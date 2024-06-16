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Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТукан16 июня 2024Была в командировке в Воронеже и решила съездить в Дивногорье, давно хотела. Экскурсовод Игорь очень живо и интересно рассказывал, отдельное
- ЛЛариса4 июня 2024Экскурсия понравилась, всё замечательно. С погодой тоже повезло, тепло, даже не понадобились кофты для входа в пещеры. Экскурсовод Любовь очень интересно рассказывала про историю своего края. Рекомендую экскурсию к посещению!
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Воронежа, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта