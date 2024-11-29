Погружение в духовную атмосферу Костомаровского монастыря оставит глубокое впечатление, а уникальная история этого места позволит прикоснуться к истокам христианства на Руси.

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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 18 чел.)

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию в «Воронежскую Палестину» — Костомаровский Спасский пещерный монастырь. Это место, полное исторического и духовного значения, ждет вас!

Уникальность монастыря

Многие паломники, посетившие Святую Землю, отмечают, что ландшафты вокруг нашего монастыря удивительно напоминают окрестности Иерусалима. Один из подвижников даже назвал его Новым Иерусалимом, что подчеркивает его значимость и атмосферу святости.

Исторические корни

Первые пещеры в этом монастыре были выкопаны еще в библейские времена. Существует мнение, что именно сюда пришли первые христиане, вдохновленные проповедями апостола Андрея Первозванного. Это место пропитано духом истории и веры.

Что вас ждет во время экскурсии

Во время экскурсии мы посетим Спасский пещерный храм — самый большой в Костомаровских подземельях. Этот уникальный подземный комплекс включает:

Кельи

Храм

Усыпальницу

Двухалтарный храм, освящённый во имя Спаса Нерукотворного

Встреча с древностью

Вас ждет незабываемая встреча с древностью и святостью. Спасская пещера — одно из самых древних мест проживания и подвига праведников, где вы сможете ощутить атмосферу духовного покоя и вдохновения.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и узнать больше о значении этого уникального места!