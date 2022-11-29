«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1

Путешествие в исторические места Костомарово и Дивногорье на групповой экскурсии

5
66 отзывов
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На нашей экскурсии вы побываете в пещерных храмах и на руинах средневековых крепостей среди белоснежных скал.

Помимо православных архитектурных комплексов, вы увидите также природные достопримечательности — Меловые Дивы и панораму излучины Дона со смотровой площадки на вершине.
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
Ближайшие даты:
8
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апр
22
апр
30
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Что вас ожидает:

  • Музей-заповедник Дивногорье
  • Костомаровский Спасский монастырь
  • Церковь Сицилийской иконы Божией Матери
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсионная программа: Мы познакомимся с уникальными пещерными храмовыми комплексами: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово и музеем-заповедником Дивногорье. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс.
Обед — монастырская трапезаДивногорьеДальше наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Здесь мы посетим пещерный Храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо — Меловые Дивы. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Важная информация:• Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
  • Посещение храмов
  • Обед (монастырская трапеза)
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • По техническим причинам монастырская трапеза может быть заменена на обед в кафе
  • В зависимости от погодных условий и эпидемиологической ситуации посещение двух из трех объектов: Дивногорский монастырь, музей-заповедник Дивногорье, Костомаровский монастырь
  • Уровень сложности экскурсий: Выше среднего
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 66 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
6
3
2
1
V
29 ноя 2022
Экскурсия отличная, очень понравилась! Отдельная благодарность экскурсоводу Марине - Выше всяких похвал.
М
6 ноя 2022
Мало времени на посещение. Экскурсовод отличный.
А
6 ноя 2022
Все очень понравилось. Гид Виктор очень много и интересно рассказывал,очень приятно когда человек любит свой родной край.
Щ
1 ноя 2022
О
30 окт 2022
Очень понравилась экскурсия! Так долго смотрела, наконец -то собралась,очень все четко по времени,гид Марина -душа просто,рассказывает интересно и как-то вот сразу человек к себе располагает! Экскурсия на целый день,надо удобную обувь,ибо в дивногорье крутой спуск по лестнице, кормили монастырской едой,все очень вкусно, пещерные храмы конечно поражают,как все это возникло чудеса прям! В каждом монастыре свое хозяйство,территория ухоженная.
Спасибо за экскурсию,все замечательно!
Т
30 окт 2022
M
30 окт 2022
С
23 окт 2022
Замечательная экскурсия- и для просто туристов и для верующих. От природы приходишь в восторг! Все здесь пронизано многовековой историей страны.
Ю
10 окт 2022
Т
14 сен 2022
Экскурсия очень понравилась, погода была отличная, что очень важно для этой экскурсии. В поездке нас сопровождала гид Елена, которая на протяжении всей поездки интересно рассказывала о Воронеже и окрестностях. К туристам она отнеслась очень благожелательно, внимательно и заботливо, стараясь сделать экскурсию комфортной и интересной. Гид в Дивногорье тоже рассказал много интересного.
О
13 сен 2022
А
12 сен 2022
Большое спасибо экскурсоводу Елене - на протяжении всей дороги к местам экскурсий она столько нам интересной и полезной информации поведала об истории города Воронеж! Сами экскурсии тоже были познавательны. Замечательные виды открываются у подножия женского Спасского монастыря. Очутившись в пещерном Храме в Дивногорье, чувствуешь какой-то трепет в сердце от нахождения в священном месте. К слову обедом накормили замечательным) С погодой нам повезло. Спасибо большое, все очень понравилось!
П
6 сен 2022
Е
5 сен 2022
Т
4 сен 2022
Прекрасный экскурсовод, точность запланированных мероприятий, слаженность действий всех служб и доброжелательность оставили прекрасное впечатление
Ещё 51 отзыв

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