Однодневное путешествие к легендарным меловым горам и пещерным храмам
Большинство гостей Воронежа стремятся посетить Костомарово и Дивногорье.
Каждый выбирает эти места по разным причинам: одни хотят укрыться от мирской суеты, другие — насладиться пейзажами.
Мы объединили главные достопримечательности Среднего Дона в одном маршруте: он включает меловые горы «русской Каппадокии» и знаменитые пещерные храмы.
Описание экскурсии
Дивное Дивногорье
По прибытии к меловым горам мы поднимемся к Успенскому Дивногорскому монастырю, расположенному среди меловых столбов. Наша цель — увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году, и полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна. Гид расскажет об истории этих мест, а также поделится гипотезами о переселении христианских монахов из Каппадокии, которые создали здесь храмы, укрепляя христианскую веру.
«Воронежская Палестина»
Далее мы направимся в Костомаровский Спасский пещерный монастырь, который по праву называют «воронежской Палестиной» благодаря его удивительной схожести с ландшафтами Иерусалима. Вы посетите крупнейшую святыню монастыря — Спасский храм. И получите уникальный опыт соприкосновения с историей и духовностью России в местах, где молились православные подвижники.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость входит: — сопровождение квалифицированного гида — проезд на комфортабельном авто/минивэне — экскурсионное обслуживание по программе — обед в монастырской трапезной (Костомарово)
Если в вашей группе от 4 до 6 человек, стоимость экскурсии составит 32 000 ₽, для группы 7-15 человек 47 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 491 туриста
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
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