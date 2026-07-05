читать дальше уменьшить этот мир города, интереснейших мест Дивногорье и Костомарово стал для нас экскурсовод Виктор. Экскурсия была в пещерные монастыри и храмы, но Виктор щедро поделился с нами множеством других уникальных знаний, в том числе по истории ВОВ. С таким высоким профессионализмом ещё не доводилось сталкиваться.

Энциклопедические и одновременно живые знания, пронизанные неподдельным интересом и любовью к родному городу. Умение и огромное желание делиться ими, искусство удерживать внимание слушателей, организаторские способности, необходимые гиду.

Поездка многократно превзошла наши ожидания. Благодарны и порекомендовали бы всем! Спасибо, команда Ваш Гид в Воронеже!

Переехали в замечательный город Воронеж 2,5 года назад. И до, и после переезда интересовались историей города. Но то, что узнали на экскурсии, не узнали бы из интернет-источников никогда. Проводником в