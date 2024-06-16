Экскурсии в Каппадокию из Воронежа в 2024

Найдено 4 экскурсии в категории «Каппадокия» в Воронеже, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
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«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
129 отзывов
Популярное предложение
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тукан
    16 июня 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Была в командировке в Воронеже и решила съездить в Дивногорье, давно хотела. Экскурсовод Игорь очень живо и интересно рассказывал, отдельное
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    спасибо им с водителем, что вне плана "забросили" меня на вокзал! Думаю, удовлетворены и те, кто ехал просто гулять и те, кого интересует религиозная тема. Кому прогулок надо больше, рекомендую поехать в Дивногорье на целый день. Обед был достойный, по-простому и по-домашнему. Всем желаю замечательных поездок!

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Экскурсия понравилась, всё замечательно. С погодой тоже повезло, тепло, даже не понадобились кофты для входа в пещеры. Экскурсовод Любовь очень интересно рассказывала про историю своего края. Рекомендую экскурсию к посещению!
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Воронежа, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
ХорошоТам