Поездка многократно превзошла наши ожидания. Благодарны и порекомендовали бы всем! Спасибо, команда Ваш Гид в Воронеже!

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Д
Мммммм, какая прекрасная поездка была! Посещали на 9 мая. Наш гид Елена - супергид, о котором можно только мечтать, заботилась о комфорте всех участников, о том, чтобы мы всё увидели
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по-максимуму. Даже договорилась, чтобы нам разрешили войти в пещеру покаяния уже после окончания рабочих часов. Слушать ее рассказы хочется, делает она это красиво 😍 Места - без слов, просто хочется любоваться, проникаться. Душевные и сильные места. Даже дорога до самих основных точек - уже терапия для глаз. Обед в Дивногорье плотный и вскуснющииий! Отлично подобрана программа, очень рекомендую! Только одевайтесь по погоде, наверху может быть очень ветренно и зябко в пасмурную погоду.

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