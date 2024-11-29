Воронежская Палестина: Костомаровский Спасский пещерный монастырь

Воронежская Палестина
Погружение в духовную атмосферу Костомаровского монастыря оставит глубокое впечатление, а уникальная история этого места позволит прикоснуться к истокам христианства на Руси.
Воронежская Палестина: Костомаровский Спасский пещерный монастырь
Воронежская Палестина: Костомаровский Спасский пещерный монастырь
Воронежская Палестина: Костомаровский Спасский пещерный монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию в «Воронежскую Палестину» — Костомаровский Спасский пещерный монастырь. Это место, полное исторического и духовного значения, ждет вас!

Уникальность монастыря

Многие паломники, посетившие Святую Землю, отмечают, что ландшафты вокруг нашего монастыря удивительно напоминают окрестности Иерусалима. Один из подвижников даже назвал его Новым Иерусалимом, что подчеркивает его значимость и атмосферу святости.

Исторические корни

Первые пещеры в этом монастыре были выкопаны еще в библейские времена. Существует мнение, что именно сюда пришли первые христиане, вдохновленные проповедями апостола Андрея Первозванного. Это место пропитано духом истории и веры.

Что вас ждет во время экскурсии

Во время экскурсии мы посетим Спасский пещерный храм — самый большой в Костомаровских подземельях. Этот уникальный подземный комплекс включает:

  • Кельи
  • Храм
  • Усыпальницу
  • Двухалтарный храм, освящённый во имя Спаса Нерукотворного

Встреча с древностью

Вас ждет незабываемая встреча с древностью и святостью. Спасская пещера — одно из самых древних мест проживания и подвига праведников, где вы сможете ощутить атмосферу духовного покоя и вдохновения.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и узнать больше о значении этого уникального места!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, 1, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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