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спасибо им с водителем, что вне плана "забросили" меня на вокзал! Думаю, удовлетворены и те, кто ехал просто гулять и те, кого интересует религиозная тема. Кому прогулок надо больше, рекомендую поехать в Дивногорье на целый день. Обед был достойный, по-простому и по-домашнему. Всем желаю замечательных поездок!