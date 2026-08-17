Большинство гостей Воронежа стремятся посетить Костомарово и Дивногорье. Каждый выбирает эти места по разным причинам: одни хотят укрыться от мирской суеты, другие — насладиться пейзажами. Мы объединили главные достопримечательности Среднего Дона в одном маршруте: он включает меловые горы «русской Каппадокии» и знаменитые пещерные храмы.

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Описание экскурсии

Дивное Дивногорье

По прибытии к меловым горам мы поднимемся к Успенскому Дивногорскому монастырю, расположенному среди меловых столбов. Наша цель — увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году, и полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна. Гид расскажет об истории этих мест, а также поделится гипотезами о переселении христианских монахов из Каппадокии, которые создали здесь храмы, укрепляя христианскую веру.

«Воронежская Палестина»

Далее мы направимся в Костомаровский Спасский пещерный монастырь, который по праву называют «воронежской Палестиной» благодаря его удивительной схожести с ландшафтами Иерусалима. Вы посетите крупнейшую святыню монастыря — Спасский храм. И получите уникальный опыт соприкосновения с историей и духовностью России в местах, где молились православные подвижники.

Организационные детали